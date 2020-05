La Legislatura de Jujuy sancionó la ley de transparencia y control de la obra pública y políticas habitacionales

Read Time 3 Minute, 16 Second

Jujuy al día® – Diputados convirtieron en ley un proyecto del Ejecutivo provincial de “Transparencia y control de la obra pública y políticas habitacionales”, la iniciativa lleva el número 6179 y tiene como objetivo directo, establecer herramientas de contralor para garantizar transparencia en la ejecución de política de hábitat, viviendas sociales, soluciones habitacionales y la obra pública en general, cuando se implemente en la provincia de Jujuy

Respecto a la ley sancionada el presidente del bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis aseveró que la normativa plantea volver a la “normalidad” en el manejo de fondos nacionales y provinciales, en tanto que desestimo que el objetivo sea avasallar a los municipios.

“Esta ley marca el comienzo de volver a la normalidad, empoderar la gestión de los Intendentes, dentro del marco de hacer las cosas con transparencia” fundamentó.

Reitero luego que se plantea volver a una normalidad institucional, para que se termine la intermediación y el clientelismo político.

Las disposiciones de la ley constituyen un mecanismo de control provincial en observancia obligatoria en la ejecución de la obra pública con recursos nacionales o provinciales, de la política habitacional propia del Poder ejecutivo de la provincia y en la implementación de planes, programas y cualquier otra medida que el gobierno nacional ejecute en el territorio jujeño, directamente, a través de la provincia, municipios u organizaciones sociales.

La ley 6179 designa como organismos gubernamentales competentes al Ministerio de Infraestructura, Servicios públicos, Tierra y Vivienda respecto a la obra pública en general, al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy y a la Secretaria de Ordenamiento Territorial respecto de obras de viviendas, dichos organismos serán los encargados de habilitar toda obra pública en general y toda obra destinada a la ejecución de la política habitacional dentro del territorio provincial, sea ésta desplegada por el estado provincial o municipal con recursos provinciales o nacionales y/o por el Gobierno nacional a través de organizaciones sociales.

Finalmente, la normativa determina un organismo de control externo a través del Tribunal de Cuentas, de toda la ejecución de obra pública en general y de políticas habitacionales, quedando bajo su órbita tanto el gobierno provincial, los municipios, las organizaciones sociales, cooperativas y empresas privadas.

“El eje central de la ley es el control” concluyo el legislador.

Frontera segura

En cuestiones previas se planteó un debate sobre el caso de coronavirus detectado a un camionero de Fraile Pintado, al respecto el diputado Bernis defendió la política de prevención implementada por el gobierno de Jujuy desde el inicio de la pandemia que hizo eje en el fortalecimiento del sistema sanitario, el control en los límites provinciales con el plan frontera segura, el cuidado de los adultos mayores y la responsabilidad social.

“El COVID-19 es un virus que el mundo no conoce” aseguro Bernis, tras lo cual señalo que no es momento de echar culpas a nadie sino de seguir esforzándonos como pueblo unido y responsable para no tener circulación local.

“Grandes potencias mundiales, se derrumban económica y sanitariamente por no saber manejar la pandemia, sin embargo, en nuestro país, gracias a la decisión política del Presidente Fernández y de los 24 gobernadores, logramos salvar vidas y mantener al país dentro de una línea, que nuestro sistema de salud pueda resistir el embate de la enfermedad” agrego el jefe de la bancada oficialista.

A continuación, manifestó que el caso del trabajador del transporte no va a ser el último en Jujuy, “seguramente tendremos más casos” afirmo, tras lo cual pidió no generar un debate por cada caso positivo. Finalmente pidió a los trabajadores que ingresan a nuestra provincia tener “paciencia” ante los controles sanitarios, puesto que gracias a la implementación plan frontera segura permitió flexibilizar la cuarentena en Jujuy.

Durante la sesión también se aprobaron las leyes 6178 de Adhesión a la ley nacional 26743 De identidad de género y la ley 6180 de aprobación del Consenso Fiscal 2019.