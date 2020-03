Juntos por el Cambio pide que los subsidios por Coronavirus correspondientes al interbloque vayan al Instituto Malbrán

Read Time 1 Minute, 20 Second

Jujuy al día® – El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que los 11,6 millones de pesos que le corresponden al interbloque, de acuerdo a la resolución publicada el martes a última hora por la HCDN, se destinen al Instituto Malbrán para ayudar, de este modo, a la descentralización en todas las provincias de los procedimientos de testeo del coronavirus.

El interbloque Juntos por el Cambio aclara que la resolución 611/20 de la Presidencia de la Cámara de Diputados no requiere el consentimiento de las distintas bancadas, ya que es una facultad del titular del cuerpo adoptar este tipo de medidas. No obstante, el interbloque aclara que al no compartir el criterio de dicha resolución de distribución discrecional de los fondos de la HCDN frente a la crisis sanitaria que genera la pandemia del coronavirus, solicita al presidente de la Cámara que “la totalidad de la partida que le corresponde al interbloque, S 11.600.000, sea destinado al Instituto Malbrán, con la finalidad de acelerar el procedimiento de testeo y la descentralización del mismo en el interior del país”. Asimismo, Juntos por el Cambio requirió “que estos recursos se focalicen, con criterio federal y teniendo en cuenta las urgencias, en los requerimientos del personal de salud, el cual debe ser la principal preocupación y atención de todas las autoridades”.

La carta fue firmada por el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri; por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y por el presidente del bloque Coalición Cívica – ARI, Maximiliano Ferraro.