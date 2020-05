HORÓSCOPO PARA MAYO DEL 2020

Read Time 7 Minute, 29 Second

ARIES:

Las decisiones precipitadas que tomen durante este mes harán que no tengan el mejor resultado en el trabajo. El mal humor que tengan en estos momentos debido a la situación que todos vivimos hará que surjan algunos problemas con amigos y algunos familiares, si pone una actitud más positiva, les permitirán a ustedes disfrutar de un mes sin altibajos. En el amor para los solteros serán días románticos y podría surgir el amor de forma platónica, aunque no esté buscando, si tiene pareja, será un momento de cambios y decisiones importantes para la estabilidad de la relación. En la salud sería conveniente que empiecen a combatir los malos hábitos que les están molestando en estos días, para evitar malestares en su salud en un futuro.

TAURO:

Durante este mes tendrá momentos de cierta estabilidad en lo laboral, y las expectativas de éxito en alguna tarea relacionada con su trabajo son altas, además si ustedes buscan algún cambio que mejoren su situación, están en muy buen momento para hacerlo. El buen humor y carisma que tienen facilitará que surjan nuevas amistades y conocer a nuevas personas que podrían relacionarla con alguna actividad creativa con posibilidades de negocio en un futuro. El poder de seducción que tienen los Tauro se potenciará en estos momentos influidos por la energía de los astros. En el amor no debería descartar que se generen ilusiones con alguien que podría conocer en este mes. Si tiene pareja, será un momento tan romántico como a usted les gustan o quieran, tomar la iniciativa le llevará a vivir grandes experiencias. En la salud debería desconectarse de la rutina y permitir que ustedes se sientan con una salud más renovada.

GEMINIS:

Tendrá muchas posibilidades de emprender una nueva etapa profesional que le permitirá adquirir cierta experiencia que le dará la confianza que necesita para ampliar sus horizontes de trabajo. Organizar un fin de semana para estar con los amigos los motivaran a que se sientan mejor a nivel personal. Este mes para los solteros será un momento muy movido a nivel sentimental, podría experimentar nuevas ilusiones hacia alguien que está conociendo, y de quien podría enamorarse. Si tiene pareja, será una época en la cual, el amor podría tambalear si no pone un poco de paciencia a su relación. Descansar y desconectar de la rutina, permitirá a los géminis recuperar las energías y mantener buena salud.

CANCER:

Rodearse de gente de confianza en este mes, les permitirá que ustedes deleguen responsabilidades en el trabajo y así poder avanzar con mayor eficacia hacia los objetivos profesionales que usted tiene en mente. Los temas de dinero serán un asunto que deberán solucionar, en especial, si hay herencia de por medio. Habrá un cambio regido por la oscilación de los astros que podría favorecer a aquellos solteros en el amor, y si tiene pareja, será una época difícil que tendrá que solucionar con confianza y sinceridad que los fortalezca en su relación. Deberá despejar la mente y liberar el estrés con alguna actividad o hobby sería lo ideal para que pueda estar bien de salud.

LEO:

Deberán actuar con destreza ante un problema que podría ocasionar cambios drásticos en los planes que tiene previstos para este mes en relación al trabajo. Conectarse con los amigos les hará despertar el buen humor que caracteriza a su signo e, incluso, podría hacer nuevas amistades que los ayudaran mucho en estos momentos. Los astros favorecerán a los solteros para que conozcan a alguien de quien podrían enamorarse, aunque el amor no surgirá de inmediato. Para los que tengan pareja, será un momento de algunas tensiones, debido a que podría sentirse atraído por una tercera persona que ponga en duda su relación. La salud será inestable después de tantos días metido en casa por lo que sería recomendable cambiar algunos hábitos que favorezcan a su organismo.

VIRGO:

En este mes será una jornada muy tranquila en el trabajo, esto les permitirá a enfocarse en algunos asuntos pendientes que impulsarán a su carrera hacia terrenos más ambiciosos que en un futuro lo pondrá en una mejor posición económica. El buen humor los ayudaría a planificar una llegada con los amigos que los podrían ayudar y favorecer a su crecimiento personal. En el amor para los solteros una actitud más amable les permitirá que llegue alguien que tenga gran afinidad con usted. Si tiene pareja, será un momento de altibajos emocionales debido al estrés del momento. Los cambios de hábitos harán que mejoren mucho su salud.

LIBRA:

En este mes podría recibir cierta información que le permitirá tomar ciertas decisiones en el trabajo lo cual podrían emprender para más adelante y así buscar nuevos horizontes profesionales y económicos. Ustedes podrían ponerse en contacto con alguien de quien el destino le ha distanciado. Lo cual sería de gran ayuda para usted. Si está soltero habrá un amor muy cercano que surgirá entre personas que conocerán en esto momentos, salir de su zona de confort y ampliar su círculo de amigos en los próximos meses les vendría muy bien. Para los que ya tienen pareja, se auguran un poco de distanciamiento por la falta de comunicación. Ustedes en este mes gozarán de buena salud sobre todo los últimos días.

ESCORPIO:

Al principio del mes habrá mucho movimiento en el entorno laboral, lo que impulsará a ampliar sus objetivos de trabajo, se avecinan grandes éxitos de trabajo si actúa con decisión. También podrían empezar a planificar algunos eventos con amigos, lo que despertará en ustedes un buen humor y les permitirán estar mejor de ánimo. Para los solteros de este signo les atraerá nuevos romances que les permitirán a volver a ilusionarse, si tiene pareja, será un momento con cambios sentimentales importantes que incitarán a dar un paso más a la relación. En la salud no será muy favorable lo cual es aconsejable cuidarse, podría aparecer algún dolor muscular que será la causa de su malestar.

SAGITARIO:

Será un mes muy movido para ustedes y con algunas tensiones, deberán tomar decisiones importantes si quieren ampliar sus horizontes profesionales que permitan alcanzar el éxito que busca en el trabajo. Ustedes sueñan con salir con los amigos, hacer viajes. Sólo así volverá a encontrar su esencia personal. En amor para los solteros los astros les preparan una oportunidad de conocer a alguien que le devolverán la ilusión. Y para aquellos con pareja el romanticismo y la pasión estará a flor de piel. El buen humor que los caracteriza los mantendrá alejado de sus dolencias, gozará de buena salud.

CAPRICORNIO:

Sera un mes un poco complicado en lo laboral, esta situación hará que actúe con cierta impulsividad. Para lograr sus expectativas debería estar más tranquilo pero con decisión y así el éxito será logrado. Los malos entendidos con el dinero incitarán a dar el primer paso para solucionar aquellas diferencias. En el amor Tendrán día lleno de romanticismo que le dará a Capricornio gratas sorpresas en su relación, si está soltero tendrá a su favor buenos momentos y es muy posible que surja el amor con alguien a quien está conociendo. A pesar de la buena salud de este mes debería cuidar su piel en esta época.

ACUARIO:

Aunque los planes laborales no estén saliendo como lo tenía pensado, deberá actuar en este mes con habilidad y destreza para generar ese cambio que necesita en el trabajo. Esto los podrá ayudar a realizarse a nivel personal, también harán que se sientan bastante satisfecho. En el amor Alguien del pasado vuelve a remover sentimientos. En este tiempo será adecuado para que tanto si tiene o no pareja, tome la iniciativa hacia ese amor que el destino le tiene guardado. A pesar de no sentirse muy bien con respecto a su salud debido al estrés tendrá los ánimos para hacer alguna actividad con amigos que tanto a ustedes les gustan.

PISCIS:

Deberá tomar algunas decisiones durante este mes que generen un cambio importante a nivel profesional, esto despertará de nuevo en usted su motivación laboral. El dinero será un tema de discusión con alguien cercano, los nacidos bajo este signo deberán medir sus palabras, podrían arrepentirse más adelante. Los solteros deberán seguir su intuición, hay un nuevo amor que podría devolverle la ilusión de enamorarse durante este mes. Si tiene pareja, será un momento de cambios, boda, embarazo, mudanza. Esto podría fortalecer la relación. En la salud será conveniente que se cuide de esas molestias en la espalda.

Por astrologamarga@gmail.com