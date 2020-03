El lunes serán los alegatos en el juicio por el femicidio de una instructora de gimnasia jujeña

Read Time 2 Minute, 42 Second

Jujuy al día® – Los alegatos en el juicio a un hombre acusado por el femicidio de su pareja, una instructora de gimnasia cuyo cadáver fue hallado en abril de 2018, un mes después de su desaparición, en una zanja de la localidad salteña de Lumbreras, serán este lunes luego que concluyó la etapa de testimoniales, informaron fuentes judiciales.

Se trata del juicio iniciado esta semana a Cristian Ramón Balcarce, imputado por «homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, y por falsa denuncia», en perjuicio de Mariela Alejandra López (42).

Durante la jornada de ayer, comparecieron los últimos testigos propuestos por la defensa del acusado, entre ellos vecinos, su padre, su madre y su exmujer.

Los conocidos del barrio describieron a Balcarce como un hombre tranquilo y callado, mientras que el padre contó detalles de la relación de su hijo con la víctima, y su madre comenzó su declaración pidiendo perdón a la familia de López, tras lo que se refirió a algunas actitudes de la mujer que ella consideró «desplantes».

Por último, declaró la ex mujer de Balcarce, de quien está divorciada desde 2016, y por quien el hombre tiene una condena previa por «lesiones y amenazas» a raíz de una denuncia presentada por la testigo en 2015.

Consultada sobre el suceso que motivó esa acusación, la mujer relató que el día del hecho discutió con el imputado por un tema de celos.

«Se puso furioso, tuvimos un forcejeo. Él me agarró del cuello, yo lo empujé. Vino la policía y me dijeron que correspondía hacer la denuncia y la hice», relató la testigo, quien añadió: «Nunca antes me había pegado».

Según su testimonio, «él no era un hombre violento» y dijo que «fue ese día nada más» que la «estranguló».

Además, contó que conoció a Mariela López de vista y que sabía por sus hijos que la pareja tenía serios problemas.

Los jueces de la Sala I Federico Armiñana Dohorman, Javier Aranibar y Martín Pérez, pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes cuando la fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas (Ugacp), Verónica Simesen de Bielke; el defensor del acusado, Néstor Hólver Martínez; el abogado Fabricio Ruiz López que representa a la querella; y la asesora de Incapaces 5, Gabriela Cardón, expongan sus alegatos.

El hecho ventilado durante el debate ocurrió el 19 de marzo de 2018 cuando el imputado denunció la desaparición de su pareja y casi un mes después, el 20 de abril, el cuerpo de la mujer fue hallado en un descampado sobre la ruta nacional 9/34, cerca de la localidad de Lumbreras, a unos 111 kilómetros al sudeste de Salta Capital, en avanzado estado de descomposición.

Según consta en la causa, el 21 de marzo, Balcarce se dirigió en la ambulancia que él conducía a la localidad de Joaquín V. González y en el trayecto se deshizo del cuerpo de su pareja, que era oriunda de Jujuy aunque residía en la capital salteña junto a él. En la primera audiencia de debate, tras la lectura del requerimiento a juicio, Balcarce admitió su culpabilidad ante el tribunal, pero dijo que la víctima ejercía violencia sobre él y sus hijos.