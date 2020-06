Jujuy: Denuncian por amenazas y lesiones a funcionario del municipio capitalino

Read Time 3 Minute, 11 Second

Jujuy al día® – Así lo confirmó la abogada Patricia Tabera a nuestro medio, donde relató además lo ocurrido el fin de semana a instancias del funcionario.

“Me pegó una piña en mi pómulo izquierdo, Raúl Sendin, funcionario público de Ceremonial y Protocolo de la municipalidad de S.S. de Jujuy y el marido de una jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Liz Altamirano, me dejó lo que técnicamente se llama un “hematoma malar de 7 días de curación”, es decir, lo que según el Código Penal es el delito de Lesiones” explicó. “Además de amenazarnos a mis hermanos y a mí al grito de “ya van a tener noticias de mi esposa y de mí” continuó.

“La cuestión que dio lugar a las agresiones y al abuso de poder fue así: mi hermano José (20 años) volvía a casa luego de comprar sopa de maní que traía en unas bandejitas tapadas con papel film, para que almorcemos en familia, en una esquina de las calles de tierra de Alto Padilla casi choca con el Vento blanco de nuestro vecino Sendin, como mi hermano venía por la derecha le grita y se insultan mutuamente ante el susto de casi chocar. Llega mi hermano a casa, almorzamos y luego de ello, pasadas las 14 hs del viernes escuchó gritos de hombre en la puerta de casa, salgo y lo veo a Sendin sacado, abanicando los brazos y discutiendo con mi hermano. Pido explicaciones y lo primero que me dice Sendin es que mi hermano “venía picando y que casi lo choca” por lo que lo interrumpió, y le digo que eso -sin saber la versión de mi hermano- no es posible ya que él venía trayendo sopa de maní, y la sopa llegó intacta, por ende no podría haber venido fuerte por las calles de ripio de Alto Padilla, sino muy al contrario. Ante eso, Sendin se altera aún más y me comienza a gritar tratándome de “abogadita” y “doctorita” y diciendo que mi hermano le había gritado “viejo choto” cuando fue el casi-incidente de choque. Sendin lo empuja a mi hermano en el medio de la discusión esa y mi hermano como reacción lo sujeta de la solapa del jogging azul que vestía. Empiezan a forcejear, a lo que mi otro hermano Juan y yo nos metemos a separarlos. Los logramos separar y quedando mis hermanos a mi derecha y Sendin a mí izquierda de pronto siento un golpe en mi cachete izquierdo, y se vuelven a trenzar todos. Sendin me había pegado en la cara. Cuando mis hermanos lo notan ya comienzan a echarlo de nuestra casa, Sendin ve dos obreros que estaban pintando la reja de la casa del frente y les grita que lo ayuden para agarrarse a piñas directamente con mis hermanos, los obreros hacen caso omiso y Sendin al grito de “ya van a tener noticias de mi esposa y mias” se sube a su Vento y se va huyendo. A todo esto, encima me cuentan que la jueza llamó directamente al Gobernador para que lo hable al Jefe de la Policía de Jujuy para denunciarnos a nosotros por patoteros, porque temían por su vida y además denuncian que nosotros habíamos ido a su casa a amedrentarlos” explicó.

“Gracias a dios, nosotros tenemos las cámaras de seguridad de nuestra casa que registraron todo, testigos (2 amigos de mis hermanos que estaban almorzando con nosotros y los 2 obreros que estaban pintando la reja de la casa de en frente)” contó.

Por ultimo confirmó que “la denuncia policial la hice anoche (por el 5 del corriente) y quedó radicada bajo el Expediente Bajo Investigación Penal Preparatoria Nro. 183 CSCN donde interviene AYTE. FISCAL DRA. PAOLA ANGELO, junto al informe del médico de la policía que constató mi lesión”.

