Jujuy: Detienen kinesiólogo que violó y contagió enfermedad a una mujer con trastorno madurativo grave

Jujuy al día® – Un kinesiólogo de 41 años fue detenido el pasado miércoles 8 de abril acusado de abusar sexualmente de una paciente de 39 años con trastorno madurativo grave. También le contagió una enfermedad sexual.

Conforme investigación judicial iniciada en Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del Dr. Carlos Ariel Gil Urquiola, del Ministerio Público de la Acusación, y materializada por el Personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC), el miércoles 8 de abril, quedó detenido un hombre acusado de abuso sexual de una mujer de 39 años con trastorno madurativo grave, a la que también le habría transmitido una enfermedad sexual.

La víctima era paciente del profesional desde enero de 2020. Este que desarrollaba sus actividades en una conocida Fundación local.

Personal de la APDC recepcionó una orden de allanamiento y detención, emanada del Juzgado Especializado en Violencia de Género habilitado en Feria Judicial Extraordinaria, referente actuaciones sumarias judiciales sustanciadas por el delito de “ABUSO SEXUAL, CON ACCESO CARNAL AGRAVADO”, previsto en el *Art. 119, 3ro y 4to Párrafo, Inciso A, B, y C del Código Penal [inc A) grave daño a la salud, B) encargado de la educación o guarda e inc C) transmisión de una enfermedad sexual], a los efectos de efectivizar la detención en carácter de comunicado del imputado, Kinesiólogo, de 41 años de edad.

En horas de la mañana del pasado miércoles 8, la captura tuvo lugar en la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos, lugar en el cual se presentaron efectivos de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, que tuvieron a su cargo la investigación y procedieron a su detención.se dio cumplimiento a dicha medida procesal, firmada por titular del Juzgado habilitado en Violencia de Género, trasladando inmediatamente al imputado a sede de la Fiscalía interviniente a los fines de cumplir con los trámites procesales emanados del MPA.