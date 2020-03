Ser parte de este fútbol da verguenza, critica DT Sialle

Read Time 1 Minute, 15 Second

Jujuy al día® – Arnaldo Sialle, entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, remarcó que ser parte de este fútbol «da verguenza», en una clara alusión al desempeño que le cupo en la noche del viernes al árbitro Adrián Franklin en el partido ante Defensores de Belgrano (0-1), por la fecha 20 del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

«A un mal momento futbolístico de Gimnasia se le sumó un verdadero bochorno. Si hubiésemos perdido justamente no habría ningún problema, vengo y lo digo. Pero creo que hoy no fue así. Hubo cosas externas que nos privaron de un resultado», indicó el ex DT de Deportivo Morón.

La jugada que definió el partido, en el segundo tiempo, fue una discutida infracción en el área de Diego López sobre Ezequiel Aguirre. El penal, ejecutado por el delantero, representó la victoria del ‘Dragón’.

«Nosotros tenemos las imágenes recién editadas y en el penal que nos cobran, no lo toca. Está lejos (Diego) López. El jugador trastabilla y cae», contó Sialle.

«Hay un penal a Prost que cobra afuera y la falta fue un metro adentro del área. Un metro, no cinco centímetros. Así se hace cuesta arriba. Desde el primer minuto nos inclinaron la cancha con faltas y eso no es poner excusas, sino contar la realidad», se quejó el DT El elenco jujeño, que lleva seis partidos sin ganar, ocupa la última colocación de la zona B, junto a All Boys, aunque la entidad de Floresta tiene un partido menos jugado.