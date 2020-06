Jujuy está en el centro del ring dando pelea al coronavirus, dijo Morales

Read Time 2 Minute, 7 Second

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy Gerardo Morales aseguró hoy que «estamos en el centro del ring dando pelea» en relación a la lucha encarada contra la pandemia del coronavirus que hoy registró tres nuevos casos en la provincia que ayer en su totalidad volvió a la Fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio.

El mandatario resaltó, además, la estrategia sanitaria que se viene desplegando y que incluye testeos a personas asintomáticas que en Jujuy «se está dando mucho» y que «es algo que no se realiza en la mayoría» de los distritos.

Al realizar un balance de las últimas tareas, Morales reconoció que el trabajo va a ser arduo por la rápida propagación que caracteriza a la enfermedad.

«Dos comisarios que compartieron habitación en Abra Pampa, entre los dos sumaron alrededor de 200 contactos estrechos, por lo que mientras terminamos de cerrar ramas de un árbol aparecen otras», expresó esta noche en un nuevo informe del Comité de Emergencia provincial.

Jujuy registró hoy tres casos nuevos de coronavirus: en San Pedro, Abra Pampa y en el barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy con lo cual el número de infectados se elevó a 42 casos confirmados de los cuales cinco se recuperaron.

Ese total incluye tres casos positivos de personas que «en tránsito por la provincia», de las cuales se recuperaron dos.

Por otro lado, Morales pidió a los vecinos «no tener miedo» de declarar síntomas como temperatura elevada, fiebre o dolor de garganta porque pueden ser indicios de que una persona esté infectada.

«Hay que hacerlo si no queremos tener circulación local; hoy no puedo afirmar que no la tengamos», expresó el gobernador y afirmó que «la clave fundamental dentro del plan es la responsabilidad social e individual».

Por otro lado, dijo que se va a realizar test al 100% de los docentes que se habían trasladado para iniciar las actividades educativas presenciales en las escuelas rurales hasta que las mismas fueron suspendidas por la cuarentena.

Asimismo, indicó que pondrán en funcionamiento un hospital de campaña con 30 camas en la ciudad de Abra Pampa, 20 en Perico, 20 en Libertador y otras tantas en San Pedro.

«El plan de testeos alcanza a los asintomáticos lo que nos está permitiendo cortar la cadena de contactos», dijo por su parte el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, quien apuntó que de 18 casos positivos registrados en los últimos días 17 eran asintomáticos. «Para un sistema de salud no es lo mismo atender 40 casos que atender de repente 400 casos», afirmó.