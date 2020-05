Morales: “Vamos a enviar un protocolo para que algunos clubes hagan pretemporada en Jujuy”

Read Time 2 Minute, 30 Second

Jujuy al día® – Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, confirmó que enviarán un protocolo para que algunos equipos del fútbol argentino puedan realizar pretemporada en la provincia del norte, donde hay una apertura para los deportes por los pocos casos de coronavirus.

-¿Cómo es esto de que se quieren llevar el fútbol argentino a Jujuy?

-Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy. Como se sabe, sanitariamente la situación es muy precaria, estamos por afrontar momentos difíciles, se viene el invierno y hay que trabajar todos unidos para mantener esta situación. A partir del presente sanitario de Jujuy, estoy por hacerle una presentación a la AFA poniendo a disposición la provincia para que algunos clubes puedan hacer la pretemporada. Nosotros podemos recibir cuatro clubes. Sé que AFA planea realizar entre seis y diez fechas hasta fin de año y que el campeonato del año que viene se juegue de enero a diciembre. Se está pensando en hacer la pretemporada en septiembre y empezar a jugar en octubre, obviamente si las condiciones sanitarias lo permiten. La idea es enviar un protocolo, hacer testeos apenas lleguen las delegaciones y tener un control sanitario permanente para cuidar a la población. Las condiciones particulares serían las medidas del protocolo. Le vamos a hacer saber a la AFA y a los clubes que cuentan con Jujuy, al igual que con otras provincias como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y San Luis, para realizar las pretemporadas una vez que se conozca la programación de los campeonatos. Tenemos varias provincias en las que con mucho cuidado se pueden hacer las pretemporadas y jugar al fútbol.

-Cuando se propone esto, ¿qué piensa la población de Jujuy?

-En la medida en que el protocolo sea bueno y que los vamos a cuidar de la forma que estamos haciendo, no va a haber problema. Tenemos un control sanitario con cuatro pilares. Armamos un sistema de salud paralelo con hospitales de campaña, controlamos la frontera de forma muy dura, cuidamos especialmente a las personas mayores y tenemos responsabilidad social e individual con la población. Si las delegaciones que vienen son testeadas y no tienen coronavirus, no tendremos inconvenientes. Todos queremos que vuelva el fútbol lo más pronto posible, pero sabemos que el área metropolitana está complicada, no es lo mismo Jujuy que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que decimos es “acá está Jujuy”, siempre que quieren realizar la pretemporada cumpliendo los protocolos. Como no tenemos circulación local, hay que cuidar si viene de afuera, por lo que tratamos de ser rigurosos y establecer un buen protocolo para que no haya mayores problemas.

