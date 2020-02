Carabajal defenderá título FIB vs. Mahfoud este sábado en Dinamarca

Read Time 2 Minute, 33 Second

Jujuy al día® – Este sábado 1º de febrero en el estadio Frederiksberg-Hallerne de la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, la jujeña Brenda Karen «Pumita» Carabajal (16-4-1, 9 KO) defenderá por primera vez su título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), siendo su oponente la anfitriona y retadfora mandatoria, Sarah Mahfoud (9-0-0, 3 KO). El evento contará con la promoción de Mogens Palle y podrá disfrutarse por la pantalla de TyC Sports, en vivo, a partir de las 19:00.

Carabajal (de Palma Sola, Jujuy, Argentina / 28 años), quien fuera titular argentina y latina FIB de la división superpluma, buscará revalidar su condición de monarca tras la épica victoria que obtuvo en Atlantic City el pasado 13 de abril, donde superó por puntos a la rusa Elena Gradinar para quedarse con la corona y convertirse en la primera púgil argentina en triunfar en el país del norte.

La delegación que acompaña a la Pumita (hoy radicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero) en su segunda excursión al exterior, comprende a su entrenador Ramón Chaparro, su notable compañera de equipo Marcela «Tigresa» Acuña (vigente reina supergallo FIB), y la promotora Natalia Rivero, de O.R. Promotions.

Instalada desde el fin de semana anterior en el país nórdico, la norteña analizó el duelo que se avecina: «Me siento muy motivada para esta defensa, sé que no será nada fácil ya que estaré en terreno ajeno, pero soy la campeona y tengo que demostrar que nadie me quitará el cinturón con facilidad. Es por eso que iremos a salir a buscar de entrada, a pesar de que Mahfoud es más alta y veloz. Confiamos en nuestras condiciones, daré lo mejor de mí».

Por su parte Mahfoud (nacida hace 30 años en Törshavn, Islas Feroe), asentada en Dinamarca desde su juventud, donde realizó todao su recorrido amateur y profesional, tendrá su primer lance mundialista y la chance de ser la primera boxeadora danesa (sin importar género) en obtener un título de la FIB.

Conciente del duro choque se acerca, la europea realizó la preparación más exigente de su carrera, que incluyó un duro trabajo de sparring justtamente con Elena Gradinar, derrotada por Carabajal. «Tras haber soportado un arduo campamento, puedo afimar que me ha ido muy bien. Mi entrenador Sherman Williams (veterano boxeador peso pesado, oriundo de Bahamas) me exigió a fondo y eso se suma a los exigentes guanteos que tuve con Gradinar, una boxeadora fuerte y que me presionó como nunca. El objetivo del combate será el de controlar y decidir a que distancia trabajar. Se ha corregido un poco el estilo amateur e intentaré no boxear tan erguida», explicó Mahfoud.

Además del tope principal entre Carabajal y Mahfoud, se librará otro expectante duelo entre la sencación danesa, Oliver Meng (7-0-0, 3 KO), y el ucraniano Vasyl Kurasov (11-3-0, 6 KO). Estando en disputa el cinturón mundial juvenil superwelter de la FIB.

