Nuevo sistema operativo de ambulancias en Jujuy

Jujuy al día® – El SAME 107 se encuentra trabajando arduamente para poner en funcionamiento un nuevo sistema en el cual tendrá a cargo un total de 78 ambulancias distribuidas en todo el territorio provincial. Esto permitirá que cada jujeño tenga accesibilidad a la urgencia, emergencia y traslados a través de vehículos de mediana y alta complejidad, con los insumos necesarios y con choferes y personal de salud altamente capacitados.

Ante distintas versiones, se aclara que la ambulancia del Hospital “Dr. Miguel Ángel Miskoff” de Maimará, hará base en dicha institución dependiendo desde ahora de la gestión del SAME 107.

“Queremos brindar más oportunidades e igualdad entre los jujeños en lo que respecta al sistema de emergencias”, indicó el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, al referirse a la centralización de las ambulancias a través del SAME 107. “Este nuevo sistema nos va a ofrecer mayor cobertura en cada una de las regiones sanitarias, ya que cada base operativa tendrá a cargo las ambulancias necesarias para cubrir las distintas localidades”, agregó.

En la actualidad, el SAME 107 cuenta con 25 ambulancias de Guardia las 24 horas del día; que tienen como función concreta atender urgencias y emergencias. Además, en Jujuy existen 53 ambulancias que se encuentran bajo el manejo de la red hospitalaria y algunas comisiones municipales.

Ahora, “bajo una resolución emitida el 13 de mayo, todas las ambulancias pasarán a depender del SAME 107; esto quiere decir que no solo habrá una mejora en la operatividad y la coordinación de los vehículos porque estarán especializadas en la urgencia, sino que también este nivel central se hará cargo de los gastos en equipamientos, insumos y personal de salud a cargo, quitándole un peso de encima a los hospitales para que puedan ocuparse netamente de la asistencia, y sobre todo a las comisiones municipales que ya no deberán correr con dichos gastos”, anunció Bouhid remarcando que “también se evitará que las ambulancias sean utilizadas para otros fines que no tienen que ver con la salud de la población”.

Cabe destacar, que “ningún hospital ni centro de salud y, por supuesto, ningún paciente quedará desprotegido, sino más bien dispondrán de un sistema de emergencia de alta calidad como lo es el SAME 107 en Jujuy”, sostuvo.

Tal es así, que las distintas bases operativas del SAME 107 estarán a cargo del manejo de ambulancias por regiones: la base 4 de San Pedro centralizará la región sanitaria Ramal I, la base 5 de Libertador General San Martín estará a cargo del Ramal II, la base 7 de Perico estará a cargo de la región Valles, la base 10 de Humahuaca estará a cargo de Quebrada y la flamante base 11 ubicada en la Ciudad de La Quiaca estará a cargo de la región Puna.