Coronavirus en Jujuy: Un nuevo caso sopechoso y ninguno con resultado positivo

Read Time 2 Minute, 48 Second

Jujuy al día® – En el marco del Informe Nº 21 del COE, el Dr. Gutierrez dio a conocer que “Al momento actual, desde el inicio de la epidemia, hemos evaluado 34 casos, de los cuales 30 ya han sido descartados, es decir que de 34 que se evaluaron 30 no tienen coronavirus”.

Respecto de la dinámica diaria, el profesional indicó que “En las últimas 24 horas no tenemos ningún caso nuevo confirmado, los tres que había mencionado previamente eran anteriores, uno que ya estaba de alta en su domicilio y otros dos que todavía permanecen internados, están estables y continúan en buen estado general” A lo que agregó “Hoy tenemos un caso sospechoso que se encuentra en evaluación en este momento y vamos a aguardar los resultados”.

Vigilancia epidemiológica “Los resultados en lo que respecta a la vigilancia epidemiológica de las personas que se encuentran en cuarentena, que no se tratan de casos sospechosos de coronavirus sino gente que vino de regreso de algún viaje fuera de la provincia y que por esa razón hace una cuarentena en forma preventiva, en este momento tenemos 913 personas que se encuentran en en esta vigilancia. Ya son 298 personas las que han sido dadas de alta, digamos que ya están cumplieron esa cuarentena y que ya están en su casa”.

Informe Oficial COE N° 21

El Comité Operativo de Emergencia brindó detalles de la situación epidemiológica en la provincia: No se registraron nuevos casos de COVID 19. Hay un caso sospechoso y evaluación. Actualmente hay 913 personas en vigilancia, no son considerados casos sospechosos, mientras que 298 personas que cumplieron cuarentena ya están en sus casas.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Se informó que desde el inicio de la epidemia se evaluaron 34 pacientes en particular de los cuales 30 ya fueron descartados como infectados de coronavirus. Hasta el momento se registraron, en Jujuy solo tres casos de COVID 19 confirmados, con una persona de alta y dos internados en el hospital San Roque y en recuperación. Hay un caso sospechoso y evaluación y se aguardan resultados.

La vigilancia epidemiológica es permanente. Actualmente, hay 913 personas en vigilancia, los cuales no son considerados casos sospechosos, mientras que 298 personas que cumplieron cuarentena ya están en sus casas. No hay casos sospechosos derivados de los contactos.

Ya se están realizando los análisis para determinar COVID 19 con recursos de la Provincia y con los proporcionados por Nación, lo que posibilita conocer con mayor precisión la situación epidemiológica de Jujuy.

Se solicita a la población a mantener las conductas adquiridas en estas últimas semanas, lo permitió que Jujuy esté en una situación estable. La recomendación principal es que la gente siga en casa, que continúe cumpliendo con la cuarentena, el distanciamiento entre personas y que se mantengan recaudos diarios como lavarse las manos con jabón o alcohol en gel y mantener limpias las superficies de muebles, objetos y artefactos. Además, se insta a utilizar los recursos tecnológicos que permitan mantenernos a distancia como programas y aplicaciones que permitan realizar reuniones virtuales y no presenciales. En caso de síntomas llamar al 0 800 888 4767

Durante las próximas dos semanas se irá evaluando el impacto de las medidas y si es que consigue el aplanamiento de la curva de infectados, de manera de evitar el colapso del sistema sanitario y una mayor cantidad de fallecimientos.