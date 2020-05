Estudiar en medio de la puna jujeña con poca conexión

Read Time 1 Minute, 21 Second

Jujuy al día® – En medio de la puna jujeña, a casi 4000 metros de altura, la escuela N° 279 «Abdón Castro Tolay», en el departamento de Cochinoca, ya no recibe a ninguno de sus 58 alumnos. Su director, Héctor Torres, dice que extraña a sus alumnos. Para él, la educación virtual es casi una fantasía. «Esto ha sido como un terremoto. En el contexto rural en el que nosotros trabajamos, la comunicación satelital es un gran inconveniente. La mayoría de nuestros alumnos no tiene una computadora en su casa, y si la tiene no hay señal de wi-fi. Trabajamos con los celulares. Mandamos audios, videos y mensajes con algunas consignas, cortas y sencillas. Pero a veces tampoco pueden descargar el material que mandamos», explica Torres, que se angustia al recibir los mensajes de sus alumnos.

Foto: A Héctor Torres, director de la escuela N° 279, de Jujuy, le angustia que los alumnos no puedan descargar los materiales que les manda por no andarles bien internet

«Me preguntan cuándo vamos a volver a la escuela, y aunque muchos no lo dicen yo sé que no solamente quieren estar sentados en el aula con su maestro. También extrañan el plato de comida que todos los días reciben. En la escuela los chicos desayunan, almuerzan, toman la merienda y cenan, los que se quedan en la modalidad albergue». A Torres, como al resto del equipo docente, los horarios de trabajo dieron un giro de 180 grados. «De madrugada es cuando mejor conexión hay, la internet es mucho más rápida. Hay que aprovechar ese momento», responde Torres a través de audios de WhatsApp.

Fuente