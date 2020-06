Jujuy: expectativa por la reanudación de vuelos

Read Time 1 Minute, 46 Second

Jujuy al día® – Integrantes del Comité Operativo de Emergencias (COE), entre ellos el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, recorrieron las instalaciones del aeropuerto internacional “Dr. Horacio Guzmán” con el objetivo de conocer y verificar los protocolos establecidos para el funcionamiento de la aeroestación.

La visita a la terminal aérea fue organizada por Aeropuertos Argentina 2000 para dar a conocer la forma en que serán implementados los protocolos y conocer las acciones de prevención en las que se está trabajando para proteger la salud de los usuarios y las tareas vinculadas a una posible reanudación de los vuelos.

Si bien en la actualidad el aeropuerto funciona normalmente con los vuelos oficiales, de repatriación y sanitarios, tanto las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000 como funcionarios del Gobierno Provincial tienen la expectativa que los vuelos de cabotaje reinicien en septiembre próximo y tiendan a normalizarse recién a fines de 2021.

Sobre el particular, Diego Valdecantos, manifestó que “aunque no haya vuelos comerciales en estos momentos, no impide que Aeropuertos (Argentina) 2000 comience a prepararse para ello, porque la expectativa por la reanudación de vuelos es grande”.

“Si bien es cierto aún no hay nada confirmado al 100 por ciento –continuó-, no impide que la empresa quiera estar lista para ese momento y más cuando las modificaciones necesarias siempre llevan algo de tiempo”.

Al respecto, el administrador del aeropuerto, Miguel Bravo, señaló que “Aeropuertos se está preparando para que el cumplimiento de los protocolos, el distanciamiento y el control de los pasajeros se den de la mejor manera adecuados a una nueva normalidad que, confiamos, arranque en septiembre para los vuelos comerciales”.

Entre las modificaciones, se han colocado pantallas acrílicas en mostradores de Check in, en los sectores de Embarque y Arribos; adhesivos vinílicos (de piso) para distanciamiento en filas; fundas de tela para separación física en áreas de asientos, entre otras tareas.Además, AA2000, actuando bajo protocolos sanitarios junto a organismos como los Ministerios de Salud y de Transporte de la Nación, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Aduana, continúa las acciones cotidianas de limpieza y desinfección en todos los sectores del aeropuerto.