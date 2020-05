Gerardo Morales: “Hay que acompañar el proceso de flexibilización, sino la gente nos va a pasar por encima”

Read Time 8 Minute, 32 Second

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy se refirió a la salida del aislamiento obligatorio que está llevando adelante en su provincia y dijo que el Presidente, con la conducción de la crisis sanitaria, “salvó por lo menos 2000 vidas”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dialogó con el portal Infobae a través de una videoconferencia y dio detalles sobre la flexibilización de la cuarentena que está realizando en su provincia. Además, se mostró alineado al manejo de crisis que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández y dijo que lleva tiempo sin hablar con el ex jefe de Estado Mauricio Macri.

“Yo creo que lo que hizo el Presidente, he hecho algunos números, y ha salvado por los menos 2000 vidas”, aseguró el mandatario de Juntos por el Cambio, destacando el manejo de la crisis sanitaria que realizó, hasta el momento, el Jefe de Estado

-Fue uno de los primeros gobernadores en flexibilizar la cuarentena. ¿Cómo lleva adelante las negociaciones que hay sobre el diseño de la cuarta fase del aislamiento?

-Estamos en diálogo permanente con el gobierno nacional. Va a haber un próximo decreto de necesidad y urgencia que va a plantear el marco de la prórroga de la cuarentena. Que, según entiendo, va a seguir con el decreto anterior. Esto es empezar a determinar áreas diferentes en el país, autorizaciones para las provincias y cumplimiento de protocolos para las actividades.

-¿Cuánto tiempo llevan sin la circulación del virus?

-Nosotros estamos sin circulación local del virus. Llevamos 35 días sin confirmar casos, con una política muy fuerte, muy dura, en los límites y en las fronteras. Todo el que ingresa a Jujuy tiene que hacer cuarentena. Y, en determinas situaciones, tienen que hacer un test en forma obligatoria para ingresar a la provincia. Ayer pusimos en marcha el Plan Centinela. Ya nos llegaron los test rápidos y estamos poniendo en marcha otro sistema de testeo llamado Elisa. Las personas que llegan al sistema de salud con una alguna problemática respiratoria son testeadas con el método PCR, que es el tradicional. Estamos con medidas muy fuertes que esperamos que nos permitan recuperar la normalidad.

-Uno de los secretos de este éxito ha sido el cierre temprano de la provincia de Jujuy. En su momento sonó un poco agresivo para el conjunto de los argentinos. ¿Cómo se vivió en Jujuy? ¿Siente que fue comprendida esa política?

-Yo creo que si. Hemos pasado por ciclos. Tanto el gobierno nacional como nosotros en la provincia tomamos buenas medidas. En Brasil hubo 600 muertos en un día y nosotros estamos en un promedio de 8 o 9 por día. Eso da cuenta los resultados de una política frente a la otra. En el primero momento apretamos duro la cuarentena. Fuimos los primeros en frenar las clases y fuimos cuestionados por eso. Pero pronto se comprendió que teníamos que mirar lo que estaba pasando en Italia y tomar políticas duras, como las que tomó el Presidente y nosotros acompañamos. Si hubiésemos tenido a (Jair) Bolsonaro, la cosa hubiese sido distinta.

-Resalta el trabajo del presidente Alberto Fernández

-Yo creo que lo que hizo el Presidente, he hecho algunos números, y ha salvado por los menos 2000 vidas. Todos empezamos a entender y racionalizar la situación que estamos viviendo. La gente hizo un esfuerzo en la cuarentena. 750 mil jujeños hicimos un esfuerzo muy grande. Por eso no puede ser que venga un jujeño o alguien que tienen residencia en Jujuy, quiera entrar, no haga la cuarentena, traiga el bicho y nos contagiemos todos.

– La gente cumplió con la cuarentena, pero el aislamiento se está haciendo extenso.

-Sobre eso hay una conciencia. La gente entiende que hay control sobre la situación, pero ahora necesidad ver que pasa con su vida. Su trabajo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Hay mucha gente que está en la actividad informal, especialmente en el conurbano y en el norte del país, que tiene muchos problemas. Por eso es importante ir acompañando. Porque sino va a llegar un punto en que la gente va a salir sola. Y no hay peor cosas que perder autoridad en el marco de una emergencia.

-¿A qué se refiere?

-Uno en política puede perder autoridad porque hace macanas, porque gestiona mal la política, porque comete errores y hace mal las cosas, pero en el marco de esta pandemia es muy jodido perder autoridad. Hay que reafirmar esa autoridad para comandar el cumplimiento del protocolo y cuidar a la gente. Hay que ir acompañando este proceso, haciéndole sentir a la gente que la estas cuidando, que hay un sistema que la cuida que es fuerte, pero que también va recuperando sus libertades y su vida normal. Estamos en la etapa en la que hay que acompañar este proceso porque sino la gente nos va a pasar por encima.

– ¿Cuál es la diferencia básica con respecto a lo que está pasando en Jujuy con el nivel de contagio y lo que sucede en el AMBA? ¿Se debe al volumen de gente, la amplitud del territorio, la conciencia social o a que se perdió la autoridad? Usted ha planteado abrir los shopping. Un paso adelante que no se lleva a cabo en Buenos Aires.

-Tenemos previsto abrir el shopping y las galerías comerciales el fin de semana. Estamos esperando la autorización de Nación. Pero hay predisposición. Tenemos diálogo permanente. No vamos a desautorizar al gobierno nacional. Hemos planteado también la apertura del turismo interno. También necesitamos la autorización.

– ¿La diferencia es la cantidad de personas que viven en el lugar?

– No es lo mismo Jujuy que el área metropolitana. ¿Cómo hace Kicillof para controlar los ingresos de las rutas N°6, 7, 8, 9, o 34? Es muy complejo. La cantidad de habitantes es un gran problema. No quisiera estar en el cuero de Axel o de Horacio (Rodríguez Larreta). La tienen complicada por el conglomerado urbano que tienen. Y ahí también está complicado porque había que frenar Ezeiza en un primer momento. Porque el bicho viajó en bussines. Después viajó en primera y, finalmente, en clase económica. Está muy claro como el bicho viaja a todos lados. En Estados Unidos sigue con vuelos comerciales y el bicho va de un lado a otro.

-¿No cree que los 24 distritos se deberían juntar con el Presidente y plantear cuál va a ser el plan general para la economía después de junio?

-Yo creo que si. Pero se está trabajando en eso. El Gobierno tiene una agenda. Estamos en diálogo con el Ministerio del Interior. Hay que pensar cómo vamos a recuperar la economía y cómo quedamos después de la emergencia. Que rol vamos a tener en el nuevo mundo que se viene. Este bicho, además de matarnos, nos interpela y nos está haciendo ver otra cosas. Nos ha hecho ver que mientras más circulamos, más jodemos al planeta.

-¿Eso quiere decir que hay que cerrarse? ¿Que la solución para la economía es cerrarse o encarar un capitalismo con medidas de seguridad sanitarias estrictas?

-No. Creo que va a venir otro mundo, otro marco de relaciones. El mundo no se puede cerrar. Mi provincia que es productora de litio…se va a acelerar el camino en la matriz energética y la matriz de transporte. Argentina debería estar ubicado en un lugar estratégico.

-¿Cuál es la idea que tiene con respecto al turismo interno? ¿Habló con los gobernadores del norte para realizar un circuito interprovincial y reactivar el turismo?

-Con Salta venimos trabajando para tener una política sanitaria igual, además de la misma política de seguridad y el mismo plan de testeos. Estando Salta también libre de circulación local, podríamos armar un área verde. Y luego incorporar a Catamarca que no tiene casos de coronavirus. Pero es muy precario todo aún. La idea es tratar de correr un poco más la frontera sanitaria. Quizás podamos armar un plan que sea el norte para los norteños. Estamos trabajando en eso.

-¿Que rol tiene el ex presidente Mauricio Macri en este momento de crisis sanitaria y económica?

-Hace mucho que no estoy en contacto con él. No estoy participando de las reuniones de la mesa de Juntos por el Cambio. Están nuestros representantes: Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff. Ellos son los que llevan adelante la relación.

-¿Por qué no participa de esas mesas?

-Por ahora no, porque estoy medio químicamente impuro. Así que no quiero

-¿Teniendo en cuenta la actual coyuntura, cree que es el momento de revisar la coparticipación secundaria?

-No se si es el momento. Las provincias no tenemos capacidad para emitir. No estamos compensados por la caída de recaudación. Nosotros no queremos emitir cuasimonedas. Tiene que haber una unidad monetaria que no la tenemos que romper. Es un tema que hay que revisar en forma permanente.

– ¿Hoy se vence el plazo normal de la oferta para comenzar a pagar la deuda externa. Jujuy tiene bonos en la plaza de Nueva York?

-Sí, tenemos un bono verde de 210 millones de dólares que vence en el 2022.

-¿Si el Gobierno dice que quiere que todas las provincias se alineen detrás de una misma acción y que se caída al default, cuál sería su mirada?

-Espero que vaya bien la negociación. Comparto la propuesta que hizo el ministro Martín Guzman. Hizo un buen trabajo en el tema. Hay una clara expresión de voluntad.

– El Poder Judicial está trabajando en Jujuy. También pudo avanzar en la flexibilización de esa área.

-El Poder Judicial presentó un muy buen protocolo de trabajo que ya fueron a controlar los epidemiólogos. Funcionan sin aglomeración de gente, con menos personas y con rotación de turnos. En la administración pública es diferente. La mayoría está trabajando en su casa.

-¿Jujuy es una provincia que podría empezar las clases en forma escalonada teniendo en cuenta que tienen muy pocos contagiados y están recuperados?

-No todavía. Es lo último que se establecerá en el marco de esta emergencia. Por el contagio de los chicos. Pero estamos planteando algunas variantes para sacarlos del encierro. Por ejemplo, a los estudiantes de la universidades y terciarios, los hicimos parte de un plan voluntario para atender a los adultos mayores.