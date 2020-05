Reinicio de actividades

Read Time 1 Minute, 47 Second

Jujuy al día® – Por decreto municipal Nº 1386/20 se habilitó las actividades en el Juzgado de Faltas de forma parcial, con la finalidad de brindar a los ciudadanos que hayan recibido un infracción durante el periodo de cuarentena la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. El horario de atención es de 8 a 12.30 y de 13 a 16 hs.

Actualmente el Juzgado de Faltas volvió a la actividad para atender todas las actas de infracción posteriores al 18 de marzo del año 2020, fecha en la cual se decretó la suspensión de las actividades administrativas y el aislamiento obligatorio.

Sobre este tema, el coordinador del Juzgado de Faltas, Luis Cruz, explicó que están trabajando con todo tipo de faltas posteriores al 18 de marzo hasta la fecha, “todo el juzgado se aboca a la tramitación de las faltas en este periodo y para las causas anteriores, el mismo decreto suspende los plazos. Para llevar tranquilidad a los ciudadanos les informamos que no se está notificando, ni hay sentencias y no se van a vencer los plazos para los recursos o alguna presentación mientras rija la suspensión de plazos decretada”. Además resaltó, “el turno tarde trabaja con una guardia mínima ya que sólo tramita libre deuda para las personas que no tengan actas, para el resto de los casos deberán asistir por la mañana”.

Desde el Juzgado de Faltas Municipal se informó que, a través del área administrativa se volvió a emitir el certificado de libre deuda por infracciones para las personas que necesiten hacer algún trámite específico en alguna dependencia municipal, por ejemplo el carnet de conducir, habilitación comercial o algún otro tramite esencial.

“Recomendamos que vengan al juzgado siempre respetando la terminación del DNI, además para las personas de riesgo pueden mandar a una tercera persona con la documentación necesaria y no es necesario que el tramite sea personal”.

Para los interesados en realizar alguna consulta pueden comunicarse al teléfono 4020173 o dirigirse a la siguiente dirección 9 de Julio esq. Espora (1º piso) en los horarios de atención de 8 a 12.30 y de 13 a 16 hs.