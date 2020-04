Jujuy: A pesar de la conciliación y reunión de partes, el transporte sigue de paro hasta el miércoles

Read Time 59 Second

Jujuy al día® – En la mañana de ayer lunes el gobierno dicto una Conciliación Obligatoria a fin de que se restablezca el servicio. Junto a esta se programó una reunión de partes en horas de la tarde.

La Conciliación no se acató pues desde el gremio alegaron que no procede pues en este conflicto a afectación de derechos tal y como lo es la percepción del salario.

Luego en la reunión entre los empresarios del sector, el gremio y el Ministerio de Trabajo no se arribó a solución alguna pues los planteos, según el titular de la UTA fueron difusos y en valores relativos.

Es por esto que desde el gremio llamaron a sostener la medida de fuerza hasta el miércoles, mientras se espera que hasta entonces se cumpla con la totalidad del pago de salarios de marzo.

Desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Normando Álvarez García, señaló que la situación no se ha modificado pues no se establecieron reglas del juego claras y que no es saludable volver a tener reuniones estériles “La provincia pagó dos cuotas de 25 millones de pesos y transfirió los subsidios de Nación, desde nuestra parte se ha cumplido”. Señaló.