Horóscopo para septiembre 2020

Para muchas personas agosto dejó un clima astral de bloqueos, tensiones y confrontación, pero con un rayito de esperanza. Septiembre se inicia con todos los planetas lentos retrógrados y Marte en Aries, lo cual esto promete muchos movimientos para todos los signos.

ARIES:

En cuanto a tus relaciones con los demás serán amigables y muy satisfactorias. Aprovecha para llegar a acuerdos benéficos para todos.

Te ocuparás con rapidez en asuntos financieros, que están en auge porque los días serán favorecidos. Y los cambios que realices serán fructíferos.

ECONOMÍA: En principio la actividad comercial o de negocio continuará funcionando con casi total normalidad, aunque se puede notar una ligera disminución de la afluencia de público o clientes en determinados sectores, principalmente en actos públicos que a nivel de publicidad se intenten realizar, como ferias, convenciones o presentaciones en medios.

TRABAJO: Esta es la parte tal vez más delicada del signo. Se aconseja ir con mucho cuidado durante todo el mes a aquellas personas que ya tienen un puesto de continuidad o contrato fijo, ya que pueden darse conflictos con otros empleados o directivos inmediatos. Podrían surgir perspectivas de realizar cambios de empleo y también la facilidad de encontrar uno para aquellos que no tenían.

AMOR: En este sector es un tanto contradictorio este mes, tanto para los que tienen pareja como para los que no la tienen. Tendencia a enfrascarse en conversaciones que pueden conducir a cambios de opinión radical y, si no se controla podrían provocar enfados durante algunos días. Puede que algunas tengan su origen en desacuerdos relacionados con el tema de los hijos, si es que tienen.

SALUD: Nervios alterados o ataques de ansiedad sin causas que los justifiquen, son situaciones que pueden padecer. Tranquilos, será fugaz y transitorio. Lo notaran principalmente en los primeros días del mes.

TAURO:

Por fin llega el momento en que la mayoría de ustedes tendrán algunas cosas a su favor. El mes les irá genial si deciden hacer cambios en algunos aspectos de sus vidas, ya que todo lo que hagan o reinicien en este mes predispone a tener una continuidad positiva. Se favorecen los encuentros con personas nuevas, evasión de preocupaciones y aparición de nuevos proyectos e ilusiones.

ECONOMÍA: La actividad se incrementará de forma normal. Los que se dedican a la fabricación o a prestar servicios de cualquier tipo notarán rápidamente el cambio. Para las tiendas, comercios en general y distribución de productos el cambio será más lento, pero también positivo. Solo deberán cuidar las cuestiones de carácter legal, así que eviten conflictos o demandas ya que habrá contrariedad en ese aspecto.

TRABAJO: No es fácil encontrar empleo satisfactorio, así que si aparece será de índole temporal. Tampoco se recomienda cambiar si ya tienen un trabajo estable.

AMOR: Interferencias en el hogar con momentos donde se pasa de la normalidad a la sensibilidad y de ello al conflicto, así que cuidado en el trato con la pareja, ya que la mayor parte viene por cuestiones sin importancia, posiblemente por el estrés que llevan. Un hijo puede ser también centro de conflicto, ya que puede tener un problema que no han sabido socorrer en el pasado. Tampoco es el mejor momento para encontrar pareja si están solos, verán en este mes como desaparece sin muchas explicaciones. Esperen para más adelante.

SALUD: Estarán expuestos a molestias estomacales, acidez y digestiones dificultosas que se incrementan si se exponen al estrés. Igual no teman, son molestias pasajeras.

GEMINIS:

Otro mes de estrés, las energías que rigen están muy activas últimamente y añaden mucha acción que los ponen a prueba. La parte más conflictiva es que otra vez están rodeados de personas que no los comprenden, ya que parece que no hablan el mismo lenguaje. Tengan cuidado de no trasladar esos nervios a su mundo privado.

ECONOMÍA: La actividad económica se mantiene como estaba hasta que vaya generando los beneficios previstos. A nivel de comunicación será donde se generen algún mal entendidos. Algunos empleados o colaboradores pueden no estar de acuerdo con su manera de planificar los trabajos y se atreverán a proponer cambios, cosa que no permitirás. Tenga en cuenta que la energía astral en los géminis los tendrán un poco nerviosos, así que mejor controlan y tengan en cuenta que en parte ellos llevan su razón lógica y miran las cosas de otra manera buscando también el bien de todos. Además, puede que las diferencias vienen dadas por un producto o sección nuevos que deben haber montado con un enfoque diferente al usual.

TRABAJO: Es todavía un poco negativo tanto para encontrar trabajo como para cambiar a otro. Solo los que ya tienen empleo gozarán de una cierta normalidad.

AMOR: Tanto su pareja como usted están con muchos nervios y estrés, no es conveniente llevar asuntos del trabajo a casa, ya que podría perjudicar su relación. De todas maneras, parece que no quedará mucho tiempo para compartir. A los que están libres no les resultará complicado hacer nuevas amistades.

SALUD: Estrés y tendencia a somatizar los nervios desbocados. Fáciles resfriados y posibles dolores en hombros y parte superior de la espalda que serán pasajeros.

CÁNCER:

Lo más destacado es una reunión familiar entre hermanos y padres a realizar en los primeros días del mes, donde deben dilucidar ciertos asuntos que son importantes para todos.

ECONOMÍA: Si realizan sus actividades con clientes de alrededor de donde están ubicados, como tienda al público, electricista etc., pueden estar seguros de que el mes será muy productivo. También para los que estén en escuelas o academias para adultos de cualquier tipo o representante de empresas radicadas en otras regiones o países. Se observan posibles desplazamientos para reciclar conocimientos de su actividad.

TRABAJO: En este mes no facilita encontrar trabajo ni el cambio por otro.

AMOR: Se normalizan algunas cosas y se estabiliza el hogar. Posibilidad de un cambio de domicilio, incluso de ciudad, pero como proyecto a futuro, no de forma inmediata. Para los que no tienen pareja podrían conocer a alguien muy especial para una relación estable.

SALUD: Mantengan su alimentación lo más natural posible y eviten excitantes y alcohol. Salvo eso, no aparecen signos de nada más importante.

LEO:

El mes se presenta con algún gasto detrás. Puede que tenga que hacer un regalo reservado o quizá un viaje solo a algún lugar que siempre ha deseado y nunca lo ha podido realizar. Es posible que quieran hacer algunas cosas que nunca antes han hecho.

ECONOMÍA: El mes se presenta inmejorable, en la economía unos de los mejores del año, tanto por el movimiento usual como por la incorporación de nuevos productos o servicios que además pueden ser un triunfo si se presentan en los días adecuados, que son pocos, unos 4 o 5 desde el inicio de septiembre para aprovechar al máximo la fuerza astral. Luego va regularizando, aunque durante unos 10 días más es bastante aprovechable todavía.

TRABAJO: Por fin, buen mes para encontrar trabajo, para cambiar si lo deseas y para no tener problemas si ya tienes empleo fijo. Aprovecha la coyuntura.

AMOR: Los que tienen pareja estable tendrán un buen mes, se sentirán cómodos y a gusto. No se ven problemas en el hogar. Si están libres no es buen momento para conocer alguien especial, es más, si salís con alguien a nivel informal es posible que lo dejen por no estar satisfecho.

SALUD: Óptimo, sin ningún problema.

VIRGO:

Un fuerte acoplamiento planetario puede crear situaciones diversas un tanto complejas. La energía reinante a partir del día 1 será tan intensa durante unos siete días que producirá fuertes efectos tanto positivos como negativos. Los positivos son más probables y abarcan más temas, mientras que los negativos siempre están enlazados con engaños y mentiras. Las zonas de inflexión de todo esto son principalmente el estado interno de cada uno, además de las relaciones con pareja, socios o personas afines.

ECONOMÍA: La actividad a nivel de negocio es alta, quizá por algún cambio o ajuste realizado en la forma de llevar el negocio y que también puede afectar a los empleados si los hubiere. Cambios que seguro harán. Puede ser que descubran que alguien que creían era de confianza, podría ser incluso socio de la empresa, estaría alterando algunas cosas que repercutirán en su propio beneficio, lo que los obligará a tomar decisiones radicales. Los ingresos, no obstante, mantienen un incremento constante.

TRABAJO: Encontrar trabajo adecuado será fácil si no tienen empleo. También es favorable si quieren un cambio, pero solo si lo encuentran por sus propios medios. En caso que la oferta provenga de algún conocido, estúdiala bien, pues podría ser negativa por el nivel de ingresos posteriores.

AMOR: Tengan cuidado con la sensibilidad y autosugestión a que estarán expuestos, ya que es probable que algún detalle los lleve a pensar que su pareja está teniendo una relación con alguna persona que además conocen muy bien. Esto puede ser engañoso ya que ustedes verán cosas que no son reales. Hay que separar las visiones alucinatorias de las intuiciones reales, así que antes de crear un conflicto observen y averigüen hasta qué punto es cierto. Para los que no tengan una relación el mes puede traer la sorpresa de conocer a alguien que los ilusionen, una persona realmente fuerte energéticamente.

SALUD: Sin problemas, mes de protección.

LIBRA:

ECONOMÍA: Actividad e ingresos que empezará a normalizarse. Es posible que este mes necesite más personal, y una de las personas que vas a entrevistar, posiblemente mujer, los va a convencer plenamente ya que aporta un buen currículo y además su personalidad los impresionará. Pero si son hombres vayan con cuidado, pues esa misma impresión puede más tarde sobrepasar ciertos límites que no pensaban en el momento de la contratación.

TRABAJO: Muy buen mes para encontrar trabajo o cambiar de empresa, sobre todo en restauración, que será bien remunerado. Si buscan dentro de ese ramo, también es muy favorable para los sectores de ayuda o servicios personales. Si ya tienen un trabajo en la cual se sientan cómodos todo sigue con normalidad.

AMOR: Si están casados o tienen una pareja formal, todo estará normal en el hogar. Podrían asistir a un acto importante de uno de sus amigos. Si tienen una hija adulta, el mes predispone a que se conviertan en abuelos o al menos lo anuncie. Si no tienen pareja, continuarán como lo vienen haciendo hasta ahora.

SALUD: Puede haber problemas digestivos derivados de excesos en las comidas, con ardor y mucha acidez. Se recomienda no comer platos muy cargados de especias.

ESCORPIO:

Muy buen mes en la mayoría de los temas, resultaron positivos y los notaran desde el primer día. Podrían sentir una especie de euforia interior y energía y ganas de poner en marcha cualquier cosa.

ECONOMÍA: Lo que hagan en este mes puede funcionar perfectamente. Ya sea montar un nuevo negocio, producto, servicio, diseño etc. Lo que nazca en este mes y salga de su mente o mano tendrá un magnífico futuro. Además de que poco a poco mejorará la imagen de su proyecto. Los mejores días para iniciar cosas son del 1 al 12. La actividad seguirá dando los frutos normales de cada mes algo incrementados por la inercia positiva de su ánimo.

TRABAJO: Periodo muy favorable para encontrar empleo con buenas condiciones. Si lo que pretenden es cambiar de empresa, tendrán que pensar bien el cambio que quieran realizar.

AMOR: Las relaciones en pareja son buenas, sobre todo si se apoyan el uno al otro. Propongan un cambio en la pareja, un cambio de residencia, de domicilio, de decoración, de lo que sea que signifique una nueva manera de vivir. No se trata de hacerlo justo en estos días, pero sí que deban hablarlo y planearlo en este mes. Si logran hacer algo juntos su unión dará un salto enorme hacia delante, la ilusión volverá a renacer. Los que no están en pareja van a tener muchos festejos y facilidad para conocer nuevas personas y tener romances. Alguno podría ser la persona adecuada para uniros en un futuro próximo.

SALUD: Es excelente para la salud.

SAGITARIO:

Estaránexcepcionales energéticamente, deben aprovechar al máximo para poner en marcha situaciones en las que querían tener un éxito rotundo y rápido. Los días idóneos para ello son del 1 al 6, pero si pueden aprovechar las primeras semanas del mes mejor. Para cuestiones como presentar nuevos productos, iniciar campañas de publicidad, abrir un negocio, casarse, asociarse o comprar una casa, entre otros, será oportuno aprovechar este inicio de mes.

ECONOMÍA: Buen mes si se puede abrir un local nuevo, y en caso contrario iniciar campañas, presentaciones o promociones. Para las actividades ya existentes el mes va a ser bastante positivo igualmente superando la media anual. Todos los sectores profesionales se beneficiarán también.

TRABAJO: Cambio total respecto al mes anterior, facilidad para encontrar trabajo o cambiar de empresa con buenas condiciones. Si tienen algo fijo desde hace tiempo tendrán la posibilidad de algún tipo de reconocimiento o plus adicional.

AMOR: Se ve una celebración importante en su hogar que bien puede ser un aniversario, el nacimiento de un hijo o la boda de alguno de ellos. En cualquier caso quizá sorprendan a su pareja, o sean sorprendidos, con un viaje largo y exótico que podría ser un regalo de vacaciones muy especial. Posible cambio de domicilio. Los que no tengan pareja, este mes la encontrarán, además no muy lejos de su casa.

SALUD: Cierta tendencia a alergias pasajeras. No obstante, es un mes muy adecuado para llevar una vida saludable.

CAPRICORNIO:

Ya casi todas las cosas negativas que afectan a ustedes han dado paso a la normalidad, el mes se presenta adecuado para diferentes cuestiones. Oportunidades en algunos ámbitos, como buscar invertir en un inmueble.

ECONOMÍA: Mes positivo en general, y muy adecuado para iniciar negocios, si coincide que estaban planeando abrir un local, los días 2 al 10 son los más adecuados. También podrán presentar un producto nuevo, pero siempre en esas fechas para obtener el máximo éxito.

TRABAJO: Muy buen mes para encontrar trabajo y también para cambiar de empresa. Todo normal si ya tienes un trabajo fijo.

AMOR: Los problemas de los meses anteriores pueden haber terminado, los aspectos astrológicos que los ocasionaron ya han desaparecido, por lo tanto, se espera tranquilidad y calor de hogar entre los miembros de la pareja. Si no tienen pareja. Podrían conocer a alguien fascinante que bien podría convertirse en la persona que buscaban para compartir su vida.

SALUD: Cierto nerviosismo puede ocupar buena parte del mes, no hay que darle importancia porque va a desaparecer de inmediato.

ACUARIO:

La mayoría de ustedes han tenido unos meses muy molestos con distintos problemas a resolver. En este mes, de a poco irán desapareciendo, dando paso a circunstancias favorables. Gran posibilidad de entrada de dinero.

ECONOMÍA: las actividades que se relacionan con su economía se presentan con movimiento, y es aplicable a cualquier tipo de negocio o sector en el que están inmersos. Seguramente ya terminaron los conflictos de ausencia por parte de trabajadores, si es que los tienen, por lo tanto, el rendimiento será completamente normal. Además, es bastante favorable para iniciar negocios o actividades, aunque con cuidado.

TRABAJO: Buen mes para encontrar trabajo o cambiar de empresa en buenas condiciones. Si es antes del día 12 será ideal, si no, debería ser a partir del día 2 o 3 del mes siguiente para tener buen augurio. La segunda mitad del mes no es demasiado positiva. Pero si ya tienen un trabajo les irá muy bien.

AMOR: Excelente mes para el hogar. Posibilidad de un cambio de casa acorde a sus gustos. Si ahora no es posible. Esperaran para más adelante. A los que no están en pareja habrá posibilidad de encontrar a alguien con afinidad con su personalidad, ya que podrían conocer a alguien realmente interesante que los impactará mucho emocionalmente. Será mutuo, así que puede ser la persona que esperan.

SALUD: No aparecen signos negativos.

PISCIS:

El gran cambio que esperaban ya ha llegado, casi todos los asuntos van a ser favorables.

ECONOMÍA: La actividad se mantiene más o menos como el mes anterior, tal vez sea el aspecto que menos cambio tendrán este mes, los ingresos serán muy parecidos. Si tienen algún socio se mantiene una discordancia que apunta a una desvinculación a medio plazo por su parte. El mes es excepcional para presentar nuevos productos o servicios, también para comenzar campañas publicitarias aprovechando los lanzamientos de productos. A tal efecto las mejores fechas para obtener un buen rendimiento a posteriori serían 12 de septiembre en adelante.

TRABAJO: Es excepcional para encontrar empleo y para cambiar de empresa. Todas las profesiones se benefician. Sin cambios para los que ya tienen un puesto fijo.

AMOR: Es muy bueno para el hogar. Se ve una celebración familiar que bien puede ser una boda o un nacimiento de alguien cercano a usted, en algunos casos hay una Posibilidad de cambio de domicilio. Para los que no tengan pareja todavía, el mes anuncia la posibilidad de conocer a alguien que los puede enamorar de forma fulminante.

SALUD: Sin problemas de ninguna clase.

