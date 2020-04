Legislatura de Jujuy autorizo el financiamiento para garantizar el pago de sueldos de empleados públicos

Read Time 3 Minute, 26 Second

Jujuy al día® – La legislatura de Jujuy aprobó la ley 6153 de autorización de financiamiento a fin de que la provincia pueda afrontar el déficit surgido a raíz de la emergencia provocada por el COVID19. «Es un paso importante, demostramos a los jujeños que estamos en condiciones de afrontar la crisis y que el sector público va a poder cobrar su sueldo» definió Alberto Bernis titular del bloque del Frente Cambia Jujuy.

La ley sancionada con las mayorías requeridas por la Constitución provincial, autoriza al Gobierno provincial a celebrar convenios de asistencia financiera con el Gobierno nacional, hasta la suma de seis mil millones de pesos. Al respecto Bernis indico que estos recursos son para cubrir el déficit de 1400 millones de pesos mensuales que tiene el estado para pagar los sueldos de los trabajadores estatales.

«No se va a bajar sueldos, se va a garantizar la fuente laboral» indico el legislador a la vez que agradeció el apoyo de un sector de la oposición para que se puedan gestionar estos recursos.

«Cuando hablamos de la deuda publica debemos decir la verdad», indico el jefe del oficialismo al replicar los cuestionamientos de la oposición, aseguro que todas las cuentas públicas y la ejecución presupuestaria están colgadas en la web del Gobierno provincial, «cualquier ciudadano puede ver cómo se ejecuta el presupuesto. Las rendiciones de cuentas están, es un gobierno transparente» definió.

Para despejar dudas acerca del pedido de financiamiento Bernis menciono que a nivel nacional existe el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que todas las cuentas de las provincias se encuentran detallas ahí y que cuando Jujuy vaya a solicitar financiamiento, dicho Ente, supervisará las condiciones económicas de la provincia.

Seguidamente el legislador fue categórico al afirmar que la deuda no es tal como afirman algunos opositores, recordó que al llegar al gobierno Gerardo Morales tomó la decisión política de cambiar la matriz productiva, y que para ello se autorizó tomar «deuda productiva» por unos 420 millones de dólares para la construcción de la planta fotovoltaica de Cauchari, «ese crédito llegó y la obra está concluida» definió tras lo cual aclaro que por ahora la provincia no puede vender la energía porque falta una obra de transformador que no ha concluido Nación.

Expuso que Cauchari le va a significar a los jujeños una facturación de 6 millones dólares por mes, 72 millones al año y que, en 20 años, según el convenio firmado con CAMESA, «vamos a tener los jujeños un ingreso de 1400 millones de dólares».

Seguidamente detallo que con lo producido por Cauchari se van a pagar el crédito tomado para construir la planta fotovoltaica, más los bonos verdes; también aclaro que lo producido de la energía servirá para pagar los 300 millones de dólares del crédito educativo, cuyos primeros 100 millones ya fueron autorizados a través de la firma de un convenio entre el gobernador Morales y el Presidente Fernández.

Dijo que, si bien hubo autorizaciones de la Legislatura para tomar créditos para la reactivación del tren y para la colocación de cámaras de seguridad, señalo que esos fondos nunca llegaron, por lo que es una deuda que no existe y que la provincia no debe. En la misma línea colocó al financiamiento de GIRSU del cual indicó solo llego una parte, no la totalidad del crédito.

En otro tramo Bernis reivindico la tarea desarrollada por el Comité Operativo de emergencia y principalmente a los trabajadores de la salud, seguridad y a los recolectores de residuos, a quienes agradeció el esfuerzo diario, aun arriesgando su vida, para cuidar a la población. En este sentido también valoró la tarea del Gobierno de la provincia encabezado por Gerardo Morales, quien, a diario, dijo, mantiene informados a los jujeños de las acciones y decisiones que se toman para derrotar al coronavirus. Finalmente destaco la ratificación por parte de la legislatura del decreto 785-HF-20 que pone un tope salarial para que nadie en la provincia gane más de 100 mil pesos, dijo que es un esfuerzo que están haciendo los poderes Ejecutivo y Legislativo y que esperan que el Poder Judicial se sume.