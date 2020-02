Julio Ferreyra: «El Estado tiene que hacer lo que sea para que quienes tomaron créditos hipotecarios UVA los puedan pagar»

Read Time 2 Minute, 25 Second

Jujuy al día® – Una delegación del Colectivo Hipotecados UVA Jujuy Autoconvocados mantuvo un encuentro con el Diputado por Jujuy Julio Daniel Ferreyra a fin de expresarle la crítica situación que atraviesan a partir de la marcada actualización de las cuotas de dichos créditos que deben afrontar. En la reunión el legislador señaló que «el Estado nacional tiene que hacer lo que sea para que quienes tomaron créditos UVA los puedan pagar». El legislador nacional participó de un encuentro del grupo que nuclea a tomadores de créditos hipotecarios ajustables por la Unidad de Valor Adquisitivo en la que analizaron el padecimiento de 600 familias afectadas por esta situación, en la provincia de Jujuy, y a más 100 mil a nivel nacional.

El referente del colectivo, Maximiliano Mura, señaló que «la situación que estamos viviendo es acuciante, ya que algunos deudores ya han dejado de pagar las cuotas de sus casas por el importante incremento que han sufrido y, a partir de las nuevas medidas anunciadas, en unos meses prácticamente la totalidad de los hipotecados no podrán hacer frente a dichos compromisos». En tanto, el diputado Ferreyra señaló que «lo que les está pasando a los deudores de créditos UVA es algo que no puede ser propiciado por el propio Estado, que no puede esquilmar a sus ciudadanos. Cuando sacaron el crédito el valor del UVA era de 14 pesos», comentó Ferreyra. El valor de dicha unidad hoy es de 50 pesos, por lo que la deuda de los tomadores de los créditos, que ha venido creciendo indexada por la inflación acumulada, en algunos casos se ha triplicado.

Mura agregó que «el precio de la UVA alcanzará el próximo diciembre los $ 70, casi 5 veces más que el valor originario. A esto hay que sumarle los incrementos derivados del descongelamiento que anunció el gobierno, lo que significa que a fin de año las familias hipotecadas deberán hacer frente a un 75 % de aumento. O sea que una familia que empezó pagando en 2016 una cuota de $ 10.000, similar a un alquiler, hoy está pagando más de $ 30.000, y a fin de año deberá hacer frente a una cuota de unos $ 55.000, algo completamente inalcanzable». Por su parte, el legislador destacó que los deudores tomaron el crédito porque «todos tienen derecho a tener una vivienda, y que hoy sea el propio Estado es el que los esté poniendo en situación de indefensión es inaceptable. Nuestro gobierno justicialista habló de que va a poner plata en los bolsillos de la gente, que va a llenar las heladeras. Perfecto. Y este también es un tema que no puede dejar pasar. El Estado nacional tiene que hacer lo que sea para que quienes tomaron este tipo de créditos lo puedan pagar, no ganar plata a costillas de la gente».-