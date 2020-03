Purmamarca toma medidas frente al COVID – 19

Read Time 2 Minute, 24 Second

Jujuy al día® – Con motivo de evitar la propagación del COVID – 19 (CORONA VIRUS) la Comisión Municipal de Purmamarca firmó un decreto hoy donde adopta las siguientes medidas:

AGENTES DE VIAJE Y ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la presente medida y el 31 de marzo.

Los establecimientos hoteleros sólo podrán brindar alojamiento a los ciudadanos extranjeros no residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA, por las medidas de restricción anunciados por el Ministerio de Transporte de la Nación.

Asimismo, quienes se encuentren en situación de aislamiento obligatorio en virtud de las medidas dictadas por la Autoridad Sanitaria en relación con el coronavirus COVID-19 podrán continuar su estadía en el establecimiento hasta cumplir los 14 requeridos.

Los hoteles no podrán brindar alojamiento, por el periodo señalado, a quienes no se encuentren comprendidos en el párrafo precedente.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

No se permitirá el ingreso a ninguna persona procedente de cualquier punto del país y tampoco extranjeros como así también a personas de otras localidades de la provincia de Jujuy hacia el pueblo, pudiendo circular por Ruta 52, personas que tengan residencias en localidades aledañas, o con residencia en la Republica Chile.

COMERCIOS

Queda prohibida toda la venta de artículos que no sean de primera necesidad, como así también la remarcación de los precios, hasta la fecha anteriormente mencionada, se requiere que cada local comercial haga respetar las distancias entre una persona y otra, como así también la capacidad dispuestas a través de notificación de autoridad competente, cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes, y para evitar el desabastecimiento en el pueblo se sugiere que se vendan hasta dos productos por persona.

Los puestos de la plaza y todos los comercios que no brinden artículos considerados de primera necesidad, ya sean ferias, paseos etc. no podrán sacar los mismos hasta el 31 de Marzo, fecha que podrá prorrogarse de acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno Provincial o local.

RESTAURANTES

Debido a que todavía se encuentran turistas en nuestro pueblo, podrán mantener sus puertas abiertas hasta 22:00 horas, respetando las distancia de un metro y medio entre cada mesa, con alcohol en gel u otro elemento sanitizante a disposición de los consumidores, se le recomienda preparar comidas para llevar, pudiendo incluir servicio de delivery.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Será realizada los días lunes, miércoles y viernes en los horarios establecidos, terminando las tareas podrán retirarse de sus lugares de trabajo normal con las medidas preventivas por parte del personal. Quien incumpliere con lo citado en este artículo, será penado por lo establecido en la Ord. 001/19.

PERSONAL MUNICIPAL

Realizaran guardias mínimas en las áreas indispensables manteniendo las debidas medidas exigidas, proveyéndose los elementos indispensables para su resguardo.