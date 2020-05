Jujuy: El Ministro de Salud adelantó que es posible que pronto vuelvan las clases

Read Time 1 Minute, 14 Second

Jujuy al día® – En un entrevista realizada por elperiodista Sergio Lapegüe, el ministro de salud, Gustavo Bohuid, adelantó que se esta evaluando la posibilidad de que los chicos de primer grado, los séptimos y los de quinto año vuelvan a clases.

Sergio Lapegüe le preguntaba al Ministro de Salud sobre el inicio de clases: ¿Porque los chicos no están yendo a clases cuando no hay casos y pueden volver a las escuelas directamente? ¿Cuál es la decisión, porque no lo hacen?

Ministro de Salud: “El gobernador de la provincia anunció que van a empezar a haber clases ahora, próximamente, en escuelas Rurales de pocos chicos, para que los chicos no pierdan el año. Está muy preocupado el gobernador para que los chicos de primer grado, séptimo grado y los alumnos de quinto año, puedan ser los primeros en volver a clases.

Así que si, Jujuy está preparando todos los protocolos, esto va haciendo de a poco. Se esta haciendo una observación epidemiológica primero y, si seguimos como estamos, seguramente es el próximo paso que daremos”.

Sergio Lapegüe: Bueno, esa es una primicia la queda da usted, Jujuy sería tal vez la primera provincia que los pibes vuelvan a clase.

Ministro de Salud: “Si, quiero aclararle esto que decía, son escuelas rurales, de pocos chicos, esa va a ser la manera en que van a comenzar. También que este este grupo etario que más necesita de la educación, están preparando los protocolos la gente joven”, terminó.