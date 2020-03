HOROSCOPO PARA MARZO DEL 2020

Read Time 15 Minute, 15 Second

ARIES: Marzo comienza siendo intenso. En medida que va avanzando el mes y que se va acercando tu cumpleaños, va tomando forma tu resistencia, tu ambición y tu coraje. Apunta alto Aries, y no te conformes con poco. Puedes llegar a mover montañas si quieres este mes, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas y puedes hacer las cosas más que bien.

El día 4 de marzo, Venus entra en Tauro. Durante ese día y los días cercanos, tendrás la sensación de querer algo un poco más estable en tu vida, como si necesitarás estabilidad afectiva. No te gustan los juegos, no te gusta que nadie aparezca en tu vida y trate de descontrolarla. Y de eso precisamente es de lo que huirás cuanto antes. No te gusta estropear otros aspectos de tu vida que están funcionando bien sólo porque hay alguien a quien le gusta jugar con tu mente. Lo tienes bien claro. Tus prioridades están empezando a cambiar y se lo dejarás claro a quien sea. Es más, aunque te cueste la vida por momentos, harás un gran esfuerzo por mantener tu palabra y por serte fiel a ti mismo. Si dijiste no, será no.

TAURO: El día 4 de marzo, Venus entras en tu signo y la verdad esto se notara y estarás más receptivo de la cuenta. Además te gustara que te mimen un poco. Y dará igual que sea tu pareja, o algún ser querido o un amigo. Necesitas abrazos sinceros, palabras bonitas, estabilidad emocional. Déjate querer un poco más y no saques esas uñas afiladas en cuanto ves que se pasan más de la cuenta. No pongas límites ni frenos a algo tan bonito como es el amor Tauro. Además estas en un momento de tu vida que ya no quieres más dramas para tu vida y lo que más quieres en estos momentos es disfrutar de lo que tienes. Por todos esto es que debes de. Ordenar tu agenda, tus metas y tus objetivos Tauro, y empezar a tener despejado todo en tu cabeza. Todo esto se hará mucho más factible a partir del día 9 de marzo que es cuando termina Mercurio retrógrado y además, hay Luna Llena en Virgo. Esta Luna tratará de que te centres un poco más en ti y en lo importante.

GEMINIS: Empieza Marzo, y con este mes, comienza tu renacimiento. Sí, el horizonte está marcando un nuevo comienzo en tu vida, pero también es duro y complicado porque hay que cerrar algunas puertas. Y sobre todo, tienes que aclarar algunas dudas que constantemente te están surgiendo. El 4 de marzo, Venus entra en Tauro. Y Necesitas un poco de estabilidad emocional. Habrá personas que querrán confundirte. No lo permitas busca tú mismo busca tranquilidad en alguna situación pero no te conforme con situaciones que te molestan. Eres un signo de aire, necesitas emoción, diversión y hacer cosas nuevas constantemente en tu vida y con tus relaciones. Durante la primera semana de marzo buscarás abrazos sinceros, palabras motivadoras de personas que sumen. Necesitas dejar los dramas a un lado y encontrarte a gusto en tus relaciones. Las que sean.

CANCER: En este mes la verdad que tienes muchísimas dudas en tu cabeza. Hay decisiones que has tomado y que ahora, te están empezando a pasar factura. Y no por nada malo si no porque, tu indecisión te mata por dentro. En vez de pensar si has hecho bien o no, fluye con la vida, fluye con lo que ya has decidido y espera a que pase el tiempo para ver resultados. Nadie saca buenos resultados de decisiones tomadas rápidamente. Ten paciencia. El día 4 de marzo Venus entra en Tauro, y a todos los signos les está pasando que necesitan más amor de la cuenta y sobre todo, más estabilidad emocional. Tú no ibas a ser la excepción, de hecho, las primeras semanas de marzo lo notarás. Te apetece pasar más tiempo con los tuyos, desahogarte, sentir que están a tu lado, incluso abrazarles más. Muchas veces pareces un ser muy seco aunque por dentro estés deseando dar un beso o un abrazo. Déjate querer y que te cuiden como te mereces.

El día 9 de marzo termina Mercurio retrógrado y también hay Luna llena en Virgo así que, por un lado, termina esa temporada en la que es mejor no firmar nada, o meterse en préstamos importantes, o hacer algo que pueda perjudicar a tu economía. Por otro lado, hay Luna llena en Virgo, y será una luna que te pondrá los pies en la tierra.

Basta ya cangrejo céntrate y pone valentía suficiente como para solucionar los problemas que haya en tu vida y solucionarlos de una vez. Ya no los posponga más tiempo. Verás como cuando empieces a solucionarlo todo, las cosas se estabilizan. Y además, te darás cuenta de que no era para tanto.

LEO: No es tu mejor época pero en este mes de marzo, las aguas comienzan a volver a su cauce. Estás un poco abatido por muchas cosas que te han estado pasando y a veces, incluso has pensado hasta en tirar la toalla pero. Tú no eres así y lo sabes bien. Te levantarás como el mismísimo Ave Fénix porque lo vales, porque lo necesitas, porque sólo hay un camino. Hacerlo. Estás pensando en cómo tienes que hacerlo pero en vez de eso, simplemente fluye. El día 4 de marzo, Venus entra en Tauro, y es muy posible que te de un bajón increíble relacionado con el amor pero relax, respira hondo y piensa que todo pasará. Necesitarás a los tuyos más que nunca. Déjate cuidar un poco y rodéate de ellos. El día 9 de marzo Mercurio retrógrado llega a su fin y también hay Luna Llena en Virgo. Remontaras Leo de todo, así que, ten fe y paciencia. Aunque puedas ver las cosas muy negras ahora mismo, dentro de muy poco verás la luz. El día 9 de marzo también hay Luna Llena en Virgo. Te ayudará a ser un poco más analítico y objetivo con la situación. Ya has pasado por todo en la vida y sabes que tarde o temprano, se acaba. Además tú, que eres una persona súper positiva y muy realista.

VIRGO: Te encuentras un poco cansado como si no estuvieras durmiendo bien, este demasiado preocupado por algo que quizás, ni siquiera está en tus manos. Pues hay que darle una solución a eso. Desconecta un poco Virgo, deja las redes sociales y céntrate en solucionar eso. A veces, te estresas más de la cuenta por leer demasiado, Relájate y no quieras tenerlo todo tan controlado Virgo. Eso es lo que al final te quita el sueño. Quien quiera estar en tu vida lo estará, hoy y siempre, así que deja de darle tantas vueltas.

Mira a tu alrededor, estás cumpliendo muchos sueños y muchas metas. En vez de lamentarte por lo que no tienes o no has conseguido todavía, disfruta de lo que ya está en tu vida. Y claro que preocupaciones tenemos todos, sólo que no tienes que crearte preocupaciones nuevas de la nada El día 4 de marzo, Venus entra en Tauro, así que, empezarás a disfrutar de lo que tienes. No tendrás necesidad de buscar nada fuera porque lo que hay en casa te alcanza. Relájate un poco y déjate querer, hazlo. A veces te falta algún que otro abrazo para sentirte plenamente cómodo. Si tienes que pedirlo, pídelo. Todo estará bien.

LIBRA: Empieza marzo y también empiezan los progresos para ti, y en todos los sentidos. Tienes que empezar a ponerte al día con tus cosas y dejar de pensar tanto. Este mes tendrás momentos en los que seguramente surjan nuevas oportunidades relacionadas con el ámbito laboral, con los estudios o quizás, con alguna mejora importante. Algo bueno va a suceder dentro de muy poco, hay cosas que has hecho que florecerán de la nada. El día 4 de marzo Venus entra en Tauro y puede que sientas que lo que más te apetece es quedarte donde estás, tener algo de confort en tu vida, estar a gusto como sea. Terminarás algo importante y si no lo has terminado aún, caminarás despacio hacia ese objetivo, pero sin pausa eso sí. Disfrutando cada momento, cada parada que hagas. Si estás mal por algún tema relacionado con el amor, busca a tu gente querida. Puede que necesites más cariño del habitual, y aunque no sea físico, sentir que hay alguien a quien le importas de verdad.

Puede que hasta el día 9 de marzo día en el que acabe Mercurio retrógrado te sientas un poco antisocial. El aire corre por tus venas, y eres sociable y te encanta estar con gente pero con tu gente. Últimamente como que no aguantas estupideces de los demás y de hecho te da muchísima pereza rodearte de personas que sólo te cuentan tonterías. Antes las aguantabas, ahora no. Pero esto te sucede por Mercurio retrógrado. No estás para aguantar lo que no debas, solo que serás un poco más permisivo.

ESCORPIO: Marzo es un mes muy movidito para ti Escorpio, sobre todo emocionalmente. Aunque es cierto que, estás replanteándote tu forma de vida, tus metas, tus objetivos y sobre todo, tus prioridades. Quieres comodidad y tranquilidad. Eso es algo que tienes más que claro. Pero la comodidad no significa rutina ni tampoco dejadez. Solo quieres estabilidad mental y eso no te lo da todo. Has pasado por muchas crisis emocionales pero lo bueno que tienes es que, has aprendido de todas ellas así que, ahora no te cuesta tanto controlar a tu mente y decirle hasta aquí. Hay situaciones que tienen que ser frenadas, por tu bien, y sobre todo antes de que lleguen a más.

El día 4 de marzo, Venus entre en Tauro, tu opuesto. Este movimiento astrológico te dará serenidad y calma. Fijarás objetivos a largo plazo e irás poco a poco por los logros de éstos. Sabes que hay que dejar algunas cosas de lado para conseguir otras Escorpio. Sabes que si mezclas sentimientos tu vida puede descontrolarse. Eso ya lo has tenido, ya has pasado por ello. Así que, por favor, se consciente de que para abrir muchas puertas hay que cerrar otras, al menos, temporalmente. Tienes objetivos súper poderosos dentro de ti, ve por ellos. Llegarás a algo muy grande pero tienes que desprenderte de sanguijuelas. Tú decides. El día 9 de marzo, termina Mercurio retrógrado, y habrás tomado decisiones importantes que empezarás a llevar a cabo.

SAGITARIO: Es hora de pasar página y empezar un nuevo mes así que, aprovecha por favor. Hay rachas y rachas, y la verdad es que ahora mismo las cosas tienen que cambiar. SI miras hacia atrás te darás cuenta de que últimamente solo vivías en una etapa de rutina constante, sin aventuras en tu vida, a veces incluso sin motivaciones. Y eso tiene que cambiar, por los que están a tu alrededor sí, pero por ti primero. El día 4 de marzo, Venus entra en Tauro y es muy probable que tengas más necesidad de afecto que de lo normal. Quieres cambiar algunas cosas en tu relación si es que la tienes. Se valiente como para explicar a esa persona qué es lo que te pasa por la cabeza cuando lo ves si es que aún no es tu pareja. No es que estés solo, ni mucho menos, pero sí que es cierto que en tiempo atrás, sí que lo has sentido, y es la peor sensación del mundo. Sentir que estás solo. Pide lo que necesitas, un abrazo, un beso, una charla, una caricia.

A veces, esos pequeños gestos pueden curar el alma, y a veces, tu alma es lo único que necesita. Tienes que acercarte más a los tuyos, y si los tuyos no se acercan a ti, pídeselo, por favor. Pero no dejes que pase el tiempo, no dejes que las cosas se enfríen o que se vayan distanciando porque después, arreglarlo será mucho más complicado.

CAPRICORNIO: Este mes tienes que tener mucha confianza en ti mismo. No es que tus emociones estén por los suelos pero sí es cierto que a veces, tienes que subir un poco tu ego, tu autoestima, y el valor que nos ponemos a nosotros mismos. Hay que dejar lo viejo y arrancar con lo nuevo, aunque a veces lo nuevo nos de miedo y nos asuste demasiado. Ya es hora de dar paso a lo que llega. Puede que no sea como lo pensabas, puede que no sea como iba a ser en un principio pero será, y será algo distinto, algo que debía pasarte. El día 4 de marzo, Venus entra en Tauro y a ti, este movimiento planetario te afectará mucho. Tauro es tu compañero de tierra y Venus es el planeta del amor. Un planeta del cual sentimos placer. Tendrás la necesidad de hablar muchas cosas con alguien especial. Por decirlo de alguna forma, tendrás la necesidad de poner las cartas sobre la mesa. Y claro que las pondrás.

Pide abrazos, pide atención, pide cariño Capricornio. Que siempre das y das. No te preocupes por lo que los demás piensen. A veces pareces una persona un poco fría, todo el mundo necesita atención en algún momento de su vida, y si este es el momento, también tienes derecho a recibirlo.

El 9 de marzo termina Mercurio retrógrado y también hay Luna llena en Virgo. Antes de nada prepárate para entender cosas que antes no entendías. Para ver lo que antes eras incapaz de ver o no querías ver por alguna razón. Estarás más tranquilo. Con todos, pero lo mejor es que sabrás tomar las decisiones acertadas. No vas a quedarte en casa lamentándote por algo que ha sido, ahora las oportunidades te esperan fuera. A partir del día 21 de marzo, tu vida dará un giro de 180 grados importante. Hay cosas que se remueven dentro de ti, sentimientos fuertes y alegres. Date las oportunidades que quieras en todo y recuerda en cerrar puertas definitivamente con algo para poder abrirlas de lleno en otra. Es súper importante que esto lo tengas muy en cuenta porque si no, no habrá progreso en nada. Si lo hace te sentirá más libre y podrás disfrutar tu momento, deja que el fuego te corra por las venas y plantéate ser feliz de verdad. Quizás no empieces el mes con mucha ilusión, pero sí lo terminaras muy bien.

ACUARIO: Empieza un nuevo mes y la verdad es que, en parte, estabas deseando que ocurriera. Estamos en marzo Acuario y tu temporada llegó a su fin hace muy poco, así que todavía arrastras energía aunque, todo hay que decirlo, está llegando a su fin en muchos aspectos. Hay algo que te estresa desde hace unas semanas y es que no consigues conciliar el sueño. Es complicado porque cuando hay algo que te preocupa, no puedes sacártelo de la cabeza con nada. Tranquilo porque este mes las cosas empezarán a ir mucho mejor de lo que esperas, de hecho, eso que te preocupaba quedará solo en anécdota. El día 4 de marzo Venus entra en Tauro. Necesitarás centrarte en tus cosas y empezar a pasar un poco más los problemas secundarios que además, ni siquiera tú los buscas. Vamos Acuario, si hay algo que te alegra y te gusta, quédate ahí. Y céntrate en poner todas tus fuerzas en ello sin que terceras personas se crucen en tu vida para molestarte.

Hay una persona que está muy cerca de ti que necesita tu apoyo. Pero tú no te puedes partir en mil y eso te molesta un poco. Parece como si tú no tuvieses el derecho a estar agotado. También lo estás en muchos sentidos pero tratas de mirar hacia delante y de ponerle solución a casi todos los problemas que van surgiendo. A veces tú también esperas que los demás te ayuden. Que te digan, que te levanten cuando estás mal.

El día 9 de marzo termina Mercurio retrógrado con él, también empiezan a llegar las buenas noticias Acuario. Si hay algo que estabas esperando, llegará. Además, hay Luna llena en Virgo así que, verás las cosas mucho más claras y sentirás que no te has equivocado en una decisión, aunque al principio haya sido un poco duro. Hay algunas cartas que poner sobre la mesa Acuario para empezar de cero. No te arrepentirás.

PISCIS: Entramos en un nuevo mes así que, disfruta todo lo que puedas y sobre todo, ten fe en que todo lo que viene será bueno. Has estado muy estresado, y de hecho, aún ahora también lo estás. Hay algo que de vez en cuando vuelve a tu mente y te hace que tu cabeza piense más de la cuenta. Si ya has cerrado algo, no te vuelvas a replantear si deberías abrirlo Piscis, de verdad. Ya está, deja las dudas a un lado y sigue adelante. Sea como sea y haya pasado lo que haya pasado. De verdad, es importante. El día 4 de marzo, Venus entra en Piscis y la verdad es que sientes que quieres un poco de estabilidad emocional en todas tus relaciones. Y si no la hay o no te la dan, Se acabó Piscis, lo tienes súper claro. Así que, a partir de ahora solo deja lo que te sume.

El día 9 marzo termina Mercurio retrógrado y además, hay Luna Llena en Virgo. Eres consciente de que hay cosas que hay que terminar cuanto antes, sobre todo, las relacionadas con algo que te obsesiona bastante. Si no puede ser, no tiene que ser, no le des más vueltas por favor. Es importante. Puede que te vengas un poco abajo cuando la Luna este en Virgo pero te enseñara cosas que no quieres ver o que creías que eran impensables. Se te caerá una venda de los ojos que te hacía estar muy ciego con una persona. Puede haber gente que manipule a las personas que quieres. Cuidado Piscis.

Por astrologamarga@gmail.com