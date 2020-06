Vuelven los concursos para cubrir cargos en Salud

Read Time 1 Minute, 45 Second

Jujuy al día® – La primera convocatoria del Ministerio de Salud es para cubrir cargos de Técnico Superior en Agente Sanitario y para enfermeros profesionales en las regiones sanitarias de Quebrada y Puna. Las inscripciones online se podrán realizar a partir del 6 de julio.

“Estamos reabriendo los concursos por un pedido expreso del Gobernador, ya que contamos con un total de 300 cargos en total para poder cubrir diversas áreas en el sistema sanitario”, explicó el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, destacando que “en esta primera etapa se van a incorporar 26 agentes sanitarios y 23 enfermeros que van a estar distribuidos en Susques, en la Quebrada, en Puna I y II, y posteriormente se irán realizando los concursos en las otras regiones de la Jujuy y en otras especialidades también”.

Las convocatorias serán por regiones sanitarias. En la zona de Quebrada y Susques se concursan 9 cargos de Agente Sanitario y 8 de Enfermería. En la Puna, concursarán 17 Agentes Sanitarios y 15 profesionales en Enfermería. Las Inscripciones son a partir del 6 de julio para agentes y desde el 13 de julio para enfermeros.

Cabe destacar que tanto la inscripción, la presentación de la documentación y el examen se realizarán de modo online a raíz de la situación de cuarentena obligatoria y aislamiento social por la que atraviesa la Provincia. A través de www.salud.jujuy.gob.ar o al correo electrónico concursos@msaludjujuy.gov.ar podrán consultarse los requisitos generales establecidos en los reglamentos, como también los requisitos específicos de cada concurso en particular.

Para quienes deseen avanzar, contando con la documentación, los requisitos generales son: Documento Nacional de Identidad, Planilla Prontuarial actualizada, Certificado de Residencia actualizado, Constancia de CUIL, constancia de no poseer sumario administrativo expedido por la Dirección Provincial de Personal, Título y Analítico emitido por la entidad autorizada como institución formadora, constancia de matrícula habilitante, constancia del colegio o consejo profesional de no estar inhabilitado o no haber sido sancionado por el Tribunal de Ética, Currículum Vitae con los antecedentes laborales y de formación firmado en todas sus hojas y certificado de trabajo.