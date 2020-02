Enjuician a acusado como supuesto autor responsable del delito de “Homicidio simple”

Read Time 2 Minute, 9 Second

Habría golpeado a un hombre con una piedra en Caimancito

Jujuy al día® – Este miércoles, 19 de febrero, a las 8.30 horas, en el Tribunal en lo Criminal Nº 2, se llevará a cabo la primera audiencia de debate del juicio que se le seguirá a Alfredo Román Choque, acusado como supuesto autor responsable del delito de “Homicidio simple”, hecho ocurrido en la ciudad de Caimancito.

El Tribunal estará integrado por los jueces Claudia Cecilia Sadir, presidente de trámite, Luís Kamada y Lucas Grenni –habilitado, y como secretario de trámite, el Dr. José López García.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de la causa, el 16 de abril de 2017, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 5.30 horas, el acusado, Alfredo Román Choque, perseguía a la víctima, Juan Carlos Salazar, por calle Brasil del barrio Evita de la ciudad mencionada.

En un momento determinado Salazar tropezó, y el imputado se abalanzó sobre éste mientras le decía «a mí nadie me va a hacer nada, nadie me va a robar» y con una piedra habría comenzado a golpearlo en la cabeza, mientras que el agredido le manifestaba «yo no soy, yo me voy a mi casa, dejá de joder».

A pesar de esto, Choque habría continuado propinando golpes a Juan Carlos Salazar, hasta que éste último quedó totalmente desvanecido.

En esa circunstancia el acusado trasladó a la víctima hasta el interior de su domicilio donde proseguiría agrediéndolo.

El imputado habría advertido la presencia de vecinos del lugar, a los que amenazó de muerte en caso de que lo denunciaran ante la policía.

Tras llegar personal policial al domicilio de Choque, procedió a trasladar a la víctima al Centro de Salud de Caimancito, donde se le encontró entre sus prendas de vestir un arma de fuego de fabricación casera, tumbera.

Luego, Salazar fue trasladado al Hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín, donde se constató que por la gravedad de las heridas recibidas perdió la vida.

En el juicio, se desempeñará como Fiscal del Ministerio Público de la Acusación la Dra. Silvia del Valle Farall; en tanto, la defensa técnica del acusado será ejercida por la Defensora Oficial del Ministerio Publico de la Defensa Penal, Dra. Natalia Soledad López.

Para la primera audiencia fueron citados a declarar diez testigos; mientras que para la segunda audiencia, a realizarse el 26 de febrero, está previsto que otras diez personas presten declaración testimonial.

En la tercera audiencia, que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo, deberán presentarse siete testigos más.