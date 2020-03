El inexplicable Alberto Fernández

Read Time 3 Minute, 1 Second

Después de su discurso del 1º/3 ante el congreso nacional, dando inicio a las sesiones ordinarias de este año, no se sabe si Alberto F está lleno de buenas intenciones o si miente a conciencia. Fue un discurso lindo, con palabras lindas e intenciones lindas no todas). Muchos QUE, ningún COMO. El “vamos a crear…” suena bien. Pero nunca explicó con qué, ya que dinero no hay. Un catálogo de deseos, algunos buenos, otros que esperemos sean correctos (cambios en el poder judicial) y lo del aborto que es inexplicable como propuesta de un presidente al congreso.

Al campo le mintió. Dijo que su gobierno quería que el campo creciera y 3 días después subió las retenciones un 3%. Las 4 entidades del campo responden con un paro de 4 días. La 1ª huelga que sufre este gobierno. Todo un record, ¡a los 90 días de asumir! Además recuerda la penosa 125.

Habló del serio problema económico, no explicó cómo se va a solucionar. Si el gobierno tiene un plan económico, más allá de estafar a los jubilados, no lo dijo. Hasta ahora ahorramos en importaciones, gravamos las exportaciones y tenemos al país paralizado. El esperado “boom” de compras, no se dio. La inflación baja (el cepo al dólar ayuda mucho), pero no baja en alimentos que es lo que todos consumen. No funciona.

Tampoco habló de las relaciones internacionales, algunas de las cuales se deben restablecer lo antes posible. Brasil, socio en el Mercosur, nuestro gran comprador, de alguna manera fue rechazado por Alberto.

El que está en falta es el presidente Bolsonaro, pero este ofreció un encuentro en la asunción de Lacalle Pou en Montevideo. Alberto dijo que “no” por tener que inaugurar las sesiones ordinarias del congreso, pero le sobraba toda la tarde para entrevistarse con su par brasileño. Prefirió volver a Olivos y mirar un partido de fútbol por televisión. Inexplicable.

Alberto F que dice admirar tanto a Alfonsín, debería recordar el abrazo de este con el presidente Sarney que diera comienzo al Mercosur (11/1985, Foz de Iguazú). Nadie le pide a Fernández que sea amigo de Bolsonaro, pero la Argentina necesita a Brasil mucho más que Brasil a la Argentina.

Después que Sabina Frederic, antropóloga, ministra de seguridad de la nación desmantelara la secretaría de lucha contra el narcotráfico, Alberto F decidió crear un ente similar en San Lorenzo, Santa Fe, por ser esta provincia aparentemente la más involucrada en ese delito.

No nombró la guerra feroz entre narcos en la villa 31, que ya lleva varios muertos. No es necesario ir hasta Santa Fe para luchar contra los narcos, están en todas partes. Y si esta creación es una forma de federalizar la justicia, se podría empezar por no amenazar al poder judicial de Jujuy. Lo que representa una unitaria y clara intromisión en la provincia.

¿Alberto F es federal o no? Su reforma de la justicia, ¿es para mejorarla? Le hace falta, es lenta, sobornable e injusta. ¿O esta reforma tiene como objetivo la impunidad de los corruptos de los gobiernos K? Las muchas liberaciones de estos días, hace dudar sobre esta reforma.

El presidente empezó su pieza oratoria con una gran verdad: “la palabra está devaluada”. Es cierto. Él la ha devaluado criticando con ferocidad a la que hoy es su vicepresidente y a la que le debe sus votos. ¿Cuándo decía la verdad, antes o ahora? ¿Y quién maneja el gobierno, ¿él o ella?

Alberto F prometió durante toda su campaña que iba a poner a la Argentina de pie. Pero por ahora, sigue en silla de ruedas.

Por Malú Kikuchi

