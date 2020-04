¿Cuántos datos móviles consume una videollamada?

Read Time 4 Minute, 15 Second

WhatsApp, Instagram, Skype, Hangouts y más, a prueba

Con el decreto del estado de alarma, una de las condiciones que se han impuesto es la de quedarse en casa salvo en situaciones de extrema urgencia. Nada de salir a tomarse un café con los amigos o irse a casa de otro a jugar a la consola. La única forma de ver a tus contactos es mediante videollamadas, y para ello hay diversas alternativas, desde Skype a WhatsApp, pasando por Instagram o Google Duo.

La pregunta es: ¿cuál es la app más eficiente? Después de todo, esta cuarentena va a durar mínimo hasta finales de marzo y todo parece apuntar a que se extenderá durante más tiempo. Los datos son bienes casos (aunque estando en casa, siempre es una opción factible usar la red WiFi) y las operadoras han pedido que se haga un uso razonable y responsable de la red, así que para salir de dudas, hemos decidido poner a prueba el consumo de las apps.

Un breve repaso a la metodología

¿Cómo hemos hecho la prueba? Primero hemos hecho una selección de apps para hacer videollamadas desde el móvil. Estas son Skype, Hangouts, WhatsApp, FaceTime, Google Duo, Instagram, Facebook Messenger y Houseparty. A través de cada una de estas apps hemos hecho una videollamada de diez minutos entre dos personas y monitorizado el consumo de datos realizado. Los móviles usados han sido dos iPhone 11 Pro con el fin de usar dos móviles con la misma cámara interna.

Posteriormente, hemos asumido un consumo constante y lineal para determinar qué consumo se haría en una hora y cuántos minutos de videollamada se pueden hacer por cada giga. No es un estudio científico, sino que su fin es estrictamente orientativo. Hay que tener presente que el consumo final puede variar en función de la cantidad de personas que participen, la estabilidad de la señal y de la resolución del vídeo, etc. En pocas palabras, que los resultados son ilustrativos.

Cuánto datos consumen las apps de videollamadas

CONSUMO 10 MINUTOS (MB) CONSUMO A LA HORA (GB) – APROX. MINUTOS DE VIDEOLLAMADA / GB -APROX WHATSAPP 73,5 MB 0,44 GB 136 minutos HANGOUTS 517 MB 3,10 GB 19 minutos SKYPE 75,2 MB 0,45 GB 133 minutos FACETIME 31,6 MB 0,19 GB 316 minutos GOOGLE DUO 271 MB 1,63 GB 37 minutos INSTAGRAM 195 MB 1,17 GB 51 minutos FACEBOOK MESSENGER 69,1 MB 0,41 GB 145 minutos HOUSEPARTY 103 MB 0,62 GB 97 minutos

Como podemos comprobar, Google Hangouts es la aplicación más consume, pero por mucho. Estamos hablando de 517 MB por cada 10 minutos, lo que significa que a la hora habremos consumido más de 3 GB de nuestra tarifa de datos. Suficiente para vaciar una tarifa más o menos modesta. Le sigue Google Duo, con 271 MB cada 10 minutos, que es algo más de la mitad.

WhatsApp vs Facetime vs Skype vs Google Duo: ¿cuál es la mejor app para videollamadas?

¿Qué tienen en común estas dos aplicaciones, además de que consumen muchos megas? Que ofrecen la mejor calidad de imagen. Hangouts, de hecho, me ha dejado con un muy buen sabor de boca, y lo cierto es que de tener acceso a una buena red WiFi, posiblemente sea la alternativa más recomendable. Pero aquí hablamos de datos móviles, así que Hangouts quizá convenga dejarla un poco de lado de cara a economizar datos.

Igualmente, el consumo de Hangouts nos resultó bastante alto en comparación con sus rivales, así que hicimos una segunda y tercera prueba. En la segunda repetimos la llamada entre dos iPhone y obtuvimos 488 MB de consumo. En la tercera, hicimos la llamada desde un Pixel 2 XL a un iPhone y el consumo fue de 135 MB en diez minutos, es decir, 0,81 GB la hora y 74 minutos de videollamada por giga. De esta tercera prueba, destacar que la calidad de imagen era algo inferior que la primera y segunda.

En la parte media de la tabla tenemos a Instagram y Houseparty. Instagram se ve bastante bien, pero Houseparty se ve al nivel de Hangouts y consume casi 100 MB menos por cada diez minutos. En relación calidad/consumo, tras haberlas probado todas, considero que Houseparty es la alternativa más recomendable.

Hangouts es la que mejor calidad de imagen ofrece, pero también la que más consume, mientras que FaceTime es todo lo contrario

Finalmente, en la parte inferior están Skype, WhatsApp, Facebook Messenger y FaceTime. Curiosamente, la alternativa de Apple es la que peor calidad de imagen ha ofrecido, pero también la que menos consume. Si todos tus amigos usan iPhone, quizá sea una buena alternativa para no consumir demasiados datos, pero sabiendo que la calidad de imagen no será la mejor.

De estas cuatro últimas, Skype y WhatsApp son las que mejor experiencia nos han dado, pero si tuviera que decantarme por una lo haría por WhatsApp para grupos reducidos (por lo fácil que es iniciar las videollamadas) y con Skype para grupos más grandes. Para que puedas comprobar la calidad de imagen de cada app, aquí abajo tienes capturas de todas las apps unas frente a otras.

Calidad de imagen de videollamadas según aplicación

