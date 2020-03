En Jujuy, la producción de hortalizas está en riesgo

Read Time 1 Minute, 52 Second

Jujuy al día® – Guillermo Berardi tiene 57 años y toda una vida de agricultor en el campo jujeño, al igual que sus abuelos, su padre y su hijo. De tradición tabacalera, hoy también hace caña de azúcar, cebolla, papa, zanahoria, zapallito y maíz para choclo. Allí en el noroeste argentino, en Monterrico, muy cerca de la localidad de Perico, Guillermo está realizando las labores, preparando los almácigos y el sustrato para los plantines de tabaco aunque todavía no sabe qué precio le van a pagar por su producción que ya tiene vendida.

Mientras tanto, en otro campo se trabajan los suelos y se hacen las curvas de nivel para el riego por gravedad, previo a la siembra de cebolla que estará lista para consumir en seis meses.

La siembra de zanahoria acaba de finalizar y en cuatro meses vendrá la cosecha. Los zapallitos de tronco estarán listos en 45 días. Y la semana próxima comienza la recolección del maíz para choclo.

“La producción hortícola se vendía en ferias y ahora, con el coronavirus y la cuarentena, no sé qué va a pasar, nos está afectando mucho porque no hay consumo ni exportación. Corremos el riesgo de perder mucho capital. Si la producción no vale te la dejan en el potrero y los ciclos de la finca yo no los puedo parar”, dice Guillermo.

En los lotes de San Pedro están empezando con el riego y la aplicación de fitosanitarios en los campos de caña de azúcar cuya zafra será en agosto. De la caña también se obtendrá alcohol tan necesario en los tiempos que corren.

“Producimos en ciego, en el aire, no sabemos qué precio vamos a recibir. Hoy le errás a una cosecha y no sé si salís. Hay muchos productores de tabaco y verdura que no van a poder seguir”, lamenta.

“Nosotros no podemos parar aunque tengamos miedo porque si no planto hoy, en cuatro meses no hay cebolla, en tres meses no hay zanahoria… Yo también tengo miedo de cruzarme con gente, también quiero estar en mi casa, pero en el campo no se puede parar”, reconoce entre la preocupación, el compromiso y la el orgullo de saber que desde su lugar sigue aportando al país.

Por Mariela Vaquero

Fuente