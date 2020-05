Jujuy: denuncian a sujeto por abusar de una pequeña de 5 años

Read Time 1 Minute, 54 Second

Jujuy al día® – La denuncia la realizó la abuela de la víctima, quien tiene la custodia de la menor.

Según indicaron fuentes consultadas al diario JUJUY AL DÍA®, el hecho se registró días pasados en la ciudad de Monterrico, cuando una mujer de 54 años se apersonó en sede policial a denunciar el abuso sexual que estaría sufriendo su nieta de tan solo 5 años de edad.

La mujer indicó que desde el mes de septiembre de 2019 está a cargo, por disposición judicial, de sus 3 nietos de 12, 7 y 5 años de edad, ya que todos sufrían violencia doméstica por parte de la madre de estos.

En su denuncia, señaló que en el mes de marzo notó en su nieta de 5 años algunas conductas que le parecieron extrañas, entre ellas que la notaba muy distraída. Además, dijo que le llamó la atención unos dibujos que realizó la menor.

Al consultarle sobre uno en particular, la niña señaló que eran su madre, ella, y la pareja de su madre, a quien se refiere como Orlando L.

Explico que en el dibujo estaban los tres en la cama ya que, las veces que ella se queda con su madre, los tres duermen juntos, situación que la mujer consideró fuera de lugar, y del cual puso en conocimiento al Tribunal de Familia.

La abuela señaló que el día 7 de mayo, en circunstancias que la menor estaba dibujando, mientras la observaba ella le explicaba que estaba dibujado a “Orlando tomando vino”, y que al preguntarle ¿eso que dibujaste son mariposas? A lo que la menor le respondió, “no son mariposas, son las manos de Orlando”.

Ante la sorpresiva respuesta, la mujer violvió a preguntar:¿y porqué son tan grandes? Y ella me dijo, “¡son grandes porque tocan!”, “¡porque Orlando me toca la cabecita, la pancita, las piernitas, la colita!”, a lo que despues de eso, le siguió un silencio de la niña quien ya no quiso hablar mas sobre el tema.

Según denunció, horas mas tarde la nieta se recostó y empezó a llorar. Al preguntarle porqué estaba llorando, le confiesa que el sujeto la toca y le dice que no diga nada. Razón esta por la que la mujer solicitó se adopten las medidas correspondientes del caso.