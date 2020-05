Coronavirus: ¿Cómo guardo el tapabocas si me lo saco fuera de casa?

Read Time 4 Minute, 59 Second

Y otras dudas frecuentes sobre su uso

Jujuy al día® – Lista de compras, bolsa en mano, dinero, documentos y llaves. Hoy salir a la calle pareciera una expedición en la que no puede faltar el elemento esencial: el barbijo casero.

El uso del barbijo casero o tapabocas forma parte de las medidas de prevención que buscan evitar el contagio del coronavirus COVID-19 entre la comunidad desde mediados de abril. Y a pesar de la fuerte adhesión de la población con este nuevo elemento, son muchos los errores que aún se siguen cometiendo en la vía pública y también al llegar a los hogares.

“El virus se transmite a través de gotitas microscópicas que emitimos cuando hablamos o de la nariz al respirar. La función del barbijo es impedir que esas gotitas se emitan y alcancen a una persona o que caigan sobre una superficie. Es muy importante su uso correcto para cuidar al otro”, explicó a Infobae la médica infectóloga Cristina Freuler (MN 58098), jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán.

En este sentido, Cirlia Alvarez, enfermera en control de infecciones y miembro del grupo de trabajo de epidemiología y control de infecciones de FUNCEI, explicó que los errores que comete la población con el tapabocas casero son innumerables: “Es común ver a las personas con el barbijo bajo el mentón o en la cabeza”.

¿Se puede reutilizar?

La vida útil depende del tipo de mascarilla. El tapabocas es reutilizable mientras que los desechables no. A pesar de que la recomendación oficial es la de utilizar barbijos o tapabocas caseros para que el uso de los quirúrgicos sea únicamente para el personal de la salud, son muchos los que circulan con este tipo de mascarillas.

¿Cómo y cuando se deben lavar los barbijos?

Las mascarillas desechables tienen una vida útil de ocho horas, mientras que el tapabocas casero si se humedece o si está visiblemente sucio se debe lavar. El lavado con jabón manual o en lavarropas es suficiente para limpiarlo adecuadamente.

En el caso de las N95, el gobierno de la Ciudad prohibió la comercialización de este tipo de barbijo sanitario a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio, con el objetivo de no desabastecer el mercado porque hay escasez.

“El que use una mascarilla descartable es importante que la deseche luego de 4 horas de su uso o si se humedece, ya que no cumple con la función de barrera”, explicó a Infobae Romina Mauas, infectóloga y coordinadora médica de Helios Salud y miembro de la SADI.

¿Cómo se deben guardar?

“Luego de lavarlo, lo ideal es que las personas ventilen el tapabocas en lugar de dejarlo secar en un recipiente hermético, ya que sino no se secará correctamente y no cumplirá con su función como corresponde”, explicó Alvarez.

¿Cómo se deben colocar los barbijos correctamente?

Si la persona debe quitarse el tapabocas y no está en su casa para lavarlo, ¿cómo debe guardarse?

A pesar de que no es lo recomendable, si la persona debe remover la mascarilla por algún motivo, es vital que únicamente toque las manijas que suspenden al barbijo, evitando tocar la tela. En el período en el que se saque el tapaboca, la persona debe evitar tocarse la cara.

“Si la persona se remueve el cubrebocas, tendrá que tener una solución a base de alcohol en gel a mano y ponerlo en una servilleta de papel o bolsa de nilon. Es importante siempre dejar el barbijo en una superficie limpia, sin importar el tiempo por el que nos lo saquemos”, explicó Alvarez.

¿Si voy solo en el auto tengo que usar tapabocas?

El uso de tapabocas es obligatorio cuando en un vehículo vayan dos o más personas. Si la persona va solo no es necesario que lo use, pero si vas con un acompañante es necesario que ambos usen el tapabocas.

“Es muy importante no colocar el cubrebocas en los asientos del auto ya que se pueden contaminar fácilmente y no cumplirán con su función. Siempre debe ser una superficie limpia”, enfatizó la profesional.

¿Cuál es la función de los barbijos?

– Son una barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser.

– Estas gotas son grandes (más de 5 micrones) y caen a una distancia de más de 90 cm y 2,5 cm. El COVID-19 contenido en las gotas cae sobre las superficies y no permanece suspendido en el aire.

– El personal de salud, personal de seguridad y otros trabajadores que durante la pandemia están realizando actividades que lo exponen a potencial contacto con pacientes infectados deben utilizar barbijos descartables.

– Los barbijos protectores triple capa son los indicados, ya que brindan un 99% de eficacia de bloqueo y filtración.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de confeccionar el tapabocas?

Para disminuir los contagios es importante que el tapabocas sea de un material que actúe de barrera para que las gotitas de tos o estornudo traspasen en menor cantidad la tela. Practicar usarlos para evitar llevarse la mano a la cara para acomodarlos al salir de casa. Los cobertores de tela hechos en casa con materiales comunes a bajo costo se pueden usar como una medida de salud comunitaria adicional a las medidas de distanciamiento social e higiene.

A la hora de confeccionarlos, es importante que:

-Se ajusten bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara

-Estén asegurados con lazos o elásticos para las orejas

-Incluyan múltiples capas de tela (al menos 2)

-Permitan la respiración sin restricciones

-Se puedan lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma

“Es importante resaltar que se debe seguir poniendo el énfasis en las demás medidas de prevención como el lavado de mano, toser o estornudar con el pliegue del codo y respetar el distanciamiento social”, concluyó Mauas.