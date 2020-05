Los vendedores ambulantes vuelven al casco céntrico con los permisos establecidos por protocolo

Read Time 2 Minute, 8 Second

Jujuy al día® – La única autoridad competente para remitir dichas autorizaciones es la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, no así las asociaciones de vendedores. Por lo que se insta a los vendedores del casco céntrico acercarse el lunes 1° y el martes 02 de junio (según terminación del DNI) a la oficina de Espacios Públicos y Nocturnidad, cita en Dorrego esquina El Éxodo, de 8 a 10 hs. Mientras que los vendedores de la zona de Gorriti deben hacerlo desde las 10 hs, de ambos días, de acuerdo a la terminación del DNI.

Lo explicó el secretario de Gobierno, Gastón Millón, en conferencia de prensa, “desde la semana pasada y viendo que ya estábamos superando los 50 días sin circulación interna del Covid-19 , armamos un protocolo para presentar y que permita a los vendedores ambulantes volver a vender en el casco céntrico y en la zona de la vieja terminal”.

El protocolo, finalmente fue aprobado por el COE Provincial con algunas modificaciones. Por este motivo, a partir del lunes 1ero de junio, según terminación del DNI, los vendedores podrán volver a sus lugares habituales.

Destacó que no se va a poder vender en las veredas de los bancos, en las puertas de los establecimientos asistenciales, hospitales y clínicas, ni en reparticiones del Ministerio de Salud; en ese caso, el Municipio los reubicará en un lugar cercano a la zona habitual.

En este sentido, Millón detalló que podrán volver a vender al casco céntrico y a la zona cercana a la vieja terminal aquellos que tenían permiso y autorización legal anteriormente. “También se está extendiendo a todos aquellos que tuvieron algún permiso durante el año 2019, por más que después no lo hayan mantenido, por falta de pago o por algún problema económico. Lo vamos a ayudar inclusive con la delimitación del box en el cual pueden vender”.

Y continuó “aquellos que estaban vendiendo en los corredores barriales y que estaban inscriptos podrán seguir haciéndolo. Es decir, estamos ampliando inclusive la base y la cantidad de vendedores ambulante que van a poder llevar adelante su labor”.

Finalmente, resaltó que el protocolo fue trabajado y elaborado con mucha seriedad, “quiero decirles a los vendedores que se acerquen a ver el protocolo real, porque algunos quisieron presentar una versión mal copiada que incluía hasta empleadores, cosa que no existe. No existen los empleadores en el espacio público, y si los hay es ilegal. Hay muchas versiones emanadas por algunos supuestos representantes de grupos de vendedores ambulantes, que son inexactas, y no queremos generar falsas expectativas”.