Coronavirus en Jujuy: Un nuevo día sin casos sospechosos ni confirmados

Jujuy al día® – En el marco del Informe diario (Nº 29) que el COE entrega para conocimiento de la sociedad, su titular, el Dr. Gutierrez, dio a conocer que no se produjo ningún caso nuevo, ni sospechos ni positivo, en las últimas 24 horas en la provincia.

Gutierrez informó que “al momento actual llevamosevaluadas 58 personas, que en su momento ingresaron como casos sospechosos pero que ya han sido descartado 53 de ellos”.

También agregó “la noticia de hoy es que no tenemos ningún caso nuevo confirmado de coronavirus. Otra vez, otro día más que podemos decir que no tenemos casos nuevos confirmados. Seguimos simplemente con lo anterior que habíamos comentado, siempre de 5 casos acumulados al día de hoy, de los cuales 3 están recuperados y dos están aguardando algunos estudios para poder considerarlos también en otra categoría. No tenemos al momento actual, y ya a esta hora, ningún caso en estudio.

Por último el profesional informó que “tenemos en vigilancia 1233 personas que seguimos todos los días para ver si presentan síntomas o no, aunque están en cuarentena no son casos de coronavirus, ni sospechosos, sino gente en cuarentena. Compartimos con ustedes que ya son 601 personas que han finalizado con esta observación”.