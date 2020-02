Discapacidad e inclusión: una realidad en Jujuy

Read Time 1 Minute, 28 Second

Jujuy al día® – Ya son nueve Personas con Discapacidad Intelectual (PcDI) las que fueron incluidas en el mundo laboral a través de la cartera sanitaria provincial; cinco en San Salvador, dos en Palpalá y dos en Libertador. Días pasados, Ana Nieva, que tiene la condición de persona sorda y Rodrigo Bonillo, que es ciego, se incorporaron efectivamente a la Empresa Grido en la ciudad de Libertador General San Martín.

Al respecto, la referente del CEMIR de la Dirección Provincial de Rehabilitación, Sonia Navarrete, explicó que “esto se enmarca en el Programa de Rehabilitación para la Vida Autónoma donde jóvenes a partir de los 16 años reciben talleres para el trabajo de la autonomía, la autodeterminación y el manejo en la comunidad, a partir de esto se pasa al aprestamiento pre ocupacional».

«Aquí también tenemos un convenio con Grido, donde parte de su responsabilidad social es la inclusión de PcDI y quienes también posibilitan que brindemos capacitaciones en Lengua de Señas Argentinas a todo su personal para aportar a que la convivencia sea una experiencia positiva», agregó.

Por su parte, la protagonista de esta historia, Anita expresó: “estoy muy contenta por trabajar, me gustan las actividades que desempeño en este lugar”, a lo que Rodrigo, el segundo nuevo trabajador, agregó: “algunas de las cosas de las que me encargo son la reposición y ordenar el local y estoy aprendiendo a servir helados. La noche antes de empezar no pude dormir de la emoción porque estoy muy contento de volver a sentirme capaz, útil y mis compañeros me hacen sentir que puedo”.

Por consultas en informes, se encuentra a disposición el Área de Rehabilitación de la cartera sanitaria en Independencia 41, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.