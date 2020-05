Giacoppo: «La justicia está funcionando y va a continuar funcionando”

Read Time 1 Minute, 52 Second

Jujuy al día® – La senadora nacional por Jujuy y miembro del Consejo de la Magistratura, Silvia Giacoppo, se refirió hoy a las versiones surgidas que afirman que el Consejo de la Magistratura “aún no cuenta con herramientas para juicios masivos remotos” y que, por el momento, “no se puede retomar el debate de los juicios orales”.

Giacoppo destacó que “si bien la información puede ser correcta y surja de la evaluación de las áreas técnica que deben resolver la cuestión de la comunicación entre las partes, no es correcto señalar que este es un tema que ya se haya debatido en el seno del Consejo. Es un tema que nos ocupa y para el cual estamos buscando las soluciones pero aún no lo hemos abordado en reunión de consejeros ni hemos generado ninguna determinación al respecto. Esto ha sido una opinión de un sector interno del Consejo, pero no ha sido debatido en ninguna de las instancias por los consejeros”.

“Nosotros estamos trabajando, como consejeros, en la adecuación y modificación de todos los soportes tecnológicos para que los juicios avancen. Tanto es así que fuimos de los primeros organismos que sesionamos de manera remota. Lo venimos haciendo desde hace dos meses”, agregó. “La semana que viene, que tenemos plenario, seguiremos debatiendo el presupuesto para la adecuación tecnológica”.

La senadora destacó que “ha quedado claro, con el ejemplo del Congreso Nacional, que no es una tarea sencilla generar una comunicación remota entre tantos participantes. No es imposible pero lleva trabajo, requiere de los recursos necesarios y las pruebas para comprobar su eficaz funcionamiento”.

Giacoppo insistió en que el tema de los juicios y la solución tecnológica a los mismos “no ha sido debatido en el pleno del Consejo” y destacó que “la justicia está funcionando y va a continuar funcionando para avanzar en los todos los juicios, no sólo en los que involucran a la vicepresidenta. Esa es la voluntad del consejo”.

La información da cuenta de que el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la administración Judicial, tiene en estudio una plataforma similar al sistema utilizado en el Congreso Nacional y que se encuentra en su período de pruebas tratando de amalgamar las nuevas tecnologías sin romper el orden jurídico.