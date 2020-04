HORÓSCOPO PARA ABRIL DEL 2020

Read Time 20 Minute, 9 Second

Saturno, el planeta del orden y la organización, ingreso por un corto período desde el 23 de marzo hasta el 1 de junio al Signo de Acuario, donde se establecerá definitivamente a partir del 18 de diciembre 2020.

Aries: amor: Es tiempo de compartir con tu pareja. Ello creará momentos de unidad espiritual, igualdad emocional, y satisfará otras necesidades igual de especiales. El tiempo compartido otorgará solidez en el futuro de la pareja y que se adecúe al futuro esperado. Busca espacios de descanso. Es momento de bajar las ansiedades. Optar por la diplomacia en varias circunstancias, hará que puedas salir bien parado si lo necesitas. Este mes déjate Fluir. Durante abril podrán ver concretarse tus planes de matrimonio o convivencia. Sin dudas será un mes de mayores compromisos.

Trabajo: La manera en que te muevas en este mes te dará la clave para definir el área de donde te sientes más cómodo trabajando. A comienzos de mes, resolverá todos tus planes secundarios para concentrarse en aquellos temas que realmente te importan. Las situaciones jugarán totalmente de tu lado, solo debes seguir adelante y decidir cuál será la dirección que tomes.

Es un mes para no quedarte quieto, la inactividad puede conducir a que algunas tareas las ejecutes dos veces. Define tus planes y deseos con precisión y todo se encaminará tal cual lo hayas planificado. Si tienes trabajo, podrás encontrar el camino para el ascenso o para conseguir mejoras o beneficios. Si aún no lo encuentras, este mes aparecerán las propuestas necesarias para que consigas la estabilidad que estabas esperando.

Salud: Practica muchos deporte, ten en cuenta que este mes no podrás ir a todos lados, deberás concentrar la energía en aquellos planes que realmente quieras conseguir, por lo que es recomendable que liberes tu energía desbordante realizando mucho más ejercicio para evitar que repercuta en tu salud y en tu estados de ánimo.

Tauro: Debido a la posición que ocupan Venus y La Luna este mes, podrán vivir un período exitoso en varios aspectos de tu vida. Tendrás oportunidad de atravesar los problemas o los obstáculos que se te vayan presentado, también obtendrás la fuerza de voluntad para enfrentarte a los inconvenientes, y a las personas que quieran boicotear todo lo que has logrado.

Este mes tu intuición estará a flor de piel. Escúchate, y así evitarás muchos problemas, comenzarás a ver los logros de sacrificios que llevaste a cabo en el pasado.

Deberás manejar el estrés o la ansiedad que pueda generarte este período, ya que los proyectos relevantes pendientes los resolverás sin mayores inconvenientes.

Será un período activo y prometedor, se sentirán como aventureros, sentimiento bastante poco común en ustedes, pero además les aportará alegría de saber que van por el buen camino.

Amor: Los temas amorosos te traerán episodios fascinantes en tu vida, durante este mes de abril, podrás darle espacio suficiente al amor para que no haya críticas. Es momento de evolucionar en pareja, dejar la obstinación atrás, y disfrutar de los espacios juntos. Sin embargo, hay temas legales que resolver, y esto hará vivir momentos de desequilibrio con la pareja, los miedos a quedar paralizados con estos obstáculos existen, pero no dejes que los invada.

Trabajo: Para aquellos que están trabajando habrá giros inesperados en el ámbito profesional. Necesitarás algo más que tu autosuficiencia.

Por ejemplo, precisarás comprender las situaciones y que tu profesionalidad sea impecable, también armar un equipo en quien puedas confiar, para que te ayude en todo momento. Los logros llegan con paciencia y tenacidad, después del largo camino que has tenido que hacer.

Para aquellos que no están trabajando, aún, lo estarán en breve, todo lo que han estado esperando, llegará, recuerda que este mes estará determinado por la intuición.

Escucha tu voz interior, gracias a ella sabrás cómo moverte en el ámbito profesional, para obtener el puesto que estabas buscando.

Salud: Este mes deberás elegir una actividad dentro de casa, para mantenerte en forma, pero que no te genere esfuerzos adicionales. Evita los excesos, y busca moderarte para alcanzar el equilibrio. Lo prioritario será descansar. Cuida la alimentación, deja de lado todos los alimentos que te perjudiquen, mantén a raya tu estrés, y comiendo correctamente podrás concentrar tu mente en los objetivos que quieres conseguir.

Géminis: amor: Puede haber alguna complicación para encontrar nuevos horizontes en tu vida amorosa. Es importante, no sólo vigilar las oportunidades sino también los deseos. Si lo deseas, realmente, entonces continúa y hazlo. Siempre que esté dentro de los términos legales, claro, de Lo contrario, no siempre tendrás la misma motivación y te sentirás mal contigo mismo. Aquellos proyectos en común, tal vez se vean afectados por personas a tu alrededor que hacen comentarios para nada positivos.

Deberás enfrentarte a esa persona, ya que las celebraciones, más tarde o más temprano, estarán de tu lado. Pero no debes olvidar los detalles, no festejes antes de tiempo, aunque parezca que ya está todo arreglado. Si aparecen nuevas propuestas relacionadas a algún proyecto nuevo en la pareja, como la Compra de un bien o un negocio ten cuidado de no caer en estafas o tendrás pérdidas importantes.

Trabajo: Si proyectas una situación de trabajo y finanzas, abril puede convertirse en un momento significativo para tu signo. No te apresures a concluir proyectos antiguos, aun cuando parece que ya la meta está cerca, tal vez haya algo que no termino bien. Piensa antes de concluirlo. Termina haciendo el proyecto de la manera en que debían hacerlo. Cuanto más flexible seas, más oportunidades se abrirán para ti. Los recursos que necesitas, no lo dudes, los tendrás. Lo más importante es no olvidar el objetivo de tu profesión o de tu labor. Para los que tengan su propio negocio, todo será más fácil, porque la dirección será obvia y podrán marchar a la victoria de manera constante. Si no tienes un negocio propio, entonces tendrá sentido mirar a tu alrededor. Seguramente, en algún momento te darás cuenta que no puedes ir muy lejos solo. No hay de qué preocuparse, nunca es demasiado tarde para aprender y nutrirse de otras personas. Debes dejar la pereza de lado en este período, y busca nuevos horizontes, entonces, tendrás éxito.

Salud: Este mes deberás buscar algún ejercicio en el que te mantengas en forma tus articulaciones, si no podrían traerte algunos inconvenientes si no les prestas atención. No olvides pedirle a tu médico de cabecera realizarte los estudios anuales correspondientes, tendrás muchos cambios de humor. Por lo que recuerda ponerte al día con todos los temas de salud que necesites revisar.

Cáncer: No podríamos decir que todo será fácil de obtener para ti, sin embargo, este mes definitivamente será mucho mejor que los anteriores.

El punto es que estarás buscando para que te encuentres en un nivel más alto de actividad, es preciso que utilices tu intuición y espontaneidad como prioridad en todas tus acciones. La incertidumbre se convertirá en tu peor enemigo.

En esta etapa sería lógico luchar por la comodidad, es decir, asegurarte de que las condiciones a tu alrededor sean lo más conveniente posible. Ello determinará tu bienestar general y el rendimiento, así como tu motivación, recuerda que con mal humor, no lograrás nada. Este mes estarás sensible y muy emocional, debes mejorar para sentirte bien en todos los aspectos de tu vida.

AMOR: la sinceridad ayudará en este período, el mes te traerá algunas perspectivas nuevas. Es difícil explicar con certeza a qué nos referimos con Nuevas perspectivas, ya que es un aspecto puramente individual, si bien es obvio que la franqueza y la sinceridad jugarán a tu favor en cualquier situación. Por el contrario, sentimientos o momentos como la reclusión, el secretismo o el egoísmo no aportarán nada bueno en tu relación, y podrían agravar los inconvenientes que puedan llegar a surgir. Las dificultades de este mes, radicarán en enfrentarse a un dilema, tal vez una confrontación tradicional entre el deber y el corazón, siendo así, no te compliques, se paciente, y no te dejes cegar por ninguna circunstancia. Por otro lado, es un período en el que será absolutamente necesario actuar y accionar, requiere un comportamiento apropiado.

Trabajo: En términos del trabajo, será exitoso para los representantes de Cáncer, para aquellos que cuentan con su propio negocio, se sugiere que este mes se concentren en sus deseos.

Casi nadie podrá detenerlo, si bien debes estar alerta porque no todas las circunstancias serán a su favor. Ahora podrás implementar de manera segura los proyectos más ambiciosos, y es probable que el resultado de un trabajo activo produzca otros resultados favorables.

A pesar del hecho que tendrás muchas oportunidades para aplicar tus propios talentos, no estarás solo en tus aspiraciones. Siéntete acompañado, y trabaja en equipo.

Para los que están buscando trabajo, o que no poseen su propio negocio, es recomendable que sigan sus propios sentimientos, no te permitas permanecer superfluo a las situaciones, para no desviarte del objetivo.

Salud: Asegúrate este mes de actuar en entornos cómodos, de ser necesario, mueve muebles, cambia habitaciones de lugar o moderniza la tecnología que estás utilizando en el hogar y en tu vida diaria. Cuantos más cambios a gran escala pueda iniciar, más fácil será lidiar con la tensión de la rutina. Tal vez también sea un mes para delegar actividades en otros. Debes aliviar tu carga, para mejorar las situaciones cotidianas, y para evitar las tensiones, ansiedad y el estrés.

En particular con el organismo, se cuidadoso con tu estómago, y no desestimes la buena alimentación. El aspecto espiritual también será necesario tenerlo en cuenta, para sostener las transformaciones en la vida.

Leo: amor: En general, estamos hablando de un período que se inclina más hacia el sentimentalismo, ahora, es momento de sincerarte como principal arma de lucha contra los malentendidos o las actitudes negativas de tu pareja. No dudes en defenderte con la palabra justa. Tu poder se ocultará en sentimientos no censurados y emociones vívidas, la sinceridad no lastima a nadie, así que sé quién realmente eres. Será un período para comunicarte mejor con la pareja, y para que puedas sostenerte en ella. En la rutina diaria que tanto le cuesta a los leoninos, el amor será este mes como un oasis. Ello llevará al entusiasmo de la relación al siguiente nivel de compromiso.

Trabajo: En lo laboral, todo resultará ser bastante sencillo, desde los primeros días del mes, recibirá instrucciones detalladas de las personas de tu alrededor, También podrá recibir una llamada de atención de tu superiores, pero igual sabrás cómo actuar y ello puede ser tu principal ventaja. Aquellos leoninos que tengan su propio emprendimiento, pueden concentrarse completamente en los momentos que han estado siguiendo durante este tiempo, ten en cuenta. Esto podría ser una expansión de tu negocio, o la conclusión de algún acuerdo importante. Para aquellos que aún no tienen empleo, no te preocupes, tu esfuerzo será recompensado. No te distraigas con algo que no tendrá relevancia.

Salud: Dos planetas en este mes estarán en oposición a tu signo como Neptuno y Urano, lo que hará que se sientan transformados físicamente, cambios en la imagen corporal, o les provocaran estar más nervioso de lo normal. Una vida sedentaria durante estos últimos meses no te ha aportado mucho y deberás activar el organismo para devolverle los daños que eso te ha provocado. La manera de abocarse a tu salud, será definitiva para lograr un adecuado equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

Virgo: amor: Es interesante mirar el ámbito de las relaciones interpersonales, porque tu enamoramiento en la relación, podría hacerle perder el foco en otros aspectos de la vida.

Es una etapa de cambios y trasformaciones, más allá del avance o no que se realice en la relación con la pareja, si poseen una relación sólida se sentirán acompañados plenamente por el amor, para evolucionar. La complicidad ayudará a saber que puedes realmente contar con la otra persona. Sin embargo, como el avance no se detiene en la vida durante este mes, si la pareja no está sólida, debido a la competencia profesional o laboral, se verán involucrados en muchos inconvenientes en la relación. Hacia fines del mes podrán aparecer planes para la concreción de la pareja, para una buena convivencia y será difícil hacerlos caminar por separado.

Trabajo: seguirá siendo rentable para ustedes, será beneficioso porque se desarrollarán muchas circunstancias favorables, y sería bueno aprovecharlas al máximo. No será acertado permitirse ningún esfuerzo a medias por ahora, hay que actuar invirtiendo todos los recursos y fuerzas en la dirección deseada, o permanecer en su lugar, y buscar otras estrategias. Es un período para no descuidar los consejos de los mayores. Y aplicar plenamente una táctica para destacarse en el desarrollo de un proyecto.

Salud: Necesitarán hacerse un chequeo médico, para descartar cualquier molestia que tengan. También Te vendría bien la práctica de alguna actividad física, en lo posible durante la mañana. Tal vez en algún momento te sientas mal emocionalmente, debido a todo lo que está sucediendo. Deberás asumir estos malos momentos, y dejar el perfeccionismo de lado, para que no te afecte tu salud mental, esto significa dejar las ansiedades de lado, ya que de lo contrario ocuparán tu mente por completo.

Libra: El amor será un aspecto bastante volátil este mes. Podrá conseguir resultados significativos en conquistar finalmente el corazón de tu enamorado o enamorada.

De hecho, muchas circunstancias jugarán desvergonzadamente a tu favor, ten cuidado de no tensar demasiado las cosas. Es fuerte, pero no invencible. Será un período destacado para trabajar en equipo con tu pareja, aquellos proyectos que se hagan en conjunto terminarán brillando.

Los celos y las inquietudes deberás dejarlas de lado durante este mes, abracen a su pareja, no lo agobien. El romanticismo realmente existe, aunque para hacerlo realidad, debes dejar algunas dudas de lado. Los cuestionamientos infundados cansan a tu pareja, por lo que procura, comunicarte de manera acertada para evitar conflictos.

Trabajo: Etapa muy favorecida para desarrollar nuevo negocio, evolución o expansión de los mismos, también será un mes para sentirte reconocido, tal vez ganando un premio o recibiendo un reconocimiento especial por tu profesión. Aprovecha esta energía al máximo, y potencia todas las situaciones que te propongas para aumentar tu situación económica o laboral.

Sin embargo, para aquellos que sean dueños de sus propios negocios, que no tenían planes muy ambiciosos, no les gustará el resultado de este mes. Y es algo lógico, sin ambición no hay éxito.

Aquellos que no tengan sus propios negocios, podrán enfocarse este mes, en un proyecto de terceros, tendrán recursos y tiempo suficiente para moverse en diferentes direcciones a la vez.

Salud: Es posible que vivas un período de decepciones en las relaciones personales que te produzcan dolor y ello te lleve a situaciones de depresión o estrés, Pero esto estará más ligado al cansancio mental que al hecho en si. Ten cuidado con los excesos. Aquellos relacionados con la comida perjudicarán directamente a tu estómago. Come saludablemente, toma mucha agua y descansa apropiadamente.

Escorpio: amor: Tu vida amorosa traerá muchas emociones positivas en el mes, aquí no tendrás que pelear con nadie y las circunstancias, a menudo, avanzarán a tu favor.

Aquellos que estén en pareja verán florecer su amor durante este mes, será una etapa favorable para consolidar las relaciones y el compromiso. Debes cuidar tu excesivo control con la pareja, dado que ello no ayuda a que estés mejor juntos, sino por el contrario, los alejará.

Además, también hay posibilidad de que se acentúe la dependencia por el otro, y que ello acarree problemas de variada índole, que no hará más que restar puntos, en tus intentos por fortalecer el vínculo. Sin embargo, abrir tus mentes y tus emociones a nuevos sentimientos de confianza con el ser amado, posibilitará la expansión de la relación más allá de los límites esperados.

Trabajo: podría ser bastante exitosa. No muchas personas podrán resistirlo, ya que tendrás todo lo que necesitas. Un plan, recursos y oportunidades. Lo principal será no descuidar las alternativas.

Ahora sería bueno moverte en varias direcciones al mismo tiempo, para garantizar tu posición. Es poco probable que alguien pueda darte buenos consejos externos, por lo que procura confiar en ti mismo. Si tienes trabajo, será sabio pensar en lo siguiente, no le debes nada a nadie y no tienes que demostrar nada tampoco, no te dejes llevar por el comportamiento provocador de alguien o de lo contrario los resultados de tu actividad se convertirán en nada.

Para aquellos que aún no tienen trabajo, lo principal será no quedarte quieto ni permitirte relajarte, sino perderás todas las oportunidades, habrá muchas opciones si sabes organizarte.

Salud: En general eres un signo fuerte y vigoroso. Si quieres seguir manteniendo estas cualidades, deberás descansar y alimentarte adecuadamente. No descuides las posibilidades de relajación, pero sobre todo de descansar en el tiempo y espacio necesarios, ya que, de lo contrario, la ansiedad podría ser un factor que termine llevándote al médico.

Sagitario: amor: En este mes el amor no será de los mejores, en realidad, este año en sí mismo no es del todo bueno para ustedes en este punto, sin embargo, y enfocándote en este mes en especial, es posible que te sientas a distancia de la pareja amada, sin embargo, será un proceso de poco tiempo, que podrán superar. Necesitas liberarte de las responsabilidades familiares que no te corresponden ni cargarte de adicionales que lo único que harán es llenarte de cosas vacías. Este mes, si no tienes pareja es probable que tengas relaciones algo más que profesionales en el lugar de trabajo.

Trabajo: Desde la perspectiva de la vida laboral, tendrá sentido pensar en aquellas situaciones que captan la mayor parte de tu interés. Debe tratarse de un interés genuino, lo que significa que en este mes no se recomienda, que haga nada que no desencadene una actividad intensa. Sin embargo, ello no cambia la esencia del asunto, si ya tienes empleo, o tienes tu propio negocio, elije una dirección que sea la más prometedora, para la que realmente deseas trabajar. Después de todo, el dinero no trae la felicidad, pero ayuda, si tienes un trabajo que no disfrutas te genera estrés y daña tu salud. En cambio para aquellas personas que no tengan trabajo mantén tu expectativa, para ser guiado en algo nuevo, deberán actuar, pero el resultado no llegará de inmediato.

Salud: La tensión y los bloqueos emocionales están allí, listos para salir a la superficie, si así los dejas. No gastes más energía de la que ingresa en tu organismo, de lo contrario quedarás débil a cualquier enfermedad, o trastorno emocional. Necesitarás descargar la energía negativa, busca ejercicios o actividades que te ayuden a lograrlo para no acumular el estrés, ansiedad y nervios. Si no haces nada por controlar tu salud, el cuerpo realmente te hará frenar estrepitosamente, y realmente no es lo que quieres.

Capricornio: amor: Será un momento de fortalecimiento para la pareja. Habrá nuevos comienzos, acompañados del ser amado. Servirá de guía o soporte a tu media naranja, para enfrentarse a una situación compleja. Habrá decisiones importantes para tomar en los afectos, también habrá personas cercanas que saldrán de tu vida, para dar paso a que nuevas amistades que aparecerán. Seguramente existirá un poco de resistencia a los cambios, especialmente en aquellas personas que te rodean, entiende que los cambios son completamente necesarios para avanzar sin tantas trabas.

Trabajo: Tanto para aquellos que tengan empleo, como para los que no, este mes será muy similar. Esto significa que, la suerte estará de tu lado, pero no es necesario apostar que habrá una suerte ciega. Si trabajas para ti mismo, trata de prever todo. Trabaja 24 horas, si es necesario; pero no dejes que nada dependa de la casualidad y no permitas ninguna negligencia.

Eso podría llevarte a derrotas realmente lógica. Por otro lado, este mes, sólo debes concentrarte en una o dos direcciones, no habrá necesidad de mirar en todas direcciones. Debes concentrarte y no ignorar oportunidades únicas.

Salud: La estabilidad de tu salud será un tema para tratar durante el resto del año. Por lo que este no será un mes de excepción. Deberías prestar atención a los dolores intensos de cabeza, es momento de hacer una consulta médica, y chequear la presión y la visión. De ser necesario deberás utilizar lentes como te indique tu oculista, es momento que dejes de ser coqueto y te cuides más. Será interesante sacar de tu vida todas aquellas cosas que están intoxicándote. Desde malos hábitos en la alimentación o la higiene, hasta personas que hacen que termines enfermo. Decídete por ti, y protege tu salud.

Acuario: En el amor será interesante en este mes que no te precipites ya que las percepciones de ambos estarán más despiertas que nunca, refiriéndose a una relación estable. Por lo que tendrán que participar más activamente en lo que les están sucediendo. Las experiencias que puedan vivir juntos serán un ejemplo interesante de cómo aumentar las buenas percepciones en la pareja, este será un período para defender todo lo que han logrado juntos. Tener todos los sentidos ampliados, será un paso necesario e importante para mantenerse estables, la comunicación entre los dos será clara y concreta, pero sin tapujos, debido al estrés que vivirán en este período.

Trabajo: Si tienes trabajo, no dudes en aceptar nuevos contratos. Necesitas aliados, los más fuertes y los más leales. Pero deberás aplicar una política bien estricta. Lo principal será no cometer errores tú mismo, así como asegurarte que no haya ambigüedades o interpretaciones erróneas de tus órdenes. Debes ser gentil, solo cuando todo marche tal cual lo hayas planeado. Ya que en momentos críticos dos capitanes no pueden guiar una misma nave.

Si la tripulación cuestiona las órdenes podría provocar reacciones lentas por parte de todo el equipo, que es un riesgo injustificable para tu trabajo. Para algunos Acuario que buscan empleo, o que no son dueños de sus propios negocios, para todos ellos, definitivamente, no deberán preocuparse, pero es momento de encontrar tu lugar en estos momentos.

Salud: Es importante que busques tus propios medios para resguardarte energéticamente, y que obtengas momentos únicos, contigo mismo, con el fin de combatir el estrés. La meditación, por ejemplo, sería un buen aliado para disipar el dolor de cabeza, y los problemas para dormir. Necesitas ir al médico a realizarte un chequeo médico, para esas dolencias que hace años te tienen mal. Un tratamiento definitivo será lo más adecuado para erradicar todos los malestares que tienes desde hace mucho, y que has dejado olvidados.

Piscis: El amor te traerá mucha paz a ti Piscis durante este mes de Abril, esto llegará sólo si has hecho lo necesario para disfrutar la calma. Al mismo tiempo, tendrás la posibilidad de vivir este momento brillante y dinámico de la manera más inolvidable, es importante ser sincero, y todo el resto funcionará por sí mismo. En este período será importante para ti en términos de elevar tus relaciones personales a otro nivel, fundamentalmente diferente, en este sentido, deberás abstenerte de ser tímido con respecto a tus deseos y a tus posibilidades.

Trabajo: Todo funcionará a tu favor y tu determinación será suficiente para una situación actual más que próspera Para aquellos que están en la búsqueda de empleo, lo esencial será no saltar por encima de la cabeza de los otros, pero tampoco perderte entre los demás, es decir, será necesario que te destaques, pero no tires más de la soga de lo que corresponde. Te darás cuenta cómo actuar, déjate llevar por tu corazón, para no correr riesgos. Independientemente, te sentirás relajado, porque todo o casi todo se desarrollará de acuerdo a tus planes.

Salud: Podrían llegar a tener algunos inconvenientes en la salud, que se trataran fácilmente con una consulta a su médico de cabecera o podría elegir con medicina alternativa. Nunca es bueno desviarse de los médicos convencionales, pero tampoco llenarse de medicación de laboratorio, con productos químicos que son perjudiciales para tu cuerpo. Trata de no aconsejar a nadie ni hacerte cargo de problemas de salud de otros. Evita hacer propios los problemas de los demás.

