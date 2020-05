“Jujuy provincia belgraniana”

Read Time 4 Minute, 25 Second

Toda la comunidad argentina y principalmente la jujeña, estamos transitando la Histórica Semana de Mayo, por los hechos de la Revolución del 25 de 1810; bendición y jura de la Primera Bandera Celeste y Blanca ocurrido en Jujuy por su pueblo y el ejército recordando el segundo año de la Revolución ocurrido en 1812 y al estar en el 1813, nuevamente el Gral. Belgrano reúne al pueblo de Jujuy, para presentar, después del Tedeum en la Iglesia Matriz, la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil que fueran entregada al ayuntamiento de ese entonces y con gran orgullo preservamos en el Salón del Palacio de Gobierno. Esto último como premio a la valerosa y heroica gesta del Éxodo Jujeño.

Es decir, dos hechos, que distinguen al pueblo de Jujuy por el sacrificio y apego patriota desde los primeros días del nacimiento de nuestra Patria. Pero, en estas últimas décadas, se viene notando dolorosamente que ese sentido y amor por lo nuestro, los gobiernos políticos, -al parecer- no lo sienten como propio, tal vez porque no sean naturales de Jujuy, o tal vez porque prefieren otros líderes a los cuales les rinden mayor culto a la personalidad y que nada tienen que ver con nuestro próceres y hechos históricos, que lo dieron todo por la libertad de nuestro suelo.

Recordando este pasaje histórico, en ese mayo de 1812, el Gral. Belgrano con la emoción y firmeza que la caracterizaba, le decía -entre otras consideraciones- al pueblo y soldados en Jujuy “Mi corazón reboza de alegría al observar en vuestros semblantes que estáis adornados de tan generosos y nobles sentimientos y que no soy más que un jefe a quien vosotros impulsáis con vuestros hechos, con vuestro ardor, con vuestro patriotismo. Si, os seguiré imitando vuestras acciones y todo el entusiasmo de que son solo son capaces los hombres libres para sacar a sus hermanos de la opresión. Soldados de la Patria, no olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios; que él nos ha concedido esta bandera, que nos manda que la sostengamos y que no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le corresponde. Nuestros Padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros conciudadanos, todos fijan en vosotros la vista y deciden que es a vosotros a quien corresponde todo su reconocimiento si continuáis en el camino de la gloria que os habéis abierto”.

Ahora, la radiografía que muestra la ciudad de San Salvador en estos días, brinda hechos lamentables que hacen ver que, esos “sentimientos” a los que se refería el Gral., por lo menos en los hechos no están presentes. Se nota una falta de afectos a una causa como la que se trata. Y en que se deduce indirectamente, que está faltando algo de patriotismo. Tal vez, pueda ser una excusa la causa de la pandemia o el factor económico. Pero, observar, en edificios públicos, la histórica plaza Belgrano, el monumento al prócer, el histórico cabildo, deja una triste imagen, al no verse el embanderamiento que debería estar notándose como recordación a las fecha patria y nuestra de Jujuy. Otra imagen reprochable, aparte de los edificios públicos, son los negocios ya habilitados que no se adhieren a colocar en sus vidrieras por lo menos, una de las dos banderas. ¿O son de otros países sus dueños?.

Otra muestra, es el mástil de la Iglesia Catedral, donde justamente se bendijo nuestra enseña patria y que también de cuya espacio-vereda histórica, se erradico el vástago del Pino Histórico de San Lorenzo, por un descuido de las autoridades que debieron haber conservado con responsabilidad. En fin, los descuidos, están a la vista, sino pasemos vista –otro caso- a la casa donde residía el Gral. Belgrano en esquina Belgrano y Ramírez, la cual, demuestra la total falta de contribución para su mantenimiento, tema que el firmante ya público’ en otras oportunidades por ser una casa de historia, según reza la placa de bronce colocada por el municipio.

Sobre este hecho histórico, en el año 2008, se instituyo el Decreto Provincial 775/G-2008 creándose la COMISION PERMANENTE DE RECORDACION Y FESTEJO DEL 25 DE MAYO DE 1812, como producto de la recordación celebrada en el 2007 con una brillante teatralización que se llevó a cabo en la tarde del mismo 25 de mayo, ante numeroso público que presenciaba por primera y única vez, un hecho donde participaron, entidades; iglesia, ejercito, policía, agrupaciones gauchas, pueblos originarios, escuelas primarias y secundarias, historiadores, cuerpos de danzas, todos, a la vestimenta de época que le dieron un marco verdaderamente patriótico no visto posteriormente. Esto, se hizo voluntariamente y sin apoyo de fondos monetarios, porque se dijo, “si nuestros antepasados lo dieron todo, nosotros debemos hacer lo mismo”. Pero también está el Decreto 11140/2019-G. que declara el año 2020, como “Año del Bicentenario del Fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, fundador de la Patria Argentina y Procer del Pueblo Jujeño”. Se estima, que estamos a tiempo de revertir hechos que empañan estas fechas importantes para Jujuy.

Fdo: Jorge Abraham Casiva-ExConcejal-DNI.7289506- S.S. de Jujuy.