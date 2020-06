Coronavirus en Jujuy: No se reportaron casos sospechosos ni positivos las últimas 24 hs

Read Time 58 Second

Jujuy al día® – El Comité Operativo de Emergencia (COE) brindó el informe diario de las acciones encaradas por el Estado en su respuesta a la pandemia del coronavirus.

Informe epidemiológico

Se evaluaron 277 casos en total, de los cuales se descartaron 271 por resultar negativos a los análisis para detectar coronavirus.

Además, desde el inicio de la pandemia se registraron 6 casos positivos y 1 confirmado proveniente de Perú. 5 ya fueron recuperados con éxito y 2 internados en el Hospital San Roque sometido a tratamiento.

En lo que respecta a las personas que se encuentran en aislamiento para su vigilancia epidemiológica suman unas 1610 personas, a las cuales se las llama diariamente para conocer su evolución y ante el primer síntoma se activa el respectivo protocolo.

En tanto que las personas que finalizaron el periodo de aislamiento totalizan unas 5017.

Cabe destacar que fue otra jornada en la que no se registraron casos positivos de coronavirus en la provincia. Asimismo, se recomendó que si se tiene síntomas respiratorios con sospecha o no de coronavirus, o si se tiene otra patología, se realice la consulta virtual a www.salud.jujuy.gob.ar , o co