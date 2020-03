Jujuy: Renunció el Dr. Pablo Baca

Read Time 5 Minute, 45 Second



Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy

En el día de la fecha, mediante una misiva dirigida al Sr. Gobernador de la Provincia Gerardo Morales, el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Pablo Baca presentó su renuncia al cargo de juez de ese tribunal.

El motivo de la renuncia es facilitar y despejar toda duda en la investigación de un delito por el que ha sido denunciado, cuya comisión niega categóricamente. Baca señaló que también lo hace a fin de evitar que los procesos de tipo político y judicial que se siguen en su contra sean utilizados para cuestionar el funcionamiento de las instituciones en Jujuy.

Con relación a la denuncia en su contra, indicó que “es el resultado de un proceso que comenzó con la grabación clandestina de conversaciones privadas, cuanto menos a partir del mes de noviembre del año 2016”, circunstancia que desde el principio constituyó una actividad ilegal.

Señaló que quien llevó a cabo las grabaciones, la Lic. Ana Juárez Orieta, era en ese momento Directora Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia. “Luego se alejó de la gestión y posteriormente se sumó al proyecto político que llevó en las últimas elecciones al actual Senador Nacional Dr. Guillermo Snopek como candidato a gobernador”. La Lic. Juárez Orieta se presentó como candidata a concejal, no obteniendo el número suficiente de votos. Tampoco resultó electo el Senador Snopek.

Según el Dr. Baca, el conjunto de grabaciones clandestinas fue luego manipulado y publicado en el portal “El cohete a la luna” que dirige el Sr. Horacio Verbitsky. Mencionó, a propósito, que el Sr. Verbitsky desde el año 2016 ha llevado adelante una serie de acciones tendientes a poner en duda los procesos que involucran a la Sra. Milagro Sala, y que en ese mismo diario digital se publicaron sucesivas notas en contra de la Justicia de Jujuy y de sus integrantes. “Hay jueces y juezas que fueron atacados en forma personal”, resaltó.

A continuación, explicó que no ha intervenido en ninguna de las causas que involucran a la Sra. Sala, y destacó que los audios publicados no se corresponden a las grabaciones. Puso de resalto, además, que lo que se escribe en la nota tampoco refleja fielmente el contenido de los propios audios adulterados. Sostuvo que “desde ese sitio web se buscó instalar en la opinión pública la idea de alguna forma de injerencia del Poder Ejecutivo provincial en las decisiones de los jueces, lo que es absolutamente falso”.

Expresó que “el uso de los audios que he mencionado nos retrotrae a lo más oscuro de nuestra historia, como son las grabaciones clandestinas, la delación y el espionaje de las opiniones”. Si fuera lícito recolectar de ese modo información sobre las personas, agregó el Dr. Baca, “desaparecerían no sólo la privacidad, sino también la libertad de expresión. Con la tecnología que ahora permite grabar y filmar desde instrumentos que todos usan, nadie podría expresarse, ni siquiera en ámbitos de confianza o reserva”.

El Dr. Baca refirió que, luego de la publicación de los audios, se inició un juicio político en su contra en la Legislatura de Jujuy, y que acompañó en ese proceso una pericial informática que daba cuenta de que las grabaciones presentaban adulteraciones.

Sostuvo que, luego de anunciar que ejercería los derechos que le corresponden por la grabación clandestina de sus comunicaciones y su posesión indebida, le llegaron amenazas de que podrían llevarse a cabo nuevos actos destinados a perjudicarlo, todo ello con el fin de intimidarlo. Frente a ello, el Dr. Baca formuló denuncia penal, como corresponde en casos de extorsión.

“A todo esto –continuó Baca- el Senador Dr. Snopek solicitó la intervención federal de la Justicia de Jujuy, mencionando, entre otros puntos, los audios publicados”.

El Dr. Baca señaló que con posterioridad “se formuló la denuncia de un supuesto ataque sexual que habría cometido muchos meses atrás”, aclarando que realizó esta denuncia la misma persona que lo grabó en forma clandestina durante años, y que luego entregó las grabaciones para su edición y difusión al diario digital “El cohete a la luna”. El mismo medio que publicó los audios clandestinos, sin mencionar ningún delito contra la integridad sexual, publicó luego la denuncia del presunto ataque.

El Dr. Baca opinó que esta denuncia “constituye el cumplimiento de una amenaza. Cuando los audios adulterados perdieron eficacia, y frente a las denuncias que yo realicé previamente por su grabación clandestina y por las extorsiones a las que estaba siendo sometido, apareció esta nueva denuncia de un hecho aberrante que jamás aconteció”.

A partir de los hechos antes descriptos, sostiene haber sido víctima de una serie de actos respecto de los cuales “no es el destinatario final”. Enfatizó que, en cambio, “lo que se persigue es poner en duda el funcionamiento de la Justicia de Jujuy”.

Consideró que esto resulta evidente: “A pesar de que las supuestas conversaciones o hechos que se me atribuyen provienen de muchos meses y hasta de varios años atrás, se hacen públicos al poco tiempo de que asumo la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia”.

Aclaró que todo ello “no implica la existencia de un acuerdo previo entre los sujetos mencionados, pero sí da cuenta de la sucesión de los hechos y de su contexto político”.

Afirmó que renuncia no porque haya cometido el delito que se le imputa, cosa que niega terminantemente, sino precisamente para “ejercer una defensa activa ante esta infamia” sin que pueda sospecharse que utiliza su posición en la Justicia para manipular la investigación.

Concursos:

Sin que sea momento de formular un balance, el Dr. Baca rescató especialmente la tarea realizada como Presidente del Tribunal de Evaluación para la Designación de Jueces, Defensores y Fiscales.

“Con la participación de los Colegios de Magistrados y de Abogados y de Procuradores, y de los tres poderes del Estado, se ha llevado a cabo una transformación en el modo en que son designados los integrantes del Poder Judicial. La posibilidad de acceder a un cargo en la Justicia en el sistema anterior dependía de la voluntad exclusiva de los poderes del Estado. Desde la implementación de un sistema de selección por concursos de antecedentes y oposición, han asumido funciones numerosos profesionales que de ningún otro modo lo hubieran podido hacer, ya sea por falta de contactos políticos o por no pertenecer a los sectores que tradicionalmente tuvieron esa posibilidad. Los que asumieron las distintas funciones honran el servicio de justicia que tiene a su cargo el Estado Provincial”, expresó.

Finalizó señalando que ha ejercido la profesión de abogado por más de treinta años, y que por elección de sus colegas fue Vicepresidente y luego Presidente de la Caja de Asistencia Y Previsión Social para Abogados y Procuradores. Recordó también que ocupó cargos públicos de representación popular, y que en todo ese tiempo jamás recibió denuncia alguna de ningún tipo. “Con esta renuncia -agregó- concluyen mis funciones como juez”.