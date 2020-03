2 de marzo de 2020

Read Time 1 Minute, 46 Second

ARIES: Hoy tendrás un día muy gratificante porque vas a compartir momentos muy divertidos en una actividad que te gusta mucho con personas que son muy de tu agrado.

TAURO: Le confesarás a alguien algo que te preocupa mucho y que probablemente es algo que tiene que ver con un hijo o con un pariente cercano.

GEMINIS: Hoy funcionará como un impulsor de todos tus proyectos que tienes en tu agenda. Recibirás una llamada o tendrás una reunión muy importante y con mucho futuro.

CANCER: No te creerás algo que te cuenten hoy y harás bien porque no es del todo cierto o al menos es una exageración que no debes de tener muy en cuenta.

LEO: Tendrás algunos cambios hoy en tu lugar de trabajo y no te va a gustar porque crees que no te beneficia y eso te hace estar con cierto desánimo.

VIRGO: Confía en ti y en tus posibilidades y no dejes de luchar en un proyecto que solo vos podes realizarlo, Dentro de poco verás los resultados.

LIBRA: Fíate hoy en tu intuición, que te dará la clave del momento oportuno en el que tienes que hablar y decir claramente lo que estás pensando.

ESCORPIO: Alguien puede quejarse de una gestión que has hecho y quizá no debes enojarte porque es muy posible que tengan razón.

SAGITARIO: Es mejor que busques la manera de organizar tu agenda para que puedas descansar más y cuidar más de tu cuerpo con algo que te relaje.

CAPRICORNIO: Busca en tus relaciones familiares el apoyo que necesitas en un tema que te preocupa, ellos sabrán entenderte sin mucha explicación.

ACUARIO: Un conocido o una conocida, o alguien con quien no tienes mucha confianza, te ayudara en un tema en tu lugar de trabajo. Confía en sus palabras y en lo que dice que hará por vos, porque no te fallara. Se humilde y te ira bien.

PISCIS: Mira bien hoy todo lo relacionado con seguros o empresas que tengan que darte algún tipo de servicios, porque algo no estará correcto y probablemente tendrás que reclamar. Por astrologamarga@gmail.com