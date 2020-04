Coronavirus: Cuál es el distrito que mejor cumple con la cuarentena

Read Time 3 Minute, 44 Second

Mapa de movilidad

Jujuy parece ser una de las provincias donde menos parece haberse acatado la cuarentena (-36%)

Jujuy al día® – En medio de una pandemia de coronavirus muy difícil de controlar, disponer de datos que permitan monitorear la situación y evaluar la efectividad de las medidas tomadas por los gobiernos parece una estrategia clave. En este marco, una empresa tecnológica con sede en Silicon Valley liderada por un argentino se sumó al esfuerzo colectivo y desarrolló una herramienta para comparar el nivel de movilidad de la población antes y después de que se dictara la cuarentena obligatoria en la Argentina. Así, es posible saber con qué rigurosidad se acata la medida en cada punto del mapa.

Según los registros, la movilidad se redujo más de la mitad en el país (56%), aunque con diferencias marcadas entre los diferentes distritos. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registró la mayor reducción de movilidad , de 65,87%, en otras jurisdicciones solo cayó en torno al 35%.

El desarrollo es de GranData , una firma que tiene su sede central en la meca tecnológica del mundo, en California, y que está comandada por Matías Travizano, un argentino licenciado en Física que c omenzó su carrera en al «under porteño de la seguridad informática» , según contó a LA NACION.

El mapa tiene información de los municipios de todo el país

Para la construcción del mapa, GranData usa datos de geolocalización de aplicaciones móviles en celulares -sin identificar al usuario- y calcula la distancia máxima recorrida por cada persona a lo largo de un día. Si detecta que un usuario se movió más de 150 metros de distancia, se considera que salió de su casa. La información recolectada (la más reciente disponible es del 17 de abril) se compara con los datos del 2 de marzo, cuando el país estaba todavía en su dinámica habitual.

De acuerdo a la herramienta, disponible en el sitio https://covid.grandata.com/distancing/ar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción del país en la que más se redujo la circulación (65,87% menos de movilidad), seguida de la provincia de Buenos Aires (-56,48%), Río Negro (-54,51%), Tierra del Fuego (-54,05%) y Neuquén (-53,45%).

En el otro extremo, las provincias donde menos parece haberse acatado la cuarentena son Jujuy (-36%), Catamarca (-36,19%), San Juan (-39,69%), Santiago del Estero (-41,55%) y Misiones (-42,09%).

El argentino Mat Travizano lidera GranData, una empresa con base en Silicon Valley

El mapa también ilustra el comportamiento al interior de cada provincia. En Buenos Aires, por ejemplo, el municipio que más redujo la movilidad fue Tordillo (-93,6%), seguido por General Guido (-92,2%), General Lavalle (-87,11%) y General Juan Madariaga (-84,2%). Por el contrario, donde menos se respetó el aislamiento fue en Saavedra, donde el movimiento no solo no se redujo, sino que aumentó 7,5 %, seguido por General Viamonte (5,16%) y Salliqueló (1,36%).

El mapa permite explorar datos de otros países de la región, de lo que se desprende que en la Argentina se redujo más la movilidad que en países como Uruguay (donde cayó 47,9%), Colombia (-47,81%), México (-46,34%) y Brasil (-39,31%) durante el mismo período.

GranData -que también tiene oficinas en Vicente López y en México- utiliza bases de datos anonimizadas de diversas industrias para comprender tendencias de mercado y predecir el comportamiento de los usuarios. La intención, ahora, es «combatir el Covid-19 con datos».

Para Travizano, los datos y la tecnología pueden aportar al combate del coronavirus, como parte de «una solución compleja a un problema complejo». «En particular para la Argentina me parece que hay buena predisposición del Gobierno, pero poca capacidad de llevar a la práctica políticas económicas y de salud pública que sean más segmentadas y no a una política para todo el mundo: todos adentro o todos afuera», apuntó. «Si quieren ir a algo un poco más inteligente, una cuarentena más selectiva, ahí pueden jugar un rol muy importante los datos y la tecnología, pero depende de la capacidad de implementarlos que se tenga».

Las jurisdicciones con menos movilidad

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-65,87%)

Buenos Aires (-56,48 %)

Río Negro (-54,51%)

Tierra del Fuego (-54,05%)

Neuquén (-53,45%)

Las jurisdicciones con más movilidad

Jujuy (-36%)

Catamarca (-36,19%)

San Juan (-39.69%)

Santiago del Estero (-41,55%)

Misiones (-42,09%)

Por: Delfina Torres Cabreros

Fuente