Con reservas, Sadir dio a conocer el cronograma de pagos para empleados públicos

Jujuy al día® – En el marco del Informe diario (Nº 53) que el COE entrega para conocimiento de la sociedad, el Ministro de Hacienda, Carlos Sadir, dio a conocer el cronograma de pagos a los empleados de la administración pública.

Sadir anunció que el cronograma “empezaría el día 6 de mayo para la policía de la provincia, las comisiones municipales y los organismos autárquicos.

Luego sería el día 7 para el Ministerio de Salud, Desarrollo Humano y Servicio Penitenciario.

El día 8 Educación, nivel inicial y primario.

El día 9 Educación a nivel secundario y terciario.

El día 10 sería para los restantes: Administración Central, Municipios, Organismos Descentralizados, los poderes Judicial, Legislativo, Tribunal de Cuenta, y Funcionarios”.

El funcionario aclaro que “El gobierno tiene intención de llevar adelante este cronograma de pagos, pero también queremos que sepan la situación difícil que tenemos y la falta de recursos. Éstá planteado este escenario en la medida que, para cumplir, no necesitemos otros recursos además de los de la coparticipación y de los provinciales, que tienen que ver con aquella autorización lograda y otorgada por parte de la legislatura, para endeudar a la provincia en la toma de un crédito, que en este caso ya lo venimos gestionando en la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación. Digamos que es una gestión que todavía no ha resultado”.

Sadir planteo una alternativa en caso de no contar con rodos los fondos “Todavía no contamos con los recursos, fuimos haciendo trámites, pero el día lunes y martes como días máximo, que son necesitamos para poder obtener esos recursos. En la medida en que no podamos contar con esos recursos, con parte de alguno de esos recursos, hemos planteado un un plan alternativo que, aún cumpliendo los días que acabo de mencionar y para cada una de las dependencias, plantearían una alternativa, de no contar con esos recursos, que en cada uno de esos días pagar hasta la suma de $30.000 en cada uno de esos días y para cada uno de los de las dependencias indicadas. Los que gana menos de $30.000 cobrarían todo el sueldo entero y aquellos que tendrían neto superior a $30.000, cobrarían hasta $30000 y el saldo que faltaría para los que cobren más 30.000 se pagarían entre el día viernes y sábados 15 y16 y asi completar el 100% del sueldo.

Esto lo planteamos como un plan alternativo porque en la medida en que no tengamos todos los recursos suficientes para cumplir en cada uno estos días con el 100% del sueldo haríamos este esquema”. Finalizo.