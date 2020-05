Jujuy: tres detenidos por un violento robo en barrio San Pedrito

Read Time 1 Minute, 51 Second

Jujuy al día® – El Ministerio Publico de la Acusación solicitó la conversión del arresto en detención para tres sujetos sindicados como los responsables del robo en una vivienda del barrio San Pedrito, donde resultó un hombre herido de bala.

La Investigación Penal Preparatoria está a cargo del Dr. Alejandro Maldonado, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves contra la Propiedad.

El hecho ocurrió los primeros minutos del pasado martes 28 de abril, en una vivienda ubicada en la avenida Gobernador Tello del barrio San Pedrito.

Al lugar, los sujetos ingresaron por la medianera trasera de la vivienda de las víctimas para después violentar una puerta e ingresar a la misma.

Allí fueron sorprendidos por dos hermanos que habitan en la morada pero los acusados lo intimidaron con armas de fuego. Uno de los hermanos logró escapar a la calle para pedir auxilio, mientras que el otro, al intentar impedir la acción de los ladrones, recibió un disparo de arma de fuego en la parte posterior de su cabeza.

Tras herirlo, los imputados ingresaron a un dormitorio del inmueble y se llevaron una caja de cartón donde había alrededor de 200 mil pesos, para posteriormente darse a la fuga. Horas después estos hombres fueron identificados y arrestados.

El Sr. Fiscal evaluó los informes técnicos y las diversas pruebas que constan en el legajo tales como entrevistas y declaraciones testimoniales que señalan a los sospechosos como autores del hecho, inspección ocular, secuestros.

Como resultado de este análisis, el Agente Fiscal resolvió imputar a estos tres hombres por considerarlos presuntos autores del delito de “Robo en poblado y en banda con escalamiento y con el uso de arma”, previsto y penado en el Art. 167 inc. 2, Art. 167 inc. 4 en función del Art. 163 inc. 4 y Art. 166 inc. 2, segundo párrafo del Código Penal, dándose en el presente caso las previsiones contenidas en el Art. 319 inc. 1 del C.P.P.

Además, el Sr. Fiscal solicitó al Juez de Control N° 1 la conversión del arresto de los sindicados en detención, pedido al que el Juzgado hizo lugar.

Los sospechados conocieron causa de imputación, designaron abogado defensor y se abstuvieron de prestar declaración como imputados.