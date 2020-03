Coronavirus: Gerardo Morales: «Me parece que sería pertinente declarar el estado de sitio

Read Time 2 Minute, 18 Second

El gobernador de Jujuy dijo que le preocupa la curva de la enfermedad en la Argentina y consideró que sigue el camino de Italia, el país más afectado.

Jujuy al día® – Con un fuerte llamado a la población a cumplir con la cuarentena obligatoria para frenar la expansión del coronavirus, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales dijo que si el presidente Alberto Fernández llegara a disponer el estado de sitio para reforzar el aislamiento él apoyará la decisión. Además advirtió que le preocupa la curva de la enfermedad en la Argentina y consideró que sigue el camino de Italia, el país más afectado. Ya que registra más de 4.800 muertos, más de un tercio de la cifra total mundial.

Sobre la eventual declaración del estado de sitio, la ministra de Seguridad Sabina Frederic explicó que «se analizó y no está descartada» pero que por el momento no se va a implementar. Morales respaldó el aislamiento obligatorio, que calificó como la única arma para combatir el COVID-19, y consideró que no se va a levantar en el corto plazo. «Hay que prepararse para mucho tiempo», afirmó.

Se mostró preocupado por la curva ascendente de casos en la Argentina, donde se confirmaron otros 67 casos y llegan a 225 los cuadros confirmados. Opinó que la curva «va mal», que en escenario la Argentina «no va para mejor, sino para peor» y que sigue el dramático panorama que atraviesa Italia, donde se produjo la mayor cantidad de muertes por el virus.

En este contexto habló de la necesidad de que la población tome conciencia de la gravedad que genera la pandemia de coronavirus y le exigió a la población que adopte «todas las medidas necesarias para quedarse en sus casas, el mayor tiempo posible». Recordó que el aislamiento es «la mejor arma» para que no circule el virus, ya que hasta el momento no existe una vacuna y que no estará disponible rápidamente. En relación a la posible declaración del estado de sitio, dijo que le parece que sería «pertinente» que el Gobierno la implemente.

Indicó que deben tomarse «todas las políticas» para combatir la enfermedad y calificó al aislamiento como algo «tan simple como difícil de cumplir», por los múltiples casos de personas que violaron la restricción. «Entiendo que la gente se va a hartar pero debemos resistir y tener paciencia, ya que no sé si se va a levantar en los próximos días», planteó.

Diálogo con el programa «Argentina Macondo», por Radio Con Vos.

