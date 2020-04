Informe del COE por el temporal en Jujuy

Read Time 5 Minute, 2 Second

Jujuy al día® – El titular de Defensa Civil de Jujuy, Guillermo Siri, brindó detalles de los trabajos que se vienen realizando para el resguardo de las personas afectadas por las lluvias que se vienen registrando desde ayer.





Siri manifestó que “Vamos a hacerle un pequeño resumen de lo que ha acontecido producto de las intensas lluvias que hemos tenido desde la madrugada de hoy hasta, inclusive ahora, que hay gente que todavía continúa trabajando en algunos lugares tratando de sacar el agua de las casas y evacuando algunas familias”.

“Los primeros acontecimientos se iniciaron en el barrio Alberdi dónde fueron evacuadas dos familias. Trabajo inicialmente defensa civil junto con bomberos en la provincia de Jujuy. Después se originó la rotura, creemos, de una defensa del Río Chijra en proximidades del asentamiento que está detrás de la iglesia San Bartolomé, sobre la calle Guayacán, inundando prácticamente tres cuadras, a la altura de un metro en todo el barrio”.

“Hace dos horas comenzó a sea evacuada la gente y tendríamos aproximadamente un total de 70 familias, entre evacuadas y autoevacuados. En el CPV del barrio Chijra, en el CIC Santa Cecilia, que también se encuentra en el barrio Chijra, y parte de estas familias, también en la en la misma iglesia San Bartolomeo que ha sido ofrecida por el párroco de la misma. En este momento se está haciendo cargo de Estas personas la gente de Desarrollo Humano de la municipalidad de San Salvador de Jujuy y Desarrollo Humano del gobierno de la provincia, asistiendolas con ropa seca en el lugar donde se encuentra y seguramente ahora con posibilidades de empezar a cocinar y comer algo caliente”.

“Se han separado básicamente hombres y mujeres, destinando los los hombres y las mujeres al Santa Cecilia, tratando de mantener el protocolo de aislamiento a pesar de esta emergencia que estamos viviendo por las lluvias.

También hemos hemos tenido que evacuar gente en el barrio de la Tupac, tres familias que se encuentran en el comedor de la de la Tupac.

Tenemos también que en la zona de Los Blancos se produjo el desborde del mismo ahí en la zona de Palpalá, y tenemos 10 familias que han sido evacuadas en la escuelita Los Blancos”.

“Estamos trabajando en este momento con gente de bomberos voluntarios de San Antonio, gente la municipalidad de San Antonio y policía de San Antonio en el barrio Navea, que es el que está pegado al río Los alisos. Están trabajando ahí a efectos de, si es necesario, evacuar la gente y siguiendo y controlando el crecimiento del río.

Nos está ocurriendo algo similar en el río San Lorenzo, en la zona de Ledesma, ahí está haciendo el seguimiento el COE de Ledesma, que está constituido desde el mismo momento que se constituyó el provincial”.

“Se constituyeron 88 con regionales, entre los que está el de Ledesma, están haciendo un seguimiento a la gente que se encuentra próxima al río y al triángulo en la zona del Río San Lorenzo”.

“Hemos tenido o inundados en la zona de Reyes y en la zona de Los Molinos. Han sido atendidos no hubo que evacuarlos. Básicamente están trabajando en este momento gente de bomberos, de la policía de la provincia y de Defensa Civil en la zona de la Candelaria, detrás del del Seminario Mayor que se encuentra en Alto La Viña, Se está haciendo un relevamiento de la gente y estableciendo quienes deben ser evacuados o si tienen posibilidades de ser autoevacuados a la casa de un familiar”.

“Seguramente esta situación va a seguir, les pedimos a aquellos que todavía no hayan sido atendido y que se encuentren en alguna situación, sobre todo que en este momento y tengan riesgo de vida, para si y para su familia, se comuniquen al 103. Nuestra intención es llegar de la forma más rápida posible, han llovido muchos milímetros.

Lo que nos ha sorprendido a todos es la masa de Los Arroyos y ríos próximos a la localidad de San Salvador de Jujuy hayan crecido provocado el desbordes, Incluso en algunos casos hasta el corte de rutas, por ejemplo la ruta 34, la que está cortada preventivamente en el río Las Piedras, en el límite entre Salta y Jujuy, porque el río creció mucho. Este también es parte del afluente del Río San Francisco y el río San Lorenzo en Fraile Pintado. También sobre la ruta 34 se han desbordado algunos arroyos que son los que abastecen de agua a la empresa Ledesma así que hemos tenido algunos cortes preventivos y estamos esperando que la gente de seguridad Vial, a través de los recorridos que hacen permanentemente sobre la ruta, nos informen”.

Ante una pregunta de la gente, si van a seguir a la tarde trabajando en otros barrios también, respondio “Sí, vamos a seguir toda la tarde, vamos a seguir esta noche, vamos a seguir mañana, el tiempo que sea necesario para tratar de tener perfectamente definido la cantidad de gente que ha sido inundada, que se encuentra evacuada por esta causa o auto evacuada en el caso de que hayan tenido algún familiar de manera de hacer un seguimiento, porque esto tiene también el objetivo principal que tiene que ver con el coronavirus y con la posibilidad de que la gente se pueda mantener con las distancias los dos metros y manteniendo las medidas para auto cuidarse y para que nos cuidan a todos”.

Por último solició “quiero decirle a los curiosos que el Río Grande esta crecido, el río Chijra está crecido, que todos los arroyos de alrededor están crecidos, así que no hace falta que salgan curiosear y tengamos tanta gente en la calle, al contrario, en este momento necesitamos que aquel que no tenga nada que hacer, que no tenga nada que ofrecer, que sea en este momento una molestia para los elementos que están trabajando en la evacuación de esta gente que está siendo afectada por esta lluvia, se quede en la casa por favor”.