Bouhid desmintió cierre de CAPS y del Plan “Remediar”

Read Time 2 Minute, 36 Second

Ratificó que ambulancias del interior pasarán al SAME y que choferes no perderán su trabajo

Jujuy al día® – El ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, desmintió categóricamente las versiones que señalan el cierre de centros de atención primaria de la salud (CAPS), del programa “Remediar” y del traslado de ambulancias de hospitales del interior.

Al tiempo de señalar que son versiones malintencionadas de un grupo de diputados provinciales y nacionales de la oposición, indicó que “las ambulancias simplemente han pasado a la dependencia jerárquica del SAME, que significa la profesionalización del uso de” las mismas. “Las ambulancias van a quedar en (los hospitales) de Maimará y en Tilcara, pero se va a coordinar con las redes para la asistencia de emergencia en toda la provincia”, apuntó, acotando que por eso se abrieron bases del SAME en La Quiaca, Humahuaca y Palpalá, entre otros puntos.

Asimismo, el funcionario aclaró que el pase de choferes al SAME es voluntario. “El que no quiera pasar al sistema SAME se queda trabajando normalmente en el hospital, no se pierde ningún puesto de trabajo”, aclarando que el que quiera trabajar en el sistema de emergencia “si cumple los requisitos va a cobrar más, por el tipo de trabajo que realizará”.

Más adelante, Bouhid señaló que tampoco se cerrará el plan “Remediar”, tal cual lo indicó una diputada nacional. “Es un plan magnífico que ha sido creado por el actual ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en años anteriores. Y ha sido un plan que realmente ha dado mucha satisfacción a todo el nivel primario de atención y sería un suicidio político pensar que algún ministro va a sacar ese plan. Así que traten de no mentir, traten de no desestabilizar y llamo al acompañamiento prudencial en el tiempo de pandemia, de que nos encuentre a todos unidos con una política de salud para la población y no haciendo política con la salud”.

Por otra parte, afirmó que no se va a cerrar ningún puesto de salud, como el del barrio San Cayetano, donde hubo protestas en los últimos días. “No sólo no se ha cerrado ningún puesto de salud sino que, por el contrario, en el marco del Covid-19 se inauguraron los nodos que tienen médico por primera vez en los barrios, de lunes a lunes, para que los vecinos no tengan que ir a la guardia del hospital para no amontonarse”, remarcó.

Recordó que el hospital “San Roque” está dedicado exclusivamente a coronavirus, y que su guardia ya no está en el hospital sino en el Centro Sanitario “Carlos Alvarado”. “La posibilidad que haya médicos en los barrios hace que la gente vaya menos a la guardia” donde se deben atender solo las urgencias, acotó Bouhid.

Finalmente, el ministro llamó a este minúsculo grupo de diputados que está movilizando a la gente a tener “prudencia” y a trabajar juntos en la lucha contra el coronavirus, agregando que también se han abierto los concursos en el Ministerio de Salud para incorporar a su planta a profesionales de la salud que habían quedado afuera de selecciones anteriores.