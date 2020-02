HORÓSCOPO PARA FEBRERO DEL 2020

Read Time 10 Minute, 26 Second

ARIES: Habrá personas que se acercaran a ti y te ofrecerá una nuevas oportunidad a nivel laboral, pero no solo eso, también te presentarán a conocidos influyentes que cambiarán tu forma de ver el mundo, gracias a las inspiraciones que compartirán contigo, llevándote a lugares que siempre quisiste estar. Serán personas muy glamurosas y educadas, algo que elevará tu caché personal y el prestigio de tu nuevo círculo de amistades.

Aprovecha esta oportunidad que tendrás a tu alcance en este mes de febrero. También vivirás nuevos encuentros sociales que te fascinarán. Lo importante de todo esto para que funcione, es que hagas un buen balance de todo, cuidando también a tus antiguas amistades. No pierdas nunca tu personalidad y entonces, conservarás todo.

TAURO: Hay algo en ti que se está transformando, y en este mes de febrero es muy importante los cambios positivo que se avecinan, querrás tener más libertad para ti mismo y las estrellas te cumplirán tu deseo. Había muchas emociones contenidas en ti que estaban a punto de salir despavoridas y es que necesitabas ese cambio para poder desarrollarte como persona.

No serán vicios, pero sí libertad en actitudes, de obtener permisos hacia ti mismo que tu yo interior te estaba reclamando desde hacía ya meses. No dirás que sí por cumplido, evitarás hacer cosas que no quieres, en definitiva. Lucharás por ti y para ti, para que tus días sean mucho más motivadores y fascinantes, aprendiendo lo que es vivir de nuevo.

Viene también una gran revolución a nivel laboral, ya que tampoco tolerarás abusos que hasta ahora hubieras pasado. No dejes que ningún compañero de trabajo te humille, ya que está pensando en derrotarte y solo ahí, estarás ganando un poder personal que te elevará la autoestima y tus ganas de ponerte en el lugar que mereces.

GEMINIS: Aunque no lo creas, este mes estarás más propenso a problemas relacionados con tu estética física y la ansiedad.

Tu naturaleza a lo largo de estas próximas semanas será acumular sentimientos que no te convienen del todo, como el mal humor, la ira, la inseguridad personal y el anhelar experiencias de otros que te parecieron atractivas, algo que acumulará toxinas emocionales en ti que no te convienen para nada.

Terminarás, si cedes a ella, atrayendo discusiones con tus familiares y amigos, perdiéndote en el camino de encontrar tu esencia. No te contamines. Busca tu propia inspiración. Solo cuando aprendas a investigar y a hacer, sin miedo a lo que los demás piensen, serás totalmente libre y tu yo interior se sentirá saludable y vital.

Acerca de lo que ingieres, no caigas en caprichos diarios que podrían comprometer tu salud. Intentarás comer fuera de casa la mayoría de las veces, algo que podrías perjudicar tu colesterol y también más problemas para mantener a raya el azúcar. Aliméntate con más fruta, o frutos secos.

Te ayudara a no aumentar kilos de más y a mantenerte a raya de enfermedades que no serían beneficiosas para ti.

CANCER: Una de las claves para que tengas un mes excelente, será que te juntes siempre con personas que te aporten calma y serenidad.

Hasta terminada la primera quincena del mes te sentirás muy volátil, con sentimientos cambiantes e ideas que parecen tomar vida por si solas. Esto causará que estés más despistado de lo habitual, haciendo que siempre necesites un toque de atención para volver a la tierra.

Aumenta tu espíritu soñador, mi querido Cáncer, así podrás aprovechar este momento y desarrollas alguna actividad artística, haciendo que siempre haya motivos para poder crear tu mejor obra. Verás todo con una sensibilidad diferente, más atractiva para ti y los demás.

En algunos momentos podrás sentirte más vulnerable de lo que deberías y será ahí cuando te vendrá bien realizar una meditación o también tranquilizarte con una buena música, para que todo salga a la perfección. Si no te distraes con algo en esos momentos, caerás en la rutina y en los sentimientos negativos como la tristeza o la melancolía y eso es justo lo que tendrás que evitar.

LEO: Puede que te pongas algo rebelde a lo largo de este mes, sobre todo si estás cerca de los treinta. Se dice que la rebeldía es cosa de adolescentes, con las tuyas a pesar de que ya has pasado esa edad tan complicadas. Pensarás que todo el mundo tiene derecho a pensar, siempre que te den la razón, algo que obviamente no será posible.

Siempre tendrás que ceder y comprender que hay puntos de vista ajenos que resultan verdaderos y también por qué no interesantes.

Muchas personas te reprocharán esa actitud y encontrarás problemas en tus círculos de amistades más cercanos así como en tu grupo de trabajo. No dejes que esto se salga de quicio y coopera. Solo entonces salvarás la situación y tendrás relaciones sociales más sanas.

VIRGO: Algo está sucediendo y es que estás cambiando. Para ti todo tiene otra visión, diferente se avecinan grandes tempestades y es que tendrás la necesidad de cambiar cosas de tu vida en las que antes no te habías percatado. Puede que los amigos que tenías antes, ahora no te aporten nada. Que necesites pasar un tiempo a solas, alejándote de tu familia una temporada.

No todos comprenderán esas decisiones y terminarán por juzgarte, algo que te parecerá mal. No harás todo esto por despecho, por malestar, no solo es la petición de tu alma buscando un lugar y espacio para transformarse y cargarse de energía nuevamente.

LIBRA: Estén atentos, porque este mes podría ponerse patas arriba tu casa y hacer los cambios que necesites. Será un mes excelente para ponerte manos a la obra y reformar todo lo que sea necesario, cambiar muebles o hacer esa instalación de la nueva cocina que tanto deseabas. Aparecen personas correctas para trabajar contigo y encontrarás buenos precios en algo que necesitas cambiar en tu hogar.

No terminara todo ahí, ya que podrías adoptar a una mascota, algo que terminará por darle a tu hogar el toque de magia que tanto necesitaba. Te dará mucha alegría y sentirás que tienes ganas de vivir la vida a tope algo que antes quizás te faltaba.

Las ilusiones te harán despertar querido Libra, Busca hacer cosas que te motiven, en las que puedas expresar tus opiniones y entonces, la luz de tu interior se desplegará hacia afuera, atrayendo hacia ti lo mejor. Una vez superada esa etapa, entre el 18 al 20 de febrero, volverás a tus obligaciones diarias con la mejor de las sonrisas y los reproches en casa o en tu círculo de amistades cesarán. No habrá mal que por bien no venga, y tus amigos reconocerán que te verán totalmente renovado.

ESCORPIO: Podrían descubrirte en una mentira, y es que no podrás concentrarte en una sola persona a lo largo de este mes. Las turbulencias amorosas llegan para quedarse un tiempo y por tal motivo no serás capaz de ver como la persona amada no te entenderá. Esto te costará el buen prestigio que tenías ante lo demás y un amigo tendrá que salir a defenderte, quedando él mal a costa de ayudarte. Tienes que pensar que no se podrá abarcar todo y que siempre tendrás que buscar la manera de concentrarte y buscar la felicidad. El amor que le des a una persona sola no significará que pierdas tu libertad en una conquista.

Ya a finales de mes, te darás cuenta de que habrás metido la pata y querrás solucionarlo todo. Siendo algo tarde para ello. Sin embargo, la vida te dará otra oportunidad, poniendo en tu camino arreglar lo mejor que puedas tu error. Dales tu mejor versión y no falles.

SAGITARIO: Tu sensibilidad estará a flor de piel. Si eres mujer, se verá potenciada por unos grandes deseos de formar una familia. Es un buen momento, si tienes una estabilidad financiera y posees la pareja adecuada, todo puede ser. Tu instinto natural te está diciendo que ya es hora y que podrás encontrar a la persona perfecta.

Los miedos que tenías antes de esta etapa desaparecerán y siempre habrá espacio para poder pensar en todo aquello que amas. Volverás a cultivar antiguas aficiones y también te darás caprichos que tenías olvidados.

Sabrás que el primer y verdadero amor comienza en uno mismo y en cierto sentido, te volverás algo egoísta, pero no en sentido negativo. Sabrás quitarte el máximo partido, haciendo que siempre haya la oportunidad de aprender de todas las experiencias que van apareciendo en la vida.

CAPRICORNIO: Tu madurez estará a flor de piel. Serás una guía para muchos, especialmente de tu familia y amigos cercanos.

Hay algo que cambiará en ti mi querido Capricornio y será tu autoestima. Por primera vez en mucho tiempo, se verá aumentada y te sentirás genial contigo mismo. Esto sucederá porque habrá personas que confiarán en tus consejos y verás que solo se sueltan contigo, siendo puro aprendizaje para ellos. Estas en unos de tus mejores años. Igual tus mayores miedos es no ser querido socialmente. Y este mes verás cómo esa ansiedad personal desaparecerá por completo.

Habrá tiempo para la alegría, para el disfrute, para el dejar de pensar en el futuro. El ahora será tu mejor etapa. No dejes de soñar por aquellas cosas que siempre te entusiasmaron. Llegarán semanas de alta creatividad si eres dibujante, escritor o poeta. Comenzarán a nacer tus mejores obras. Disfrútalo como nunca este mes.

ACUARIO: Vives una etapa de inestabilidad emocional porque quieres abarcar todo. El mejor trabajo, la mejor relación y nada es perfecto. Tienes que comenzar a pensar de una manera mucho más realista. No es para castigarte, ya que no serás capaz de hacerlo hasta que sientas cierto agotamiento mental que te obligará a parar, sino para que no caigas en frustraciones que podrían hacerte caer en la negatividad, algo que no es favorable para tu avance.

Comienza por quererte a ti mismo y darte cuenta de que no hace falta que las personas sean perfectas. Se tú mismo no es necesario ser el mejor para que te quieran intensamente. Todos merecemos ser amados, pero no a costa de fingir sentimientos que no poseemos.

Busca la relajación a través de actividades relacionadas con el mar, el agua de spas, las termas. Un poco de tranquilidad será tu mejor medicina. Busca momentos de relax en compañía de audios de crecimiento personal y te verás fortalecido.

PISCIS: Siempre es hora de arrepentirse si has cometido un error con un familiar que es muy importante para ti. Ha llegado el momento de que hagas balance de lo sucedido. Ese ser querido que por una disputa se alejaran lo van a solucionar. Piensa que todos somos capaces de crear nuestro propio destino y que a veces, tenemos que pasar por fases y experiencias para poder darlo todo, lo que es correcto, posteriormente. Aprender pertenece a cualquier persona y signo del zodíaco, siendo de vital importancia para el desarrollo personal de las almas que comparten tu vida contigo. No le niegues una nueva conversación. Todo irá mucho mejor de lo que esperabas.

Por astrologamarga@gmail.com