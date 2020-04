Productores de bioetanol solicitan medidas para evitar un mayor daño al sector

Read Time 2 Minute, 36 Second

Jujuy al día® – A través de una nota, los productores nucleados en el Centro Azucarero Argentino, solicitan a los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe, San Luis y Córdoba la intervención ante el gobierno nacional para que se arbitren medidas que permitan sostener la industria.

De nuestra consideración:

La emergencia sanitaria y su impacto en el consumo de naftas han puesto a las empresas productoras de bioetanol en una situación de crisis sin precedentes, motivo por el cual nos vemos obligados a recurrir a vuestra mediación en búsqueda de soluciones paliativas para evitar un mayor daño o daños terminales.

La situación no es de pronósticos sino de datos objetivos: frente a una caída de la demanda de alrededor del 80%, todas las plantas que producen bioetanol a base de maíz ya están paradas, y las que lo hacen a base de caña de azúcar están próximas a dificultades insuperables en el inicio de zafra, que debería suceder en 20 / 30 días.

Asimismo, el mal precio fijado para el bioetanol para diciembre de 2019 fue congelado de hecho, ya que desde entonces no se ha cumplido con su revisión mensual como lo prevé la normativa, obligándonos a vender a $ 29,808 el litro cuando su precio de abril debería ser $ 33,413 para el bioetanol de maíz y $ 35,565 para el de caña.

Por otra parte, las petroleras no han completado el retiro de los volúmenes programados para marzo, y aunque la autoridad de aplicación dispuso como fecha para hacerlo el 15/04, esto no ha ocurrido y nos han anticipado que no lo harán.

Obviamente, será aún peor en lo que resta de abril y mayo; lo que origina capacidades de almacenaje completas y una próxima zafra azucarera en la que probablemente habrá entre un 30 y 35% de superficie sin cosecharse.

Queremos señalar que somos estructuras industriales nacionales con capacidad para producir hasta 1.350.000 m3 / año de alcohol de distintos tipos, en un país cuyo consumo histórico de hidratado (laboratorios, cosmética, fraccionamiento y bebidas) es de 120.000 m3, lo que significa que estamos en condiciones de ofrecer directamente a los organismos oficiales la demanda que fuera necesaria para atender la emergencia sanitaria.

Sin embargo, esta industria está al borde del colapso, y eso significa sacrificar agregado de valor en origen a producciones regionales y poner en riesgo el empleo directo de 65.000 trabajadores en campo y plantas.

Dos medidas paliativas se requieren de manera urgente, elevar el corte de bioetanol en la mezcla con naftas del 12% actual al 15% y publicar mensualmente el precio del bioetanol que resulta del procedimiento que se encuentra establecido por la normativa vigente.

Por ello, venimos por la presente a pedir vuestra gestión de buenos oficios ante el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto A. Fernández, para que disponga el encauce de las medidas solicitadas.

En la confianza que los Señores Gobernadores conocen y comprenden la situación y riesgos planteados, hacemos propicia la oportunidad para saludarles con distinguida consideración.

Jorge Feijóo (presidente Centro Azucarero Argentino)

Patrick Adam (director ejecutivo Cámara de Bioetanol de Maíz)