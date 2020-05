Querían radicarse en Bariloche, la situación se complicó y ahora intentan volver a Jujuy

Read Time 1 Minute, 21 Second

Jujuy al día® – Una familia jujeña llegó a principios de este año a Bariloche. Buscaban iniciar una nueva etapa de sus vidas pero todo cambió a partir de la pandemia. Andrea Torres comentó en Noticiero Seis la difícil situación que están pasando. Su marido había conseguido trabajo pero lo perdió a raíz de la cuarentena. Se encuentran en una precaria casilla en el barrio Nahuel Hue. Piden ayuda. El teléfono de contacto es el 2945919547

Andrea Torres, vecina jujeña, señaló que «estoy intentando volver a mi provincia. Hablé con el intendente y le mandé mensajes a la gobernadora pero jamás me respondieron. Nadie me dio una solución. Sólo quiero poder irme junto a mis hijos»

Agregó que «mi marido había conseguido trabajo en una panadería pero con este tema de la pandemia todo se complicó. Rápidamente lo dejaron sin trabajo. En este momento no tenemos nada. Se me acabaron los recursos. Lo único que pido es que me ayuden a volver a mi casa y llevar a mis hijos»

Señaló que «ya me he comunicado con la gente de Jujuy. Simplemente están esperando que podamos salir de acá. Mi mamá trabaja allá en la Municipalidad. Ella mi hizo todas las gestiones para que hagamos la cuarentena allá».

Indicó que «la situación es muy difícil acá. La estamos remando. Estamos pasando frío y no tenemos baño. Mi cuñada me está ayudando con algo de mercadería. Queríamos probar suerte acá pero no resultó. Hace cuatro meses estamos acá. Además me robaron el teléfono. Tuve que hacer el esfuerzo de comprarme otro para tratar de estar en contacto con mi familia en Jujuy».

