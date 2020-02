Tarifas de energía: Medidas de gobierno fueron abordadas por diputados del Frente Cambia Jujuy

Read Time 3 Minute, 52 Second

Jujuy al día® – En salón de Bloque presidente Raúl Alfonsín legisladores del Frente Cambia Jujuy recibieron un pormenorizado informe acerca de las medidas tomadas por el gobierno provincial respecto a las tarifas de energía eléctrica.

A la Legislatura provincial fueron convocados Mario Pizarro, Secretario de Energía; el director de energía de la provincia, Enrique Gudiño y Guillermo Cheli, quien está a cargo de la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos de la SUSEPU. Los funcionarios detallaron las medidas del gobierno respecto al congelamiento de tarifas por 180 días a partir del 01 de enero de este año, la decisión política de mantener abierto en forma permanente el registro para acceder a la tarifa social y la medida de asistencia especial en forma de subsidio para aquellos usuarios que no puedan acceder a tarifa social y que tengan inconvenientes para afrontar el pago de la factura de energía.

Durante la reunión se resaltó la actitud del gobernador Gerardo Morales de sostener la «tarifa social» con recursos provinciales a partir de que Nación decidiera eliminar los subsidios en diciembre de 2018, se expuso que el estado provincial contemplo la tarifa social para un padrón de 70 mil usuarios de un universo de 210 mil usuarios en toda la provincia. La inversión mensual para sostener el beneficio le represento a las arcas provinciales $20.000.000 mensuales durante el año pasado.

Recordaron que es una empresa privada la encargada de distribuir la energía en la provincia, cuya privatización la hizo en pleno auge menemista, el ex gobernador Eduardo Fellner y que por tanto existen contratos de concesión que datan de hace dos décadas, que establecen incrementos preestablecidos.

Por otra parte se explicó que el costo de distribución de la energía representa un tercio del precio final de la factura y que los dos tercios restantes están comprendidos por el costo de la energía generado a nivel nacional e impuestos.

Es por ello que destacaron la medida adoptada por el Gobierno provincial de congelamiento de tarifas eléctricas retroactivo a enero de este año, además de establecer una asistencia especial para un sector importante de la ciudadanía que no están comprendidos en el régimen de tarifa social y que tienen inconvenientes para pagar la factura del servicio, ahora podrán acceder a un subsidio especial.

Por otro lado también se pondero la decisión de que continúe abierto en forma permanente el registro de inscripción para acceder a la tarifa social, además de que también está abierto el registro para el re empadronamiento para mantener el beneficio.

Durante la reunión además se hizo referencia al Fondo provincial de energía eléctrica de Jujuy (FOPEJ), denunciaron una campaña mentiras sostenidas en desinformar a la ciudadanía argumentando que este fondo es para pagar Cauchari. Explicaron que el FOPEJ vino a reemplazar al Sistema Aislado Provincial (SAP), el cual es un subsidio establecido hace muchísimos años de criterio solidario y que todos los usuarios de Jujuy aportan para sostener a aquellos pueblos que no están interconectados y que todavía tienen generadores que se abastecen a base de gas o con gasoil, caso de La Quiaca y Súsques, por dar ejemplos.

Finalizada la reunión el presidente del bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy, Alberto Bernis califico de positiva la reunión, a la vez que destacó la inversión de recursos provinciales para atender las necesidades urgentes de sectores más vulnerables de Jujuy, observo como altamente positiva la decisión política de mantener la tarifa social, además del congelamiento de tarifas y de la implementación de un subsidio para aquellos usuarios, no incluidos en el beneficio de tarifa social y que no cuenten con los medios necesarios para pagar las boletas de luz, puedan acceder a un beneficio del estado. Finalmente el legislador se lamentó que una vez más grupos violentos enrolados en el kirchnerismo que lideran la diputada nacional Carolina Moisés, politicen un reclamo por las tarifas de energía, no permitiendo que los actos institucionales en los que participa el gobernador Morales se desarrollen en paz, tal como fue el caso de Fraile Pintado la semana pasada y en la jornada de hoy en San Pedro de Jujuy, «estos intentos desestabilizadores son la respuesta que tienen estos sectores políticos a la acción de gobierno en territorio que le acerca soluciones a los jujeños» concluyó Bernis