28 de marzo de 2020

Aries: Será un día muy divertido en el que tus relaciones con la familia o con amigos van a marcar el día, o mejor aún la noche. Una cena te va a sentar de maravilla porque disfrutarás mucho de todo, de la comida y de la compañía. Habrá muy buena sintonía.

Tauro: Se auguran algunos cambios en ciertos aspectos, lo más probable es que sea en el emocional y si tienes pareja deberías prepararte mentalmente para ellos. No serán inmediatos, pero sí en un futuro bastante cercano.

Géminis: Algunas responsabilidades que has adquirido últimamente con la familia te pesan un poco, aunque ya no hay vuelta de hoja y eso lo tienes bien en claro. Ahora te toca asumir eso y procurar ver la parte más positiva de ello.

Cáncer: Vas a renovar algunos contactos familiares que habías perdido desde hace algún tiempo por diversas circunstancias como un cambio de ciudad, por ejemplo. Lo cierto es que afectivamente te va a sentar muy bien porque te sentirás muy querido. Disfrutarás de ellos.

Leo: No todos los miembros de la familia son capaces de disfrutar de las mismas cosas que tu un día como el de hoy. Deberás respetar que cada uno haga su vida y ceder para encontrar el momento perfecto que te permita estar juntos y compartir momentos agradables.

Virgo: Tu interés principal este fin de semana serán las cosas cotidianas y quizá disfrutes de algo que hace mucho tienes ganas de hacer. Si tienes animales domésticos, préstale más atención, y la recompensa será grande.

Libra: Tu ánimo estará en calma y eso hará que estés muy comprensivo y te será muy útil en esta jornada, sobre todo si estás cerca de niños o de personas de cierta edad que necesiten más paciencia y tiempo del habitual. Todo lo harás con gusto.

Escorpio: Alguien va a ser muy amable contigo hoy y eso debes de reconocerlo cuanto antes para que todo fluya y funcione de la manera más adecuada a tus intereses. Da las gracias y derrocha simpatía y buenas maneras.

Sagitario: Es muy probable que hoy alguien, quizá un amigo o una amiga, te pida un consejo sobre un problema relacionado con su casas o una propiedad. Incluso si no tienes experiencia en esa materia, tu punto de vista muy equilibrado, le va a ser de mucha ayuda.

Capricornio: Aprovecharás el día para hacer algún pequeño contacto a nivel laboral. No es una mala idea, ya que te encuentras más distendido y puede ayudarte a resolver algún tema complicado entre socios o relacionado con ciertos gastos.

Acuario: Jugar con la salud no es una buena idea, así que no debes fiarte sobre temas que tengan que ver solo con en el plano estético. A lo mejor si, pero no a costa de cualquier cosa, ten precaución.

Piscis: Vas a sentir algo así como una recarga intelectual, especialmente por la noche, si te has tomado tu tiempo para descansar y has dejado atrás el estrés con tareas sencillas. Estarás inspirado y locuaz y tu charla puede ser muy amena para los que te rodean.

